Bác sĩ đã phát hiện ra rằng người uống nước sau khi thức dậy có thể trải qua 6 thay đổi này trong cơ thể chỉ trong 3 tháng!

Bạn có nên uống một cốc nước lớn khi thức dậy vào buổi sáng không? Một số người cho là "có", một số lo ngại rằng uống quá nhiều sẽ gây hại cho thận và một số khác chỉ đơn giản là thấy phiền phức và không muốn biến nó thành thói quen.

Sau khi quan sát lối sống của nhiều người, các bác sĩ phát hiện ra rằng những người thường xuyên uống nước vào buổi sáng thường cảm nhận được những thay đổi tích cực nhẹ nhàng nhưng rất ổn định trong cơ thể trong vòng ba tháng.

Sự thay đổi này không quá rõ rệt. Nó sẽ không khiến bạn đột nhiên cảm thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn hẳn. Nhưng nó sẽ tinh tế thay đổi trạng thái hàng ngày của bạn và thậm chí còn làm thay đổi một số bệnh tật dai dẳng mà không hề nhận ra.

Tại sao nên uống nước vào buổi sáng khi thức dậy?

Nhiều người coi việc uống nước là điều hiển nhiên, nhưng thực tế, cơ thể con người mất nước âm thầm suốt đêm qua quá trình hô hấp, bốc hơi nước qua da và bài tiết nước tiểu. Rất cả những yếu tố này khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất nước tiềm ẩn vào buổi sáng. Và tác động của việc uống nước vào buổi sáng phức tạp hơn nhiều so với những gì bạn tưởng tượng.

Đầu tiên, cơ thể thường bị mất nước nhẹ sau một đêm ngủ, và uống nước vào buổi sáng có thể bù đắp ngay lập tức lượng nước thiếu hụt, giúp các mô trong cơ thể khởi động lại.

Mặc dù cơ thể không hoạt động mạnh vào ban đêm, nhưng quá trình trao đổi chất vẫn diễn ra liên tục. Các tế bào cần nước để hoạt động, thận cần nước để lọc chất thải, và não cũng cần nước để duy trì sự lưu thông của dịch não tủy.

Sau 6-7 giờ không uống nước, máu sẽ trở nên đặc hơn một chút, và hệ thống điều hòa của cơ thể cũng hoạt động chậm hơn. Trong trường hợp này, uống một cốc nước ấm lớn vào buổi sáng giống như bôi trơn một bánh răng bị kẹt, giúp cơ thể nhanh chóng chuyển sang chế độ ban ngày.

Sau khi nước đi vào đường tiêu hóa, nó sẽ được hấp thụ nhanh chóng, tuần hoàn máu được đẩy nhanh trở lại, các phản ứng chuyển hóa của tế bào được tăng cường, khả năng lọc của thận được cải thiện và não được cung cấp máu tốt hơn.

Khi các bác sĩ khám cho những người bị huyết áp thấp vào buổi sáng và nặng đầu, họ thường thấy rằng những người này không uống đủ nước vào buổi sáng và tình trạng cải thiện rất rõ rệt sau khi bổ sung nước. Nhiều người cảm thấy tỉnh táo, tập trung, thậm chí cảm xúc được cải thiện hơn chỉ sau mười phút uống nước. Những thay đổi này không phải do tâm lý mà là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi được bù nước.

Thứ hai, uống nước vào buổi sáng có tác dụng ổn định hơn đối với đường tiêu hóa so với nhiều người nghĩ. Nhiều người gặp khó khăn khi đại tiện vào buổi sáng vì ruột bị mất nước, dẫn đến phân khô. Sau khi ở trong ruột qua đêm, ruột già sẽ hấp thụ thêm nước, khiến việc đại tiện càng trở nên khó khăn hơn.

Khi một cốc nước vào cơ thể, nó sẽ kích thích phản xạ tiêu hóa, khiến nhu động ruột hoạt động mạnh hơn. Đặc biệt, nước ấm giúp dạ dày dễ dàng thư giãn hơn, kích thích dây thần kinh phế vị, từ đó thúc đẩy hoạt động của ruột già.

Một số người thấy nhu động ruột của họ trở nên đều đặn hơn nhiều sau một hoặc hai tuần, không còn cảm thấy khó chịu khi phải "ngồi xổm hàng giờ mà không đi đại tiện được". Mặc dù các bác sĩ hiếm khi sử dụng nước uống để điều trị, nhưng họ khuyên những người bị táo bón nên ưu tiên cung cấp đủ nước.

Ngoài ra, nước còn có thể làm loãng axit dạ dày còn sót lại qua đêm, mang lại sự bảo vệ nhất định cho những người có dạ dày nhạy cảm. Nhiều người bị trào ngược axit và ợ nóng vào buổi sáng, uống nước có thể làm giảm các triệu chứng này vì nó làm giảm nồng độ axit dạ dày.

