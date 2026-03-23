Nhiều người cho rằng nồi cơm điện chỉ tạo ra hơi nước, không có dầu hoặc khói, nên chúng rất an toàn. Tuy nhiên, theo Hướng dẫn Bảo vệ Phổi năm 2026 (Đài Loan, Trung Quốc), chúng ta cần đưa "các hạt khí dung có độ ẩm cao" do nồi cơm điện tạo ra vào danh sách cần chú ý trong căn bếp gia đình.

Theo bác sĩ Lin Wei-Chun, chuyên khoa Phổi (Đài Loan, Trung Quốc), dưới đây là ba lý do quan trọng tại sao ông khuyên mọi người nên cẩn trọng khi sử dụng nồi cơm điện:

1. Hơi nước và khói trắng

Thực tế, hơi nước là chất xúc tác làm tăng tốc độ lan truyền chất ô nhiễm và khói trắng phát ra từ nồi cơm điện là một loại sol khí gồm các giọt chất lỏng. Những giọt nước nhỏ li ti này có thể nhanh chóng làm tăng độ ẩm cục bộ trong nhà bếp. Độ ẩm cao làm cho các hạt bụi trong không khí (như PM2.5, bụi và vi khuẩn) trở nên "ướt và nặng", khiến chúng dễ bám vào niêm mạc đường hô hấp và khó bị đào thải hơn.

Bác sĩ Lin giải thích nếu nhà bếp của bạn thông gió kém, các hạt khí dung do bếp điện tạo ra sẽ làm cho không khí trong nhà trở nên "đặc quánh", điều này sẽ làm tăng gánh nặng hô hấp cho những bệnh nhân có chức năng phổi yếu hoặc khó khạc đờm.

2. Nguy cơ hình thành màng sinh học từ nước trong nồi

Nói chung, nồi cơm điện được thiết kế với "nước được thêm vào nồi ngoài", đây chính là điểm mù dễ bị bỏ qua nhất. Nếu nồi ngoài của nồi điện được đun nóng nhiều lần trong thời gian dài mà không được lau sạch sau mỗi lần sử dụng, một lớp màng sinh học gồm protein và khoáng chất còn sót lại có thể dễ dàng hình thành.

Các bác sĩ quan sát thấy rằng khi nước trong nồi ngoài sôi, các phân tử nhỏ của những chất cặn này sẽ được giải phóng cùng với hơi nước. Nếu chúng ta ngửi thấy mùi "mốc" từ nồi cơm điện, điều đó có nghĩa là chúng ta đang hít phải những hạt bụi bẩn phân hủy do nhiệt này.

Điểm quan trọng là nồi ngoài có tác động đến chất lượng không khí lớn hơn nồi trong (lõi nồi cơm). Đảm bảo nồi ngoài sạch sẽ và bật máy hút mùi trong khi hấp hoặc nấu nướng có thể ngăn chặn hiệu quả các phân tử gây mùi xâm nhập vào phổi.

3. Phản ứng dây chuyền của nấm mốc

Nếu lượng hơi nước lớn do nồi cơm điện thải ra lan tỏa vào phòng khách hoặc tủ kệ, độ ẩm trong môi trường sẽ nhanh chóng tăng lên, gây ra hiện tượng nấm mốc phát triển ở các góc nhà hoặc trên đồ nội thất bằng gỗ.

Do đó, lời khuyên của bác sĩ là hãy thử đặt nồi cơm điện dưới máy hút mùi, hoặc gần cửa sổ hoặc quạt hút; bật máy hút mùi có thể loại bỏ nhiệt và hơi ẩm một cách hiệu quả, ngăn ngừa nhà bạn trở thành nơi sinh sản của nấm mốc.

Vậy sử dụng nồi cơm điện thế nào cho an toàn?

- Vị trí đặt rất quan trọng: Nhiều người đặt nồi cơm điện trong tủ kín, điều này có thể khiến hơi ẩm tích tụ. Nên đặt nồi cơm điện gần máy hút mùi và bật tốc độ quạt thấp khi hấp hoặc nấu cơm.

- Tránh mở nắp trực tiếp vào mặt: Khi bạn mở nắp ngay sau khi ngắt điện, khói dạng khí dung sẽ mạnh nhất. Hãy quay mặt sang một bên trước khi mở nắp để tránh cho mặt và đường hô hấp tiếp xúc trực tiếp với nồng độ khí nóng cao đó.

- Lau sạch bên ngoài nồi sau mỗi lần sử dụng: Lau khô bên ngoài nồi khi còn nóng sau mỗi lần sử dụng để giảm nguy cơ hình thành màng sinh học và giữ mùi thơm tươi mới.

Nguồn và ảnh: ETToday