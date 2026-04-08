Bác sĩ Nhãn khoa cảnh báo người đeo kính khi đi tắm

Bạn có thói quen mang kính vào phòng tắm khi tắm không? Hãy cẩn thận, hành động này có thể trở thành "kẻ hủy diệt" kính và ví tiền của bạn! Theo trang HK01, gần đây, một bác sĩ nhãn khoa tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã đăng một cảnh báo trên mạng xã hội, kêu gọi mọi người đảm bảo kính của họ "được đặt" bên ngoài phòng tắm khi tắm, và giải thích chi tiết lý do. Bài đăng đã đạt hơn 1 triệu lượt xem.

Có hai lý do chính tại sao bạn không nên đeo kính trong nhà vệ sinh. Bác sĩ nhãn khoa này mô tả tác hại như sau:

- Nhiệt độ cao gây hư hại lớp phủ thấu kính: Hơi nước và nhiệt độ trong phòng tắm có thể khiến lớp phủ thấu kính bị bong tróc hoặc xuống cấp, dẫn đến hiện tượng nhìn mờ hoặc hình ảnh bị nhòe. Hư hại này không thể khắc phục được.

- Độ ẩm gây ra gỉ sét: Các giọt nước tích tụ và hơi ẩm phản ứng với các bộ phận kim loại của gọng kính, gây ra gỉ sét và oxy hóa, đặc biệt là xung quanh miếng đệm mũi thường chuyển sang màu xanh.

Mặc dù nhiều người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của họ, một số người cho biết lớp phủ tròng kính bị hư hỏng sau khi đeo kính trong phòng xông hơi hoặc phòng tắm hơi chỉ vài lần, khiến họ phải mua kính mới vì kính cũ không còn sử dụng được nữa.

Tuy nhiên, những người bị cận thị nặng lại thấy lời khuyên này khó thực hiện trong thực tế. Họ cho rằng việc không đeo kính sẽ làm suy giảm thị lực, có thể dẫn đến các tai nạn như trượt ngã hoặc khó tìm đồ dùng vệ sinh cá nhân. Một số cư dân mạng đề xuất giải pháp: chỉ sử dụng kính cũ, không dùng đến khi tắm hoặc tham gia các hoạt động tiếp xúc với nhiệt để tránh làm hỏng kính chính.

Bên cạnh việc tránh nhiệt, việc vệ sinh đúng cách cũng quan trọng không kém. Một báo cáo từ United Daily News, trích dẫn các chuyên gia về kính mắt, tiết lộ rằng việc sử dụng khăn lau kính trên kính khô có thể khiến các hạt bụi làm xước bề mặt.

Phương pháp vệ sinh đúng cách là trước tiên rửa ống kính bằng nước sạch để loại bỏ bụi. Sau đó, nhẹ nhàng lau khô bằng khăn lau ống kính hoặc vải sạch để giảm ma sát và ngăn ngừa sự tích tụ các vết nước có thể khó làm sạch sau này.