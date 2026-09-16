Bác sĩ nội trú bất ngờ nổi tiếng: Điều quan trọng nhất vẫn là chuyên môn

Phía sau những lời khen về ngoại hình là một tân bác sĩ tốt nghiệp loại Giỏi, từng nhiều lần nhận học bổng và lựa chọn chuyên ngành Ung thư – lĩnh vực Huy cho rằng mình thực sự yêu thích và phù hợp.



Những ngày qua, cộng đồng mạng dành nhiều sự quan tâm tới các thí sinh xuất sắc trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú tại Trường ĐH Y Hà Nội. Trong số này, tân bác sĩ Vũ Quang Huy (sinh năm 2002) được nhiều người chú ý không chỉ bởi kết quả học tập mà còn bởi vẻ ngoài điển trai.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Huy cho hay em rất bất ngờ khi bỗng nhiên nhận được nhiều sự quan tâm và những lời “có cánh” của cộng đồng mạng.

"Em rất vui và bất ngờ khi được mọi người chúc mừng, ủng hộ. Nhận những lời khen về ngoại hình, em vui nhưng khi câu chuyện quá viral, em bắt đầu thấy ngại

Em nghĩ rằng điều quan trọng nhất với một bác sĩ nội trú là chuyên môn, chứ không phải hình thức. Và Match Day cứ đúng nguyên ý nghĩa của ngày này mà không cần nói quá lên ”- Huy bộc bạch.

Huy nói, Match Day với em và các bạn là một ngày rất đỗi tự hào sau bao thời gian cố gắng không ngừng để trau dồi kiến thức.

Thực tế, nhiều bác sĩ nội trú để đạt được vào ngành mình lựa chọn, những ngày ôn luyện để thi thì cái giá đánh đổi lại là stress, thiếu ngủ, ăn uống thất thường, thậm chí bỏ bữa.

“Bản thân em cũng như vậy, em vẫn có rụng tóc, vẫn có mọc mụn và nhất là thâm mắt trường diễn. Tuy nhiên, bản thân em nếu có thể vẫn sẽ thu xếp tập thể dục thường xuyên, như là một cách để cân bằng lại cuộc sống”- Huy nói.

"Em vẫn có rụng tóc, vẫn có mọc mụn và nhất là thâm mắt trường diễn". Ảnh: NVCC

Muốn trở thành một người bác sĩ mà không cảm thấy hổ thẹn

Huy đến với ngành y theo cách rất tự nhiên. Lên THPT, Huy thể hiện khả năng nổi bật với môn Sinh học và 2 năm liền đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 và lớp 12. Năm 2020, khi Huy thi đại học, học phí của ĐH Y Dược TPHCM tăng gấp nhiều lần so với năm trước, trong đó nhiều ngành có mức tăng 4-5 lần.

Đó cũng là lý do chàng trai quê Lâm Đồng quyết định ra thủ đô đăng ký thi vào Đại học Y Hà Nội. Cậu trúng tuyển ngành Y khoa - ngành có điểm chuẩn cao nhất của Trường ĐH Y Hà Nội. Sau 6 năm học, Huy tốt nghiệp loại Giỏi.

Trong sáu năm đại học, Huy có bốn kỳ nhận học bổng khuyến khích học tập và tham gia nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của thầy cô.

Cậu là đồng tác giả ba bài báo trên Tạp chí Nghiên cứu Y học, đồng thời tham gia nhóm có đề tài giành giải Nhì Hội nghị khoa học tuổi trẻ cấp Trường và giải Ba cấp Ngành, năm 2024.

Nam sinh cho hay Ung thư là chuyên ngành em thực sự yêu thích và thấy phù hợp với bản thân.

Huy tốt nghiệp loại giỏi tại Trường ĐH Y Hà Nội, đỗ bác sĩ nội trú ngành Ung thư. Ảnh: NVCC

Huy chia sẻ, em thích ngành Y từ lớp 11 do mong muốn hiểu về bệnh tật để chữa trị bản thân, gia đình và mọi người. Chọn ngành Ung thư là bởi khi học bộ môn này, em thấy những kiến thức thú vị. Cùng với đó là quá trình trải nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện K1 được thầy cô, anh chị và bệnh nhân tại các khoa phòng hỗ trợ để học tập tốt khiến em càng yêu thích ngành học này hơn.

“Em lựa chọn vì cảm thấy đây là một chuyên ngành hay. Nếu đào sâu nghiên cứu, em có thể giúp ích cho nhiều người, điều trị tích cực cho nhiều bệnh nhân. Gia đình em cũng từng có người thân mắc ung thư”, Huy chia sẻ.

Ở những ngày đăng ký chuyên ngành Match Day từ trước đến nay, Ung thư luôn nằm trong nhóm chuyên ngành rất hot và hết chỉ tiêu sớm nhất. Bộ môn mạnh, thầy cô cũng rất tạo điều kiện cho sinh viên nội trú phát triển, nên Huy càng kiên quyết với lựa chọn của mình dù biết phía trước sẽ còn nhiều khó khăn đang chờ.

Ba năm nội trú phía trước chắc chắn sẽ còn nhiều đêm thức trắng, những ca bệnh khó và cả những áp lực mà chỉ người trong nghề mới có thể thấu hiểu. Nhưng với Vũ Quang Huy, đó cũng là quãng thời gian để cậu học cách chữa bệnh, học cách đứng trước những nỗi đau của người khác và quan trọng hơn, học cách trở thành một người thầy thuốc chân chính.

Huy không đặt ra những mục tiêu quá lớn cho tương lai. Cậu chỉ mong mỗi ngày mình tiến bộ thêm một chút, học được thêm từ thầy cô, anh chị, bạn bè và từ chính những người bệnh mình gặp



Bởi sau tất cả những lời khen về ngoại hình, những thành tích trên giảng đường hay khoảnh khắc đáng nhớ tại Match Day, Huy muốn giữ lại có lẽ chỉ là một điều rất giản dị: khi khoác lên mình chiếc áo blouse và đứng trước bệnh nhân, cậu có thể tự tin rằng mình đã cố gắng hết sức để xứng đáng với niềm tin họ trao gửi.

“Em chỉ mong sau này trở thành một người bác sĩ mà bản thân không cảm thấy hổ thẹn khi đứng trước mọi người, nhất là bệnh nhân của mình”, Huy nói.