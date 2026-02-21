Giữa thời đại mà cụm từ ''dao kéo'' trở thành từ khóa hot trên mạng xã hội, nơi không ít người xem phẫu thuật thẩm mỹ như một cách ''lột xác'' càng nhanh càng tốt, thì ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng (chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) lại có một quan điểm nghe qua tưởng như… ngược đời: ''Xin mọi người đừng sửa khi không thực sự cần''.

Là bác sĩ chuyên phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, anh không cổ vũ việc chạy theo những chuẩn mực sắc đẹp rập khuôn, càng không khuyến khích can thiệp ồ ạt. Thay vào đó, anh theo đuổi triết lý “dao kéo thuận tự nhiên”, làm đẹp có chọn lọc, tôn trọng cấu trúc vốn có và đặt sự an toàn, hài hòa lâu dài lên trên hết. Quan điểm ấy, trong một thị trường thẩm mỹ sôi động và nhiều cám dỗ, đã tạo nên dấu ấn rất riêng cho vị bác sĩ này.

Cái duyên với nghề và con đường trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

PV: Xin chào ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng! Đầu tiên, bác sĩ hãy giới thiệu qua về bản thân với độc giả nhé!

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Xin chào mọi người! Tôi là Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, mọi người hay gọi thân mật là BS Hùng Thanh. Hiện tại, tôi đang hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ. Với tôi, mỗi ngày làm việc không chỉ là thực hiện các ca mổ mà là hành trình tìm lại sự tự tin và nụ cười cho những ai chưa may mắn sở hữu ngoại hình như ý.

PV: Xin bác sĩ chia sẻ cái duyên đến với nghề y. Liệu anh có được hướng nghiệp ngay từ khi còn nhỏ?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Thực ra, nghề y đến với tôi vừa như một cái duyên, vừa như một định mệnh. Từ nhỏ, tôi đã bị cuốn hút bởi hình ảnh chiếc áo blouse trắng, biểu tượng của sự chữa lành. Nhưng càng lớn, tôi càng nhận ra rằng: Y học không chỉ là cứu người khỏi bệnh tật mà còn là cứu rỗi tâm hồn. Sự mặc cảm về ngoại hình đôi khi là một "căn bệnh" âm ỉ gặm nhấm niềm vui sống của con người. Ý niệm đó đã thôi thúc tôi dấn thân vào con đường này.

PV: Vì sao bác sĩ chọn ngành y dù quãng thời gian học hành kéo dài vất vả rồi mới có thể đi làm?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Đúng là ngành Y là con đường của sự khổ luyện. 6 năm đại học, rồi cao học, rồi hàng nghìn giờ đứng mổ phụ, mổ chính... mồ hôi và cả máu. Nhưng bạn biết không, cảm giác khi nhìn thấy một bệnh nhân hồi phục, hay một khách hàng vỡ òa hạnh phúc khi nhìn mình trong gương, nó "gây nghiện" lắm. Sự vất vả đó là cái giá xứng đáng để đổi lấy năng lực mang lại hạnh phúc cho người khác. Nếu chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này.

PV: Lý do nào khiến anh chọn con đường trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Phẫu thuật thẩm mỹ là giao điểm tuyệt vời giữa khoa học và nghệ thuật. Tôi là người yêu cái đẹp và tôn trọng sự chính xác tuyệt đối. Phẫu thuật thẩm mỹ cho phép tôi sử dụng đôi tay và tư duy y khoa để điêu khắc nên những đường nét hài hòa. Tôi không chỉ muốn sửa một cái mũi hay cắt mí một đôi mắt, tôi muốn "sửa" lại cả sự tự ti, giúp họ bước ra cuộc đời với một tâm thế kiêu hãnh hơn.

Triết lý nghề nghiệp và những câu chuyện cảm xúc

PV: Trong quá trình làm bác sĩ thẩm mỹ hẳn có rất nhiều câu chuyện vui buồn. Xin anh hãy chia sẻ những câu chuyện khiến mình ấn tượng nhất?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Có một ca làm tôi nhớ mãi. Đó là một người mẹ đơn thân, đi nhấn mí, cắt mí bị lỗi hỏng sửa đi sửa lại tới 07 lần. Cô ấy đến gặp tôi trong trạng thái trầm cảm né tránh giao tiếp, không dám soi gương. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ sửa mí, ngày tái khám, cô ấy bước vào phòng tôi và bật khóc. Cô ấy nói: "Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ không chỉ làm đẹp cho em, bác sĩ đã cứu vãn cuộc sống và mang người phụ nữ yêu đời ngày xưa trở lại". Giọt nước mắt hạnh phúc đó là tấm huy chương quý giá nhất trong sự nghiệp của tôi.