Thứ ba, chúng ta cần đề cập đến việc nước ảnh hưởng nhanh chóng đến nhận thức của não bộ như thế nào. Các bác sĩ đã nhận thấy rằng nhiều người gặp khó khăn trong việc tập trung, đầu óc mụ mẫm và phản ứng chậm sau khi thức dậy vào buổi sáng thực ra không phải gặp vấn đề về giấc ngủ mà chỉ là tình trạng mất nước nhẹ.

Não bộ phụ thuộc rất nhiều vào nước. Khi bị mất nước, hiệu quả giải phóng chất dẫn truyền thần kinh giảm, lưu lượng máu giảm nhẹ và các tế bào não hoạt động chậm hơn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ngay cả việc mất 1% trọng lượng cơ thể do mất nước cũng có thể dẫn đến suy giảm khả năng nhận thức tới vài phần trăm. Và điều này thường xảy ra vào sáng sớm.

Uống nước vào buổi sáng giúp tăng tốc độ lưu thông máu, cải thiện nguồn cung cấp oxy cho não và nước cũng giúp glucose được hệ thần kinh sử dụng hiệu quả hơn, cho phép não nhanh chóng vào trạng thái tỉnh táo.

Thứ tư, uống nước vào buổi sáng cũng có thể giúp kiểm soát cân nặng. Nhiều người cho rằng uống nước sẽ không ảnh hưởng đến việc giảm cân, nhưng các bác sĩ đã quan sát thấy những người uống nước thường xuyên có cân nặng ổn định hơn và ít có khả năng ăn quá nhiều.

Lý do rất đơn giản, nước giúp dạ dày có cảm giác hơi no, khiến bạn ít có khả năng ăn quá nhiều vào bữa sáng. Đồng thời, những người uống đủ nước sẽ có lượng đường trong máu ổn định hơn và ít có khả năng bị đói đột ngột hoặc thèm đồ ngọt.

Ngoài ra, nước còn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất cơ bản. Khi cơ thể bị mất nước, quá trình trao đổi chất sẽ chậm lại, và việc bổ sung nước có thể giúp quá trình tiêu thụ năng lượng của cơ thể diễn ra trơn tru hơn. Hơn nữa, nước giúp đào thải các chất thải được tạo ra trong quá trình chuyển hóa chất béo . Ví dụ, các chất chuyển hóa được tạo ra từ quá trình phân hủy chất béo cần được đào thải qua thận, và thiếu nước sẽ làm chậm quá trình đào thải.

Thứ năm, uống nước vào buổi sáng cũng rất quan trọng để bảo vệ hệ tiết niệu. Nước tiểu thường cô đặc vào ban đêm, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gần niệu đạo. Uống nước vào buổi sáng giúp thận khởi động lại "chế độ rửa trôi", làm loãng nước tiểu và giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Một số người, đặc biệt là phụ nữ, bị nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát, và uống nước ngay khi thức dậy vào buổi sáng có thể cải thiện đáng kể tình trạng này. Đối với những người dễ bị sỏi thận. Các bác sĩ càng nhấn mạnh việc uống nước, vì nước giúp ngăn ngừa sự tích tụ tinh thể trong nước tiểu và giảm nguy cơ hình thành sỏi.

Cuối cùng, uống nước vào buổi sáng cũng giúp cải thiện da. Một số người thấy da khô, da xỉn màu, thậm chí là căng tức rõ rệt trên mặt khi soi gương vào buổi sáng, nhưng thực ra điều này liên quan trực tiếp đến tình trạng mất nước vào ban đêm.

Da là bộ phận dễ bị mất nước nhất trên cơ thể. Khi bị mất nước, lớp sừng sẽ cứng lại, bài tiết bã nhờn bị rối loạn và lỗ chân lông trở nên rõ rệt hơn. Uống nước vào buổi sáng giúp tăng tốc độ hydrat hóa bên trong da, cải thiện tuần hoàn nước trong cơ thể và giúp tế bào sừng giữ ẩm tốt hơn.

Mặc dù đây không phải là loại hiệu ứng "làm mịn tức thì" mà mỹ phẩm có thể mang lại, nhưng những người kiên trì sử dụng trong một thời gian có thể thấy da không còn khô hay xỉn màu nữa và mềm mại hơn khi chạm vào.

Đặc biệt đối với những người thường xuyên ngồi trước máy lạnh hoặc máy sưởi vào buổi sáng và buổi tối, uống nước vào buổi sáng có thể làm giảm tình trạng da căng cứng. Đồng thời, những người được cung cấp đủ nước sẽ có quá trình trao đổi chất tốt hơn, chu kỳ tái tạo da cũng ổn định hơn, giúp da trông trẻ trung hơn một cách tự nhiên.

Uống nước khi thức dậy có vẻ là một thói quen nhỏ, nhưng phản hồi của cơ thể lại có sự liên kết chặt chẽ. Đây là một thói quen gần như không tốn kém, ít khó khăn, nhưng lại mang lại lợi ích lâu dài cho cơ thể nếu kiên trì thực hiện.