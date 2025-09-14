Bác sĩ nội trú mặc áo lính gây ấn tượng mạnh ngày chọn chuyên ngành: "Chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng là bảo vệ Tổ quốc"

Match Day được xem là ngày đặc biệt nhất trong đời sinh viên Y khoa - khoảnh khắc họ chính thức biết mình sẽ gắn bó với chuyên ngành nào trong chương trình bác sĩ nội trú sau quãng đường 6 năm đại học gian nan. Để có thể hô vang tên chuyên ngành trên bục vinh danh, mỗi thí sinh phải trải qua kỳ thi nội trú khốc liệt với tỷ lệ chọi gay gắt, bởi đây là chương trình đào tạo tinh hoa mà Bộ Y tế kỳ vọng sẽ tạo ra lớp bác sĩ trẻ vừa giỏi lý thuyết vừa vững vàng lâm sàng.

Năm 2025, sự kiện Match Day của Đại học Y Hà Nội - ngôi trường được coi là cái nôi đào tạo bác sĩ hàng đầu tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Và giữa những màn hô tên đầy cảm xúc, hình ảnh một tân bác sĩ trong màu áo lính, dõng dạc lựa chọn chuyên ngành “Nội tim mạch” đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với tất cả mọi người.

Người tạo nên khoảnh khắc ấy là Nguyễn Viết Hoan (SN 2001, Hà Nội) - cựu sinh viên khóa 117, Đại học Y Hà Nội. Không chỉ dám chọn một chuyên ngành khó bậc nhất, Hoan còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi hành trình song song trên hai con đường: bác sĩ nội trú và sĩ quan dự bị.

Nguyễn Viết Hoan mặc quân phục bước lên sân khấu Match Day.

“Chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân cũng là một cách để bảo vệ Tổ quốc”

Ít ai biết, trước khi trở thành bác sĩ nội trú, Viết Hoan từng nuôi dưỡng một ước mơ khác, đó chính là trở thành quân nhân. Quãng thời gian học phổ thông, hình ảnh người lính trong màu áo xanh luôn là niềm khao khát bên trong Viết Hoan:

“Hồi cấp 2, cấp 3, tôi từng có mong muốn được trở thành một quân nhân, một sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, được cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Sau đó khi thi đại học, vì học khá tốt các môn khối B nên tôi chọn theo đuổi ngành Y.

Học viện Quân Y là trường quân đội đào tạo bác sĩ duy nhất mà tôi biết khi đó, bởi vậy đầu năm lớp 12 tôi đã từng có ý định đăng ký nguyện vọng vào Học viện Quân Y. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của thầy cô, bố mẹ, tôi đã đổi sang đăng ký nguyện vọng 1 vào Đại học Y Hà Nội.

Tôi cho rằng, bảo vệ Tổ quốc không chỉ có cách cầm súng, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân cũng là một cách để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng bạn biết đấy, ước muốn được trở thành quân nhân vẫn tồn tại, âm ỉ trong lòng tôi suốt khoảng thời gian học đại học đó”.

Ước muốn ngày ấy đã đồng hành với Viết Hoan suốt nhiều năm dù sau này Hoan thi đỗ, theo học và tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội. Để rồi mới đây, ngay khi có cơ hội thoả mãn ước muốn đó, Viết Hoan đã quyết định đăng ký tình nguyện đi học Sĩ quan dự bị.

Dù quyết định theo học Đại học Y nhưng ước mơ trở thành một quân nhân luôn âm ỉ trong Viết Hoan

“Trường tôi chỉ có 20 chỉ tiêu, trong khi có tới 29 bạn viết đơn tình nguyện đi. May mắn là tôi là Đảng viên và điểm học tập toàn khoá khá cao trong số các bạn đăng ký, nên tôi được lựa chọn đi học Sĩ quan dự bị”, anh chàng kể lại.

Tân bác sĩ nội trú chia sẻ, khi quyết định đi học sĩ quan dự bị, anh chàng đã xác định sẽ chậm hơn các bạn đồng khóa khoảng hai tháng. Đặc thù của nội trú tim mạch là đi lâm sàng sớm, việc chậm trễ sẽ tạo áp lực lớn khi quay trở lại học tập.

Tuy nhiên, Viết Hoan tin rằng những gì mình học được từ 4 tháng học Sĩ quan dự bị như tính kỷ luật, tinh thần thép, cố gắng hết sức hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, thể lực được rèn luyện.... thì anh chàng nhất định có thể bắt kịp với các bạn. Hơn nữa, các thầy cô trong bộ môn cũng hết sức tạo điều kiện cho Hoan và các bạn để có thể tập trung hoàn thành nhiệm vụ, sau đó quay trở lại học tập.