PV: Slogan của anh: "Làm đẹp thuận tự nhiên", điều đó có ý nghĩa gì với anh?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Nhiều người nghĩ "thẩm mỹ" là phải làm cho khác biệt hoàn toàn, phải cao vút, phải to tròn. Nhưng với tôi, đỉnh cao của thẩm mỹ là "Làm mà như không làm”, "làm đẹp thuận tự nhiên" nghĩa là tôn trọng cấu trúc giải phẫu gốc của cơ thể, chỉnh sửa những khuyết điểm nhưng vẫn giữ lại nét duyên riêng biệt. Đẹp là khi người ta nhìn vào thấy bạn rạng rỡ hơn, sang trọng hơn nhưng không ai nhận ra bạn vừa bước ra từ phòng mổ.

PV: Theo bác sĩ, thế nào là một vẻ đẹp "thuận tự nhiên" trong phẫu thuật thẩm mỹ?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Đó là sự HÀI HÒA. Một chiếc mũi đẹp không phải là chiếc mũi cao nhất, mà là chiếc mũi có tỷ lệ phù hợp với đôi mắt, khuôn miệng và góc nghiêng của gương mặt đó. Thuận tự nhiên là khi các đường nét mềm mại, không lộ sẹo, không thô cứng, và quan trọng nhất là an toàn cho sức khỏe lâu dài.

PV: Có phải ai đến với bác sĩ cũng được “phẫu thuật”? Liệu có ai bác sĩ thấy diện mạo đẹp rồi nên từ chối?ư\

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: (Cười) Tôi từ chối nhiều đấy chứ! Nguyên tắc của tôi là: Chỉ làm khi thực sự cần thiết và khi sự thay đổi đó mang lại giá trị tích cực. Nếu đã đẹp rồi, hoặc mong muốn của họ phi thực tế, tôi sẽ từ chối thẳng thắn. Tôi là bác sĩ, không phải thợ kinh doanh trên thân xác con người.

Ví dụ như trước đây, có một trường hợp khách hàng bị "nghiện" thẩm mỹ, muốn sửa mũi lần thứ 6 trong khi cấu trúc mũi đã quá yếu. Dù cô ấy nài nỉ và chấp nhận trả chi phí rất cao, tôi vẫn kiên quyết từ chối. Vì lương tâm người thầy thuốc không cho phép tôi nhận khách hàng vào nguy hiểm chỉ vì lợi nhuận.

PV: Bác sĩ làm gì khi khách hàng muốn phẫu thuật quá đà, không hợp gương mặt?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Tôi sẽ ngồi lại, phân tích dưới góc độ nhân trắc học và y khoa. Tôi cho họ xem các mô phỏng, giải thích vì sao làm quá đà sẽ phá tướng, thậm chí gây biến chứng sau vài năm. Đa phần mọi người sau khi nghe phân tích thấu đáo đều đồng ý với phương án an toàn và hài hòa hơn.

Cuộc sống của bác sĩ thẩm mỹ phía sau phòng mổ

PV: Một ngày làm việc điển hình của bác sĩ diễn ra thế nào?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Ngày của tôi thường bắt đầu từ 6h sáng với việc tập thể thao để rèn luyện sự bền bỉ. 8h sáng tôi bắt đầu thăm khám và đưa ra chỉ định cho từng tình trạng của mỗi khách hàng. Thời gian chính trong ngày tôi dành trọn vẹn trong phòng mổ. Chiều tối là lúc đi buồng thăm bệnh nhân hậu phẫu và tư vấn online. Cường độ cao, nhưng vì đam mê nên tôi luôn kiên trì, yêu công việc của mình mỗi ngày.

