Nếu bạn cảm thấy tóc mình dễ khô, dễ gãy hoặc liên tục bị kích ứng thì dầu gội có thể là nguyên nhân. Mặc dù nhiều công thức hứa hẹn mang lại độ bóng và dưỡng ẩm, nhưng các chuyên gia cảnh báo một số thành phần ẩn trong chai dầu gội của bạn thực chất có thể gây ra tác dụng ngược lại.

Theo chuyên gia về sức khỏe, Tiến sĩ Janine Bowring (làm việc tại Mỹ), một số chất phụ gia thường được sử dụng có thể làm mất đi độ ẩm, gây kích ứng da đầu và thậm chí gây ra các phản ứng nhạy cảm, đặc biệt là đối với những người đang gặp vấn đề về khô da hoặc các tình trạng như gàu.

Dưới đây là 5 thành phần "độc hại" trong dầu gội mà cô ấy khuyên nên tránh.

1. Natri Lauryl Sulfat (SLS)

Chất tẩy rửa phổ biến này là thứ tạo nên bọt mịn cho dầu gội nhưng nó có thể gây kích ứng. Tiến sĩ Bowring giải thích, các loại sulfat như SLS có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên tóc, khiến tóc khô và da đầu bị kích ứng. Nếu da bạn dễ bị bong tróc, ngứa hoặc nhạy cảm, thành phần này có thể làm cho tình trạng của bạn trở nên tồi tệ hơn.

2. Các hợp chất gốc urê (như DMDM Hydantoin)

Thường được sử dụng làm chất bảo quản hoặc chất dưỡng ẩm, những thành phần khó phát âm này có thể là dấu hiệu đáng báo động. Tiến sĩ Bowring lưu ý rằng một số hợp chất gốc urê tốt nhất nên tránh hoàn toàn, đặc biệt nếu bạn đang cố gắng duy trì một quy trình làm đẹp "sạch" hơn. Khi nhãn mác trở nên quá phức tạp, bạn nên xem xét kỹ hơn.

3. Hương liệu tổng hợp (Parfum)

Mùi hương tươi mát, như ở salon, có thể khiến bạn phải trả giá. Hương liệu tổng hợp là nguyên nhân chính gây kích ứng và nhạy cảm da đầu, đặc biệt là đối với những người mắc các bệnh như vảy nến hoặc khô da mãn tính. Bác sĩ Bowring khuyên nên chọn các sản phẩm không mùi hoặc có mùi hương tự nhiên từ tinh dầu.

4. Polysorbat

Các chất nhũ hóa này giúp trộn đều các thành phần và cải thiện kết cấu, nhưng chúng lại là một chất phụ gia khác mà Tiến sĩ Bowring cảnh báo là có khả năng gây vấn đề. Thường được tìm thấy trong dầu xả và dầu gội, polysorbate có thể góp phần gây tích tụ không mong muốn hoặc làm da nhạy cảm theo thời gian.

5. Propylene Glycol

Thành phần này được sử dụng rộng rãi để giúp các sản phẩm giữ ẩm nhưng nó cũng được cho là gây kích ứng cho một số người dùng.

Trên thực tế, nó thậm chí còn được mệnh danh là "Chất gây dị ứng của năm" vào năm 2018. Nếu da đầu của bạn bị kích ứng hoặc viêm, bạn nên loại bỏ thành phần này khỏi quy trình chăm sóc da của mình.

Không phải tất cả các loại dầu gội đều giống nhau, và loại bạn sử dụng hàng ngày có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe tóc và da đầu.

Bác sĩ Bowring khuyên bạn nên chú ý hơn đến nhãn thành phần và lựa chọn các công thức dịu nhẹ, không gây kích ứng. Một vài thay đổi nhỏ có thể tạo nên sự khác biệt giữa mái tóc xỉn màu, bị kích ứng và mái tóc trông khỏe mạnh.

(Nguồn: She finds)