“Tôi nghĩ, một người bác sĩ khoác trên mình màu áo lính là một hình ảnh biểu tượng rất đẹp. Họ vừa là bác sĩ, vừa là chiến sĩ. Trong thời bình, họ làm nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Trong thời chiến, họ lại trở thành những người bác sĩ quân y, phối hợp cùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam đứng lên bảo vệ Tổ quốc, kết hợp quân dân y chặt chẽ”, Hoan chia sẻ.

Anh chàng đã đăng ký học Sĩ quan dự bị ngay khi có điều kiện

Hoan tin rằng thời gian trong quân ngũ sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình hành nghề y trong tương lai

“Tôi tên là Nguyễn Viết Hoan, tôi chọn chuyên ngành Nội tim mạch”

Trong cuộc trò chuyện sau Match Day, tân bác sĩ kiêm chàng sĩ quan dự bị sinh năm 2001 đã trải lòng nhiều hơn về sự lựa chọn của mình. Theo Hoan, trở thành bác sĩ nội trú là ước mơ của hầu hết sinh viên Y. Đây không chỉ là cột mốc danh giá mà còn là con đường ngắn nhất, bằng phẳng nhất để chạm tới nghề nghiệp mơ ước.

“Bác sĩ nội trú có lẽ là ước mơ, là mục tiêu của mọi sinh viên y khoa sau quá trình học 6 năm Đại học. Đây là con đường ngắn nhất, danh giá nhất, ‘bằng phẳng’ nhất của đa số các sinh viên Y khoa. Đối với tôi cũng vậy, dẫu biết là nó sẽ khó khăn, sẽ vất vả, không chỉ đối với tôi mà còn đối với cả bố mẹ tôi và anh trai tôi nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình rất may mắn vì luôn có gia đình làm hậu phương vững chắc để tôi theo đuổi ước mơ, đam mê của mình”, nam bác sĩ chia sẻ.

Khoảnh khắc tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội của Viết Hoan.

Khi đứng trước những lựa chọn khó khăn, chẳng hạn như chọn chuyên ngành Nội tim mạch hay chọn đăng ký học Sĩ quan dự bị, bản thân Viết Hoan thường suy nghĩ rất kĩ, cân nhắc rất nhiều yếu tố, khía cạnh, cả tốt lẫn xấu, lợi lẫn hại, xem mình được gì và mất gì nếu mình lựa chọn phương án này, phương án kia. Sau khi đã cân nhắc kĩ rồi, nam bác sĩ mới đưa ra một quyết định cuối cùng và thường khá là cố chấp với con đường mà mình đã chọn. Đó cũng là lời nhắn nhủ Hoan muốn gửi đến các bạn sinh viên Y nói riêng và các bạn trẻ nói chung đang phải đứng trước lựa chọn khó khăn.

Anh chàng cũng tiết lộ một phương pháp riêng để cân nhắc lựa chọn, đó là tóm gọn trong bốn bước: O: observe - quan sát; D: describe - miêu tả; A: analyze - phân tích; J: judge - đánh giá. Theo Viết Hoan, nếu các bạn trẻ áp dụng phương pháp này, họ sẽ ra quyết định chính xác hơn và giữ vững lập trường khi theo đuổi con đường đã chọn, dù gặp phải khó khăn hay sự phản đối từ nhiều phía.

"Các bạn trẻ, nhất là các bạn sinh viên Y, khi đứng trước các sự lựa chọn khó khăn, hãy cố gắng dừng lại một chút, để suy nghĩ, để cân nhắc kỹ lưỡng. Sau đó, hãy cố gắng hết sức làm theo những gì mà bạn đã lựa chọn. Dẫu cho con đường ấy có thể gập ghềnh, khó khăn, vất vả, ít người lựa chọn, gặp nhiều sự phản đối nhưng chỉ cần giữ vững niềm tin, giữ vững ngọn lửa đam mê ban đầu thì chỉ cần bạn còn cố gắng thì sẽ còn hi vọng", nam bác sĩ nội trú nhấn mạnh.

Hoan cho biết, việc trở thành bác sĩ nội trú là ước mơ của rất nhiều sinh viên y khoa.

Sau tất cả, Hoan mong muốn mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi về chuyên môn và giàu y đức.

“Nếu có thể, tôi rất mong một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người bác sĩ giỏi về chuyên môn, giàu y đức và giàu lòng nhân ái như các giáo sư đầu ngành về tim mạch trong trường. Dẫu cho con đường ấy chắc chắn sẽ gặp muôn vàn khó khăn, gian khổ nhưng tôi tin rằng chỉ cần mình còn cố gắng thì một ngày nào đó, ước mơ ấy sẽ có thể trở thành hiện thực”.