Gần đây, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về sản phẩm yến sào Đ.T.T được nhiều KOL/KOC nổi tiếng như Phạm Thoại, Lê Anh Nuôi và Bác sĩ Cung từng bán trên livestream. Theo đó, sản phẩm này nhận nhiều nghi vấn, thắc mắc từ người tiêu dùng khi trong các phiên livestream đều được tung deal với mức giá rẻ ngỡ ngàng. Một hũ 70ml chỉ dao động từ 16 - 20k/hũ nhưng thành phần được quảng cáo lên tới 50% yến tươi.

Trước làn sóng dư luận, Bác sĩ Cung (tên thật Trần Đức Cung) đã chính thức lên tiếng giải thích trên kênh TikTok có gần 804k người theo dõi của mình.

Theo đó, Bác sĩ Cung cho biết đã gặp Đ.T.T vào tháng 2/2024, trong một phiên livestream của người khác và được giới thiệu cũng như đã ăn thử sản phẩm yến sào.

Bác sĩ Cung lên tiếng về sản phẩm yến sào mà anh đã từng livestream bán vào năm 2024

Đến tháng 3/2024, Bác sĩ Cung và phía Đ.T.T có cùng lập nhóm để trao đổi về sản phẩm. Trong quá trình làm việc, anh cho biết đều hỏi rõ giấy tờ kiểm nghiệm của sản phẩm và được phía nhãn hàng cung cấp đầy đủ. Tiếp đến, Bác sĩ Cung yêu cầu được xem kĩ về nguồn nguyên liệu của sản phẩm nhằm tư vấn đến khách hàng. Thậm chí, ngày 12/4, Bác sĩ Cung còn trực tiếp đến nhà máy ở Bình Dương để xem quy trình sản xuất.

Về chi phí, Bác sĩ Cung công khai tin nhắn với phía nhãn hàng, cho biết chỉ xin 2 - 3% hoa hồng và lấy số tiền này để đi làm từ thiện. Ngoài ra, về các chi phí đi lại, Bác sĩ Cung khẳng định đều do anh tự chi trả, chưa nhận chi phí booking nào từ nhãn hàng để lên bài. Anh cũng cho biết gia đình mình cũng nhiều lần mua và sử dụng sản phẩm yến sào này.

Trong quá trình trao đổi, Bác sĩ Cung yêu cầu phía nhãn hàng cung cấp các giấy tờ liên quan đến sản phẩm

Anh cho biết bản thân luôn hỏi kĩ càng các thông tin từ phía nhãn hàng

Bác sĩ Cung cũng đã đến trực tiếp nhà máy để xem quy trình sản xuất

Bác sĩ Cung khẳng định, mỗi phiên livestream về sản phẩm yến sào, đều có đại diện nhãn hàng có mặt chứng kiến. Lần cuối cùng anh quảng bá về sản phẩm này là từ 15/8/2024, sau đó ngừng hợp tác do có những định hướng khác trong việc kinh doanh trên các nền tảng MXH.

Hiện tại, khi ồn ào nổ ra, Bác sĩ Cung trực tiếp đối chất với nhãn hàng và nhận được được câu trả lời rằng sản phẩm vẫn đúng với công bố, theo quy định của pháp luật. Anh cũng cho hay do chưa có các thông tin chính xác từ các cơ quan chức năng nên sẽ không lên tiếng quy chụp sản phẩm cũng như nhãn hàng.

"Thời điểm hiện tại khi mình quay video là ngày 10/6, mình vẫn chưa nhận được thông tin chính thức của cơ quan chức năng kết luận về chất lượng sản phẩm. Do đó, mình xin phép không đưa ra kết luận. Nếu bạn nào mua yến trên livestream của mình, mình sẵn sàng đứng ra, kết nối với nhãn hàng để giải đáp thắc mắc", Bác sĩ Cung nói trong video mới nhất của mình.

Cùng với Bác sĩ Cung, Lê Anh Nuôi cũng có động thái lên tiếng về sản phẩm này.

Tuy nhiên, Lê Anh Nuôi cho biết đang xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, chưa chính xác về việc anh bán yến sào Đ.T.T vào năm 2024 gây hoang mang dư luận. Ngoài ra, anh cho biết đang thu thập lại các bằng chứng và tài liệu cụ thể để giải thích rõ ràng, minh bạch về sự việc.

Lê Anh Nuôi lên tiếng trên kênh TikTok 1,8 triệu người theo dõi

Lê Anh Nuôi và Bác sĩ Cung tại xưởng yến sào

Song, cách phản ứng hoàn toàn đối lập của Bác sĩ Cung và Lê Anh Nuôi đang nhận về nhiều bàn tán từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Bác sĩ Cung đưa ra thông tin rõ ràng, giải thích có dẫn chứng đầy đủ và chặt chẽ. Trong khi đó, cách lên tiếng của Lê Anh Nuôi vẫn khiến nhiều người thấy mơ hồ, bán tín bán nghi.

Trước đó, sản phẩm yến sào của Đ.T.T khiến nhiều người thắc mắc về thành phần, chất lượng sản phẩm vì luôn có deal hời, giá rẻ trong các livestream. Bởi lẽ so với các thương hiệu yến sào nổi tiếng trên thị trường, sản phẩm yến sào này có hàm lượng yến cao hơn nhưng lại có giá thấp hơn rất nhiều. Ví dụ sản phẩm nước yến sào Khánh Hoà Sanest của Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hoà sản xuất hũ 70ml, tỷ lệ yến 21% có giá khoảng 42,5k/ hũ.

Khi có người thắc mắc về chất lượng yến sào, hoài nghi đây là yến giả, Lê Anh Nuôi đã nhanh chóng phủ nhận. Anh này đưa ra các bằng chứng như đây là sản phẩm được bày bán ở gian hàng chính hãng, có tiêu chuẩn HACCP (tức Hazard Analysis and Critical Control Points, được hiểu là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), có tiêu chuẩn ISO (International Organization for Standardization, là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) in trên nhãn.

Hiện tại, phía Yến sào Đ.T.T. chưa có bất kỳ phản hồi nào liên quan đến sản phẩm của mình, bất chấp các bình luận thắc mắc về chất lượng sản phẩm của cư dân mạng. Từ ngày 1/6 đến nay, thương hiệu yến sào này đã dừng đăng tải các video quảng cáo yến trên kênh 330k người theo dõi.