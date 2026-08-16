Khi nhắc đến các rắc rối ở tuyến tiền liệt, đa số cánh mày râu thường lập tức đổ lỗi cho tần suất quan hệ tình dục quá độ. Tuy nhiên, suy nghĩ này lại khiến nhiều người bỏ qua những nguyên nhân cốt lõi gây ra bệnh. Thực tế tại các phòng khám nam khoa cho thấy, không ít nam giới giữ đời sống chăn gối rất chừng mực nhưng tuyến tiền liệt vẫn bị tổn thương nặng nề, chữa hoài không khỏi.

Theo Bác sĩ Trần Lương (Chen Liang) Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện Thạch Tế Đàn Bắc Kinh thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Bắc Kinh, Trung Quốc), thói quen đổ thừa cho chuyện chăn gối khiến nhiều người bỏ qua việc điều chỉnh lối sống. Cùng chung quan điểm, Bác sĩ Tôn Hữu Văn (Sun Youwen), Trưởng khoa Phẫu thuật, Bệnh viện tỉnh An Huy, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng, chính 5 thói quen sinh hoạt tưởng chừng bình thường dưới đây mới là "hung thủ" âm thầm bào mòn sức khỏe tuyến tiền liệt:

1. Thói quen ngồi lì liên tục nhiều giờ liền

Theo chia sẻ của bác sĩ Trần Lương, nam giới tìm đến phòng khám nhiều nhất thường rơi vào nhóm tài xế đường dài và dân văn phòng. Nhiều người có thói quen ngồi im một chỗ từ 4 đến 5 tiếng đồng hồ liên tục mà không hề đứng dậy đi lại.

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Tuyến tiền liệt nằm ở vị trí khá nhạy cảm ngay đáy khoang chậu. Việc ngồi lâu khiến toàn bộ trọng lượng phần thân trên chèn ép trực tiếp lên vùng này, làm ngưng trệ dòng chảy tuần hoàn máu. Tình trạng sung huyết và sưng tấy kéo dài sẽ làm tích tụ chất thải chuyển hóa trong các ống tuyến, lâu dần dẫn đến viêm nhiễm mãn tính.

"Ngồi lâu chính là sát thủ âm thầm của tuyến tiền liệt. Cứ sau khoảng 40 phút ngồi làm việc, nam giới bắt buộc phải đứng dậy đi lại vài phút để giải phóng áp lực cho vùng đáy chậu", ông nói.

2. Thói quen nhịn tiểu thường xuyên

Vì guồng quay công việc quá bận rộn hoặc do tâm lý muốn rèn luyện khả năng kiểm soát bàng quang, không ít nam giới cố nín dạt cơn buồn tiểu hết lần này đến lần khác.

Khi bàng quang căng phồng, nó sẽ chèn ép mạnh lên tuyến tiền liệt xung quanh. Nguy hiểm hơn, việc nhịn tiểu khiến áp lực niệu đạo tăng cao, đẩy ngược nước tiểu chứa đầy vi khuẩn trào ngược vào các ống tuyến tiền liệt gây nhiễm trùng thứ phát.

"Đừng bao giờ cố nhịn tiểu vì nước tiểu cô đặc sẽ kích thích niệu đạo và đẩy vi khuẩn ngược vào trong. Buồn tiểu là phải xả ngay, đồng thời cần uống đủ nước để làm sạch đường tiết niệu", Bác sĩ Tôn Hữu Văn nhấn mạnh.

3. Thích đồ ăn cay nóng và rượu bia

Không ít nam giới cho rằng vài ly rượu hay bữa ăn cay nóng chẳng thể gây hại cho "vùng kín". Tuy nhiên, đây lại là tác nhân khiến tuyến tiền liệt bị tổn thương nhanh chóng và cực kỳ khó phục hồi.

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Bác sĩ Trần Lương chia sẻ: "Rượu bia và đồ cay nóng chính là kẻ thù số một của tuyến tiền liệt. Nạp liên tục những chất kích thích này chẳng khác nào dội thêm dầu vào lửa, khiến tuyến tiền liệt bị sưng phù nghiêm trọng và không thể tự phục hồi".

Cụ thể, chất cồn trong rượu bia cùng hoạt chất capsaicin trong ớt có khả năng làm giãn mạch máu nhanh chóng. Khi đi vào cơ thể, chúng khiến vùng tuyến tiền liệt bị sung huyết, sưng tấy và bùng phát cơn đau rát dữ dội. Với những người đã có mầm bệnh, thói quen này sẽ khiến tình trạng viêm nhiễm biến chứng nặng nề hơn.

4. Thức khuya và để cơ thể kiệt sức

Nhiều người vẫn nghĩ thức khuya chỉ tổn hại đến gan hay tinh thần chứ chẳng liên quan gì tới sức khỏe tiết niệu hay hệ thống dinh dục. Đây là một điểm mù cực kỳ nguy hiểm trong chăm sóc sức khỏe.

Tuyến tiền liệt vốn có cơ chế tự bảo vệ nhất định trước vi khuẩn. Tuy nhiên, khi thức khuya và làm việc quá sức kéo dài, hệ miễn dịch toàn thân sẽ suy giảm mạnh. Lớp màng phòng thủ tại chỗ của tuyến tiền liệt sụp đổ tạo điều kiện cho các vi sinh vật vốn vô hại bùng lên gây viêm nhiễm.

Bác sĩ Tôn Hữu Văn nhắc nhở: "Muốn tuyến tiền liệt khỏe mạnh, nam giới phải đảm bảo ngủ đủ 7 tiếng mỗi đêm. Khi cơ thể kiệt sức, hệ miễn dịch suy yếu thì không loại thuốc thần nào có thể chữa dứt điểm được bệnh".

5. Vệ sinh vùng kín sai cách

Việc lười vệ sinh vùng kín khiến bựa sinh dục tích tụ, tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn di chuyển ngược lên niệu đạo gây viêm tuyến tiền liệt. Ngược lại, một số người lại quá tỉ mỉ khi dùng xà phòng hay sữa tắm có chất tẩy rửa mạnh để tẩy rửa vùng kín.

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Cách làm này sẽ phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên cùng hệ vi sinh có lợi trên da, khiến vùng nhạy cảm càng dễ bị kích ứng và nhiễm trùng hơn.

Bác sĩ Trần Lương lưu ý: "Mỗi ngày chỉ cần dùng nước ấm sạch để rửa vùng kín là đủ. Nam giới nên ưu tiên quần lót cotton thoáng mát, tránh dùng dung dịch tẩy rửa mạnh để giữ vùng chậu luôn khô ráo và khỏe mạnh".

5 dấu hiệu cảnh báo tuyến tiền liệt tổn thương, cần đi khám ngay: - Đi tiểu bất thường: Rắt, buốt, tiểu nhiều lần trong ngày và đặc biệt là tiểu đêm. - Dòng nước tiểu yếu: Tiểu ngập ngừng, phải rặn, cảm giác đi xong vẫn không hết bàng quang. - Đau tức khó chịu: Đau âm ỉ ở vùng tầng sinh môn, đáy chậu, thắt lưng hoặc vùng bụng dưới. - Bất thường khi xuất tinh: Cảm giác đau buốt khi xuất tinh hoặc có lẫn máu trong tinh dịch. - Nước tiểu có màu lạ: Nước tiểu đục, có mùi hôi nồng hoặc xuất hiện vết máu.

Nguồn và ảnh: Sohu, Men's Health