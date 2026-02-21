Người đàn ông 44 tuổi nguy kịch sau khi uống thứ nước "vạn người mê"

Người đàn ông họ Trương, 44 tuổi sống ở Trung Quốc cùng người thân uống trà sữa không may đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị sặc trân châu.



Theo các chuyên gia sự việc tưởng chừng đơn giản lại dẫn đến một biến cố y khoa nghiêm trọng khiến bệnh nhân hôn mê sâu và phải trải qua 21 ngày cấp cứu liên tục để giành lại sự sống.

Theo thông tin ban đầu trong lúc uống trà sữa, anh Trương không may bị sặc, gây ho dữ dội. Ngay sau đó, anh xuất hiện các triệu chứng khó thở, mặt tím tái và nhanh chóng mất ý thức. Lập tức người nhà gọi cấp cứu đưa đi viện.

Uống trà sữa ở nhà bị sặc, người đàn ông 44 tuổi nguy kịch. Ảnh minh họa.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện cả hai phổi của người bệnh đều có vùng thâm nhiễm diện rộng thể hiện tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Đồng thời, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ phình mạch máu não, kèm theo xuất huyết nội sọ và áp lực nội sọ tăng cao đột ngột. Đây là trường hợp đe dọa nghiêm trọng đến não bộ và hệ hô hấp - tuần hoàn.

Các y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai một số biện pháp cấp cứu. Bước đầu tiên là tiến hành phẫu thuật dẫn lưu não thất ra ngoài làm giảm áp lực nội sọ, bảo vệ não bộ cho bệnh nhân. Tuy nhiên, theo SETN, sau phẫu thuật, tình trạng hô hấp của anh Trương vẫn không cải thiện. Bệnh nhân tiếp tục bị thiếu oxy nghiêm trọng và xuất hiện hội chứng suy hô hấp cấp. Trước tình huống này, bác sĩ phẫu thuật tim mạch - lồng ngực Hồ Gia Du đã quyết định kích hoạt phương án điều trị bằng ECMO (hệ thống oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) có chức năng tạm thời thay thế hoạt động của tim và phổi.

Nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ, sau 21 ngày nằm viện, bệnh nhân được cai máy thở.

Cách phòng bị sặc khi ăn uống

Sặc khi ăn (hít sặc) là tình trạng thức ăn, nước uống đi nhầm vào đường thở thay vì thực quản, gây ho dữ dội, tím tái, thậm chí viêm phổi hít nguy hiểm, đặc biệt ở người già và trẻ nhỏ. Cần xử lý ngay bằng cách ho mạnh, vỗ lưng, hoặc thủ thuật Heimlich (ép bụng) để tống dị vật.

Để phòng ngừa hít sặc cho bệnh nhân, các biện pháp sau đây có thể được áp dụng:

- Đảm bảo tư thế ăn uống đúng cách.

- Giữ tinh thần thoải mái: tình trạng căng thẳng, lo lắng có thể làm bệnh nhân bị phân tâm trong quá trình ăn uống, tiêu hóa kém,… tăng nguy cơ hít sặc.

- Không được nằm khi ăn hoặc uống bất cứ loại gì.

- Ăn miếng nhỏ, gập cổ khi nuốt không được ngửa cổ.

- Không xem ti vi, đọc báo… làm mất tập trung khi đang ăn.

- Không nói chuyện, nhất là không được cười nói khi nhai.