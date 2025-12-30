Bác Sĩ Đỗ Thanh Hà và Phương pháp YHCT giúp điều trị hiếm muộn

Hơn 40 năm kinh nghiệm trong YHCT, Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà – nguyên Trưởng khoa Phụ, Bệnh viện YHCT TW, hiện công tác tại Trung tâm Thuốc Dân Tộc – được nhiều bệnh nhân biết đến là một chuyên gia về ngành sản phụ khoa. Trong bối cảnh hiếm muộn đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, BS Hà đã chọn gắn bó sâu hơn, trở thành BS của chị em, với phương pháp điều trị từ cốt lõi, kiên nhẫn và đồng hành lâu dài.

Hành trình 40 năm làm nghề: Nền tảng YHCT vững chắc đến thành công

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà đến với YHCT không phải từ sự sắp đặt sẵn của gia đình, mà nhờ 1 chữ "duyên". Bác sĩ say mê với con đường chữa bệnh, nhìn con người toàn diện – kết nối thể chất, tinh thần và lối sống.

Tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1982 và hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Trung y dược Quảng Châu (TQ) năm 1999, BS Đỗ Thanh Hà đã xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc từ cả trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, trong nhiều năm công tác tại Khoa Phụ – Bệnh viện YHCT Trung ương, bác sĩ từng giữ cương vị Trưởng khoa Phụ, trực tiếp điều trị nhiều ca bệnh phụ khoa phức tạp, thể hiện rõ chiều sâu chuyên môn và y đức.

"Phụ khoa là chuyên ngành đòi hỏi sự tinh tế. Phụ nữ thường mang theo nhiều điều khó nói. Nếu bác sĩ chỉ nhìn vào bệnh, mà không đủ kiên nhẫn để lắng nghe phía sau bệnh lý ấy, thì rất khó để điều trị khỏi cho bệnh nhân", BS Hà chia sẻ.

Hơn 40 năm làm nghề, BS Đỗ Thanh Hà tích lũy nền tảng kinh nghiệm sâu rộng về sức khỏe sinh sản và rối loạn nội tiết, đồng thời hình thành nguyên tắc hành nghề thận trọng, đặt sự an toàn và lợi ích lâu dài của người bệnh lên hàng đầu.

Vì vậy, khi gia nhập Trung tâm Thuốc Dân Tộc, bác tiếp tục theo đuổi con đường này trong một môi trường cho phép đào sâu YHCT và thực hành chuyên môn sản phụ khoa một cách bài bản.

Cái tâm với nghề: Lý do BS Hà chọn gắn bó với hành trình mong con

Trong quá trình thăm khám, BS Hà đã gặp nhiều chị em vô sinh hiếm muộn vì các nguyên nhân như: đa nang buồng trứng, rối loạn kinh nguyệt kéo dài, niêm mạc tử cung mỏng, AMH thấp, chất lượng trứng suy giảm.

Không ít chị em đã điều trị nhiều năm, thậm chí trải qua nhiều lần IVF nhưng vẫn thất bại, trong khi các xét nghiệm lại không chỉ ra nguyên nhân rõ ràng, đẩy cả người bệnh lẫn bác sĩ vào trạng thái bế tắc.

Theo BS Hà, hiếm muộn không bắt nguồn từ một tổn thương đơn lẻ, mà là hệ quả của sự mất cân bằng kéo dài. Nội tiết rối loạn, khí huyết suy giảm, đàm thấp tích tụ, giấc ngủ kém và căng thẳng tinh thần là những yếu tố phổ biến nhưng khó phản ánh qua phim chụp hay xét nghiệm.

Từ những ca bệnh như vậy, bác sĩ Hà nhận ra rằng nếu chỉ tiếp tục xử lý từng chỉ số hay can thiệp kỹ thuật, sẽ khó thoát khỏi vòng lặp thất bại.

Mong con, vì thế, là kết quả của một cơ thể được phục hồi đúng hướng. Đây cũng là lý do BS Hà lựa chọn gắn bó sâu hơn với lĩnh vực này – không để hứa hẹn, mà để đồng hành cùng chị em.

