Bác sĩ Chuyên khoa II Đoàn Nguyễn Nhật Tín: Nói không với phẩm mỹ theo trend

Chuyển hướng từ chấn thương chỉnh hình sang thẩm mỹ bất chấp định kiến

Xuất phát từ nền tảng chuyên môn chấn thương chỉnh hình, bác sĩ Đoàn Nguyễn Nhật Tín nhận ra đam mê thực sự của mình là lĩnh vực tạo hình thẩm mỹ. Tuy vậy, hành trình khởi đầu không mấy dễ dàng, bác sĩ Tín từng phải đối mặt với nhiều thách thức khi mới chuyển ngành.

Bác sĩ Chuyên khoa II Đoàn Nguyễn Nhật Tín

Anh bộc bạch: "Đặc thù ngành thẩm mỹ phải có chỉ dẫn của người đi trước, cầm tay chỉ việc và những "mối" để gửi gắm. Tôi lại không có nhiều mối quan hệ, vô tình gặp được một người thầy trong ngành khi đi trực chung. Nhờ đó tôi có duyên đi theo phụ những ca thực tế, giúp tôi ngày càng có nhiều ca hơn, nhiều kinh nghiệm hơn vì thế kỹ năng hành nghề tốt hơn".

Bác sĩ Tín hoàn thành ca phẫu thuật đến khâu cuối cùng

Nhiều người cho rằng bác sĩ chọn nghề thẩm mỹ đôi khi chỉ hướng đến lợi nhuận và không có cái nhìn thiện cảm với lĩnh vực này. Bác sĩ Tín không phủ nhận điều đó, anh thẳng thắn: "Lợi nhuận cao hơn những ngành khác cũng đúng. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ ngành này siêu lợi nhuận, nhưng khi vào rồi mới biết sẽ dễ đánh mất mình. Nếu chạy theo lợi nhuận, sẵn sàng nói khác đi, nói điêu với khách và chỉ chú trọng kinh tế thôi thì nó không khác gì các ngành dịch vụ thông thường".

Bác sĩ Tín cho rằng, trong lĩnh vực này, chuyện lợi nhuận sẽ là sự đánh đổi, trở thành ngành kinh doanh, không còn là y đức như gốc rễ y khoa. Và để có lượng khách ổn, thu nhập cao thì bản thân người bác sĩ phải học tập nhiều, không ngừng trau dồi để có bằng cấp đầy đủ, đúng chuyên ngành.

Nói không với thẩm mỹ theo thị hiếu đám đông

Hành trình học tập và tu nghiệp của bác sĩ Đoàn Nguyễn Nhật Tín trải dài từ Việt Nam đến các trung tâm đào tạo hàng đầu tại Hàn Quốc và Singapore. Anh chia sẻ: "Sau khi từ nước ngoài trở về, tôi định hướng mình vẫn theo đuổi lĩnh vực tạo hình nhiều hơn. Thẩm mỹ gọi nôm na là để tôi có thu nhập theo đuổi đam mê lĩnh vực tạo hình thôi. Bởi vì phần tạo hình người ta hay gọi là bệnh nhà nghèo. Bệnh nhân bị tai nạn gây biến dạng thường là công nhân, người lao động chân tay nhiều hơn. Hoàn cảnh họ khó khăn mình không thể tính phí theo kiểu người làm thẩm mỹ được. Vậy nên tôi vẫn làm song song hai lĩnh vực này".

Bác sĩ Tín cẩn thận, tỉ mỉ đo vẽ trước phẫu thuật

Trong hơn 12 năm học tập không ngừng nghỉ, bác sĩ Tín đã chứng minh rằng sự cống hiến và nỗ lực là chìa khóa để phát triển nghề nghiệp.

Với quan điểm rõ ràng về làm đẹp tự nhiên, bác sĩ Tín khẳng định không bao giờ khuyến khích khách hàng theo đuổi các xu hướng nhất thời. Anh cho hay: "Có những khách đến tư vấn, làm lố đi so với mức cần thiết, hoặc muốn bắt trend thì tôi không ủng hộ và sẽ giải thích cho khách rằng đó chỉ là những xu hướng nhất thời thôi, sau khi lỗi mốt rồi sẽ không quay lại như bình thường được nữa. Với ngành này, làm đẹp thì dễ, nhưng đến khi biến chứng, sửa lại rất khó. Tôi từng gặp những ca mũi sửa lại do bị vẹo lệch, co rút, rất tội cho khách hàng".

An toàn, đảm bảo sức khỏe là ưu tiên hàng đầu của bác sĩ Tín

Ngoài ra, bác sĩ Tín cũng không ngần ngại bày tỏ quan điểm về những hiện tượng xấu trên mạng xã hội ảnh hưởng đến ngành thẩm mỹ chuyên nghiệp. Anh nói: "Bây giờ các trung tâm và bác sĩ khác hay nói về vấn đề bảo hành. Nhưng với tôi, sức khỏe sao gọi là bảo hành được, đâu giống như mình mua tivi hay tủ lạnh gì mà bảo hành. Nếu khách không ưng thì mình sẽ ngồi lại với khách để phân tích do đâu, với điều kiện đã đủ thời gian phục hồi. Tôi không sợ khách bóc phốt vì tôi có đầy đủ chứng chỉ hành nghề. Khách có bóc phốt tôi thì bóc cho đúng, đưa lên hết đầy đủ trước và sau khi làm như thế nào thì mọi người sẽ rõ".

Sự thẳng thắn và chuyên nghiệp này giúp anh xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng. Anh cũng cho rằng việc đảm bảo chất lượng và an toàn trong mỗi ca phẫu thuật là cách duy nhất để nâng cao uy tín của ngành thẩm mỹ tại Việt Nam.

Hiện tại, bác sĩ Tín đang thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến tái tạo vú sau ung thư – một lĩnh vực nhân văn nhưng ít được quan tâm tại Việt Nam. Anh chia sẻ: "Trong tương lai, khi thực hiện xong nghiên cứu sinh, tôi sẽ theo đuổi mảng này, giúp những khách hàng khi đoạn nhũ rồi, mình sẽ lấy mô từ bụng, lưng chuyển qua tái tạo thành vú mới, có mô tự nhiên hơn là mình đặt túi ngực, để khách hàng nhìn tự nhiên và tự tin hơn".

Ngoài ra, bác sĩ cũng đặt mục tiêu xây dựng phòng khám riêng để có thể tự quyết định mọi điều trị dựa trên giá trị thực sự, tránh xa áp lực lợi nhuận từ các nhà đầu tư.