Bác sĩ chia sẻ 5 lợi ích bất ngờ của miến với người tiểu đường, người Việt ăn nhiều mà không hay

Một số chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nếu lựa chọn đúng loại và kiểm soát khẩu phần hợp lý, miến có thể là một phương án thay thế tinh bột đáng cân nhắc trong chế độ ăn kiểm soát đường huyết.

Thứ nhất, phản ứng đường huyết có thể “êm” hơn so với cơm trắng.

Trong quá trình sản xuất, cấu trúc phân tử tinh bột trong miến thay đổi, hình thành một phần tinh bột kháng. Đây là loại tinh bột không bị tiêu hóa hoàn toàn ở ruột non mà xuống đại tràng mới tiếp tục lên men. Nhờ đó, tốc độ hấp thu glucose chậm hơn, giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Một số tài liệu cho thấy miến làm từ khoai lang có chỉ số đường huyết GI, chỉ số phản ánh mức độ làm tăng đường huyết sau ăn, khoảng 45, thấp hơn đáng kể so với cơm trắng có GI khoảng trên 80. Miến đậu xanh thường được đánh giá cao hơn nhờ thành phần giàu protein thực vật và chất xơ.

Thứ hai, tạo cảm giác no lâu hơn.

Khi nấu chín, miến hút nước và nở ra nhiều lần so với trọng lượng ban đầu. Đặc tính này giúp tăng thể tích trong dạ dày, làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày và kéo dài cảm giác no. Một số người bệnh chia sẻ rằng khi dùng miến thay cho một phần cơm, họ giảm được thói quen ăn vặt giữa buổi.

Ngoài ra, trong 100 gram miến khô có khoảng 2 đến 3 gram chất xơ. Dù không phải con số quá cao, nhưng kết hợp với cấu trúc dai và thời gian nhai lâu hơn, miến có thể góp phần giảm tổng năng lượng nạp vào trong bữa ăn.

Thứ ba, bổ sung một số khoáng chất.

Miến khoai lang chứa lượng kali tương đối đáng kể, khoảng 300 mg trong 100 gram khô. Kali giúp duy trì cân bằng điện giải, đặc biệt hữu ích với người bệnh phải sử dụng thuốc lợi tiểu. Miến làm từ đậu xanh có thể cung cấp thêm magiê, trong khi một số loại từ đậu Hà Lan bổ sung sắt. Việc luân phiên các loại miến khác nhau có thể giúp đa dạng nguồn vi chất.

Thứ tư, linh hoạt trong chế biến.

Miến có thể dùng trong nhiều cách nấu lành mạnh như trộn với rau xanh, nấm, đậu phụ hoặc nấu canh thanh nhẹ. Khi kết hợp cùng nguồn đạm như thịt nạc, cá, trứng hoặc đậu, bữa ăn sẽ cân bằng hơn, giúp làm chậm hấp thu carbohydrate.

Một số người cắt miến thành đoạn ngắn để thay một phần mì hoặc dùng lượng vừa phải thay thế cơm trong bữa chính. Ngâm miến bằng nước lạnh trước khi nấu có thể hạn chế việc hút quá nhiều dầu trong quá trình xào.

Thứ năm, yếu tố tâm lý cũng quan trọng.

Với nhiều người, cảm giác được ăn một món “dai dai, sợi sợi” giống mì hay bún giúp giảm cảm giác bị kiêng khem quá mức. Khi khẩu phần được kiểm soát ở mức khoảng 50 đến 80 gram miến khô mỗi bữa và theo dõi đường huyết sau ăn, người bệnh có thể vừa thỏa mãn vị giác vừa giữ an toàn chuyển hóa.

Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng miến vẫn là thực phẩm giàu tinh bột. Người mắc đái tháo đường không nên hiểu rằng có thể ăn tự do. Ưu tiên chọn loại miến nguyên chất, không phụ gia, kết hợp đủ rau và protein, hạn chế dầu mỡ và muối khi chế biến. Việc sử dụng cân thực phẩm trong giai đoạn đầu sẽ giúp kiểm soát khẩu phần chính xác hơn.

Trong chế độ ăn kiểm soát đường huyết, không có thực phẩm “thần kỳ”, chỉ có cách lựa chọn và sử dụng hợp lý. Miến, nếu ăn đúng cách, có thể là một lựa chọn thay thế thú vị thay cho cơm trắng, nhưng vẫn cần theo dõi sát chỉ số đường huyết và tư vấn từ bác sĩ điều trị.

Nguồn và ảnh: Sohu