PV: Trước một ca phẫu thuật, bác sĩ chuẩn bị những gì, cả về kỹ thuật và tâm lý?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Về kỹ thuật: Xét nghiệm tổng quát, hội chẩn kỹ lưỡng và lên phác đồ chi tiết từng milimet. Về tâm lý: Tôi luôn dành vài phút tĩnh tâm để "chạy" lại toàn bộ quy trình mổ trong đầu. Sự điềm tĩnh của bác sĩ phẫu thuật chính là yếu tố then chốt cho sự an toàn của ca mổ.

PV: Sau một ca phẫu thuật, bác sĩ còn theo sát bệnh nhân ra sao?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Với tôi, ca mổ chỉ thành công 50% khi rời bàn mổ, 50% còn lại nằm ở hậu phẫu. Tôi và ekip theo sát khách hàng 24/7, từ cách vệ sinh, ăn uống đến tâm lý. Khách của Dr. Hùng Thanh luôn có số hotline riêng để được hỗ trợ bất cứ lúc nào.

PV: Có điều gì đặc biệt trong cách bác sĩ quản lý ekip, phòng mổ và dịch vụ hậu phẫu?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Kỷ luật thép và sự đồng cảm. Trong phòng mổ, tôi cực kỳ nghiêm khắc về quy trình vô khuẩn. Nhưng với khách hàng, tôi yêu cầu nhân viên phải chăm sóc như người thân trong gia đình.

PV: Mọi người nhớ nhất điều gì khi nhắc đến BS Hùng?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Có lẽ là sự "khó tính" nhưng "mát tay". Khách hay bảo tôi tư vấn kỹ quá, soi từng tí một. Nhưng đó là nguyên tắc của tôi để đảm bảo đường khâu đẹp, ít sưng đau và dáng về tự nhiên.

Góc nhìn chuyên gia và lời khuyên cho mọi người đi thẩm mỹ

PV: Anh nhìn nhận như thế nào về thị trường phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Sôi động nhưng hỗn loạn. Bên cạnh những bác sĩ chân chính, có quá nhiều cơ sở "chui", spa cỏ làm thẩm mỹ xâm lấn trái phép. Điều này để lại những hệ lụy đau lòng.

PV: Điều gì khiến anh trăn trở nhất khi nhiều người trẻ lạm dụng thẩm mỹ?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Tôi lo ngại về sự đánh mất bản sắc. Các bạn trẻ chạy theo "trend" quá nhanh, hôm nay mũi Trung Hoa, ngày mai môi tều Tây Âu... mà quên mất nét đẹp riêng của phụ nữ Á Đông. Thẩm mỹ là để đẹp hơn, không phải để biến mình thành người khác.

PV: Theo anh, thẩm mỹ chân chính nên hướng đến điều gì?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: An toàn - Bền vững - Nhân văn. Thẩm mỹ chân chính phải giúp con người sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn chứ không phải để gánh chịu biến chứng.

PV: Nếu chỉ có 1 lời khuyên cho phụ nữ trước khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, anh sẽ nói gì?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: "Hãy chọn mặt gửi vàng, đừng chọn giá rẻ". Gương mặt và cơ thể bạn là vô giá, hãy trao nó cho người bác sĩ có tâm và có tầm.

Bạn là phiên bản duy nhất trên thế giới này. Nếu ngoại hình khiến bạn buồn, hãy thay đổi nó, nhưng hãy thay đổi vì chính bạn yêu thương bản thân mình, chứ không phải vì lời chê bai của người khác.

Tầm nhìn và tương lai của bác sĩ thẩm mỹ luôn tâm niệm “làm đẹp thuận tự nhiên”

PV: Trong 5 năm tới và tương lai xa hơn, bác sĩ có dự định gì muốn chia sẻ với mọi người?

ThS.BS Nguyễn Thanh Hùng: Tôi muốn xây dựng một hệ sinh thái thẩm mỹ chuẩn y khoa, nơi mà khái niệm “Làm đẹp thuận tự nhiên" trở thành chuẩn mực. Tôi cũng muốn đào tạo thêm nhiều bác sĩ trẻ có tay nghề và y đức để phục vụ cộng đồng.

Tôi cũng đang ấp ủ một quỹ phẫu thuật thiện nguyện quy mô lớn hơn, dành riêng cho những người bị dị tật bẩm sinh hoặc tai nạn nhưng không có kinh phí điều trị. Tôi muốn dùng đôi tay này để viết lại cuộc đời cho họ.

PV: Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ!

