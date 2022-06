Bạn gái của So Ji Sub trong "Bác Sĩ Luật Sư": Phong cách trẻ trung, sành điệu ở tuổi 32

Sau khi kết hôn với nữ thần phát thanh viên kém 17 tuổi, So Ji Sub đã chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong bộ phim "Bác Sĩ Luật Sư". Kịch bản phim hấp dẫn, kịch tính, cùng diễn xuất đầy thuyết phục của So Ji Sub đã tạo nên một màn trở lại đẳng cấp, thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ.

Đóng cặp với So Ji Sub trong bộ phim "Bác Sĩ Luật Sư" là nữ diễn viên Im Soo Hyang. Cô không hề là một cái tên xa lạ với khán giả xem phim truyền hình. Im Soo Hyang có nhiều vai chính ấn tượng trong các bộ phim như: "Góc Khuất Của Số Phận", "Người Đẹp Gangnam" hay "Gia Đình Đức Hạnh".

Trên phim, Im Soo Hyang biến hóa linh hoạt với nhiều tạo hình, phong cách khác nhau, từ nhẹ nhàng, nữ tính, sang chảnh, chuẩn quý cô thượng lưu cho đến thanh lịch, hiện đại. Ngoài đời, phong cách thời trang của nữ diễn viên 32 tuổi này đơn giản hơn, nhưng không kém phần trendy. Điều đáng nhấn mạnh là Im Soo Hyang lên đồ rất trẻ trung, nàng ngoài tuổi băm nên học hỏi từ bạn gái màn ảnh của So Ji Sub.

Chuyên mặc áo sáng màu

Dù các mẫu áo mang tông màu trầm sẽ giúp vẻ ngoài của chị em thêm phần sang trọng, trang nhã, tạo hiệu ứng vóc dáng gầy đi, nhưng nếu cả tủ đồ chỉ toàn những items mang tông màu tối, style sẽ rất nhàm chán. Im Soo Hyang không khiến phong cách của mình trở nên buồn tẻ, cô ưu tiên diện áo sáng màu. Các mẫu áo thun trắng, cardigan màu pastel… sẽ giúp thắp sáng cả bộ trang phục, vẻ ngoài theo đó mà thêm phần trẻ trung, tươi tắn. Im Soo Hyang kết hợp áo thun trắng với chân váy suông, dài đến bắp chân; hay diện cardigan mix cùng chân váy ngắn, quần jeans, tạo nên tổng thể trang phục rất nữ tính, thời thượng và hack tuổi hiệu nghiệm.

Chăm mặc quần jeans

Quần jeans được coi là bảo bối hack tuổi đỉnh nhất. Ngay cả khi chị em đang diện một chiếc áo mang tông màu tối, nếu bắt cặp với quần jeans, outfit sẽ tự động trẻ trung hơn. Im Soo Hyang thường xuyên lên đồ với quần jeans. Cô đặc biệt ưu ái jeans ống đứng - phiên bản không quá rộng, cũng chẳng bó sát, tạo cảm giác thoải mái khi diện và giúp vẻ ngoài có được sự trẻ trung, thanh lịch. Quần jeans vốn không phải là một item khó mặc. Im Soo Hyang diện quần jeans theo cách đơn giản là kết hợp cùng áo thun, hay cardigan mỏng nhẹ, tạo nên outfit sành điệu miễn chê.

Không thiếu những khoảnh khắc nữ tính, gợi cảm

Diện áo thun + quần jeans mãi cũng chán, Im Soo Hyang còn có rất nhiều set trang phục nữ tính, gợi cảm.

Công thức "ruột" của cô bao gồm váy len tăm, áo thun + chân váy dài, áo hai dây + chân váy ngắn. Hay đôi khi, chỉ cần kết hợp một chiếc áo cardigan dáng ôm với quần ống suông, giúp tôn lên nét gợi cảm, vẻ ngoài của Im Soo Hyang đã vô cùng cuốn hút. Cao gần 1m70 nhưng Im Soo Hyang không hề chủ quan trong khoản diện đồ tôn dáng. Cô vẫn rất chăm sơ vin, mặc áo dáng lửng để dù đi giày bệt, vóc dáng vẫn được hack tối ưu.

Phối đồ layer thời thượng

Sang đến mùa lạnh, Im Soo Hyang vẫn duy trì được phong độ mặc đẹp. Cô sẽ áp dụng các công thức phối đồ layer như áo sơ mi + áo dáng dài + quần jeans, áo thun + blazer… Dù đây đều là những ý tưởng quen thuộc, style của Im Soo Hyang vẫn chẳng hề nhàm chán. Bí kíp của nữ diễn viên là ưu tiên các items mang tông màu sáng, đi những mẫu giày thời thượng, trẻ trung như loafer màu mè, sneaker trắng… Nhờ loạt bí kíp "nhỏ nhưng có võ" này, Im Soo Hyang luôn toát lên vẻ rạng rỡ, tươi trẻ, ghi trọn điểm sành điệu.