Liệu trình mong con Chuyên biệt - Phục hồi từ gốc

Khác với cách tiếp cận tách rời từng triệu chứng, BS Hà nhìn hành trình mong con như một quá trình toàn diện với liệu trình Đông y chuyên biệt, tập trung phục hồi nền tảng sức khỏe sinh sản.

Từ đó, liệu trình được BS Hà triển khai theo các trụ cột chính:

Tháng 1: Tập trung bổ khí huyết, ôn thận, kiện tỳ để cơ thể dần hồi phục, năng lượng nâng lên, giấc ngủ sâu hơn và sắc diện tươi tắn trở lại.

Tháng 2: Chuyển sang điều hòa can khí, dưỡng huyết sinh tân, giúp kinh nguyệt ổn định, bụng dưới ấm và tử cung bắt đầu phục hồi.

Tháng 3: khi cơ thể đủ ấm, tử cung đạt trạng thái mềm ẩm – sẵn sàng cho việc làm tổ, khả năng thụ thai cải thiện bền vững.

Song song với đó, BS Hà chú trọng điều hòa Can để ổn định nội tiết và cảm xúc, điều chỉnh Thận nhằm nâng đỡ chức năng sinh sản. Bởi khi cơ thể được điều chỉnh toàn diện, trục nội tiết mới có thể vận hành hài hòa.

Toàn bộ quá trình không can thiệp ngoại khoa, hay tác động mạnh, mà tập trung giúp cơ thể dần trở về trạng thái cân bằng tự nhiên. Với những trường hợp chuẩn bị thực hiện IVF, liệu trình này cũng đóng vai trò hỗ trợ rất tốt.

Giữ trọn ngọn lửa nghề trên hành trình điều trị hiếm muộn

Với BS Hà, giữ lửa nghề không nằm ở những con số hay thành tựu được nhắc đến, mà ở sự cẩn trọng trong từng quyết định mỗi ngày. Khi người bệnh đã đặt niềm tin và gửi gắm hy vọng, người thầy thuốc càng không được phép làm nghề theo kiểu dễ dãi.

Vì vậy, trong thực hành lâm sàng, BS Hà luôn duy trì một nguyên tắc nhất quán: kết hợp Tứ chẩn Đông y với các cận lâm sàng hiện đại để đánh giá đầy đủ tình trạng khí – huyết – tạng phủ bên trong, thay vì chỉ nhìn vào biểu hiện bề mặt. Làm kỹ ngay từ đầu chính là cách để không bỏ sót và không đi sai hướng trong quá trình điều trị.

Song song với chuyên môn, nền tảng dược liệu là yếu tố được BS Hà đặc biệt chú trọng. Việc sử dụng dược liệu từ vùng bản địa Bông Sen Vàng kết hợp hệ thống kiểm định chuẩn hóa AnVy giúp đảm bảo độ sạch, chuẩn và tính an toàn, với hoạt chất ổn định và nguồn gốc minh bạch. Từ đó, mỗi thang thuốc được kê đều giúp quá trình điều trị diễn ra thận trọng, nhất quán và lâu dài.

Chính tâm thế ấy đã nuôi dưỡng ngọn lửa nghề của BS Hà với hành trình mong con. Không chạy theo kết quả ngắn hạn, những lời hứa vội vàng, bác chọn đi chậm, đi chắc và bền bỉ đồng hành cùng người bệnh.

Và đôi khi, chỉ một tin nhắn ngắn hay một cuộc gọi báo tin cũng đủ để nhắc bác rằng ngọn lửa nghề ấy vẫn đang cháy, lặng lẽ nhưng bền bỉ, trên hành trình làm nghề.

Trong bối cảnh hiếm muộn ngày càng phổ biến, sự hiện diện của những bác sĩ như ThS.BS Đỗ Thanh Hà mang lại một giải pháp: chậm rãi, sâu sắc và nhân văn hơn. Hành trình mong con được dẫn dắt bằng hiểu biết, y đức và đồng hành đúng nghĩa.

Bạn đọc có thể tìm gặp Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà tại địa chỉ: Trung tâm Thuốc dân tộc - Biệt thự B31, ngõ 70, Nguyễn Thị Định, Thanh Xuân, HN (SĐT: 098 991 39 35). Hoặc tìm hiểu thêm qua trang cá nhân của BS: Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thanh Hà