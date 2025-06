Bác sĩ Ngô Kiều Khanh tiên phong ứng dụng sản phẩm tái tạo sinh học

Bác sĩ CKI Ngô Kiều Khanh - có gần 10 năm kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại Mỹ, Thuỵ Sĩ, Pháp, Italy, Đức, Hàn Quốc..., cho biết từ ngày đầu thành lập, K-Med Premium đặt mục tiêu cung cấp cho chị em lẫn nam giới những giải pháp chăm sóc, cải thiện sắc đẹp lành tính, ưu tiên nhập khẩu sản phẩm từ các hãng thiết bị nổi tiếng toàn cầu.

Trong đó, mô cấy canxi Radiesse chứa 30% CaHA (Calcium Hydroxylapatite) và 70% CMC Gel, hỗ trợ làm đầy, kích thích sản sinh collagen, elastin tự nhiên. Theo bác sĩ Khanh, giải pháp phù hợp với người muốn cải thiện cấu trúc khuôn mặt, tái tạo làn da lâu dài. Tùy cơ địa, hiệu quả có thể duy trì 12-24 tháng.

Đơn vị ứng dụng kỹ thuật pha loãng Radiesse theo phương pháp Foaming mới nhất hiện nay, do tập đoàn Merz Aesthetics phát triển và ông Nabil Fakih, Giám đốc chuyên môn của hãng. "Cách thức này góp phần nâng tầm hiệu quả Radiesse trong các chỉ định làm săn chắc, tái tạo làn da tại vùng khó trị như cổ, bàn tay, ngực", bác sĩ Ngô Kiều Khanh cho hay.

Theo Bs Ngô Ki ề u Khanh , ngoài Radiesse, Belotero là mảnh ghép tối ưu trong hệ sinh thái làm đẹp tại phòng khám. Nhờ công nghệ Cohesive Polydensified Matrix (CPM), Belotero tích hợp với mô da, tạo hiệu ứng làm đầy tự nhiên, mịn màng ở cả vùng da nhạy cảm (môi, rãnh cười, vùng dưới mắt). Đơn vị áp dụng kỹ thuật tiêm vi điểm (microinjection), tăng độ hài hòa, hạn chế tình trạng đơ cứng, không tự nhiên.

Bác sĩ Khanh liên tục nâng cao chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo trong nước lẫn quốc tế. Các khóa chuyên sâu cùng chuyên gia từ Merz Aesthetics giúp đội ngũ cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, áp dụng thành công vào trị liệu thực tế.

"Chúng tôi luôn theo đuổi triết lý làm đẹp bền vững: không dừng lại ở thay đổi ngoại hình, mà khơi gợi sự tự tin, hạnh phúc bên trong mỗi người. Chúng tôi cam kết dùng sản phẩm nhập khẩu, chính hãng, đội ngũ bác sĩ am hiểu cấu trúc giải phẫu khuôn mặt lẫn làn da, đảm bảo tính thẩm mỹ, lành tính trong mọi liệu trình", bác sĩ Kiều Khanh nói thêm.

