Có người chọn nghề vì cơ hội, có người chọn vì đam mê. Với bác sĩ Lương Đức Trung, nghề đến từ tình yêu dành cho những "bệnh nhân bốn chân" dễ thương nhưng cũng đầy thử thách.

Sau hơn 10 năm gắn bó, anh không chỉ là bác sĩ thú cưng được tin tưởng, mà còn là người truyền cảm hứng về tình yêu động vật cho hàng trăm nghìn người qua từng video.

Làm YouTube không để nổi tiếng, mà để người nuôi chó mèo hiểu đúng hơn

Tốt nghiệp chuyên ngành Thú y năm 2018, bác sĩ Trung sớm tìm thấy đam mê đặc biệt với da liễu và phẫu thuật mô mềm cho động vật - lĩnh vực chuyên sâu và đầy phức tạp.

Anh tâm sự: "Tôi bị cuốn hút bởi cảm giác cứu được một sinh mạng nhỏ bé và nhìn thấy niềm vui trong mắt chủ nuôi. Tôi hiểu rằng mỗi thú cưng được cứu sống là tôi đã mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình. Đó là lý do tôi chọn gắn bó với nghề".

Bác sĩ thú cưng Lương Đức Trung.



Anh kể lại 1 kỷ niệm nhớ mãi không quên trong những ngày mới vào nghề hơn 10 năm về trước: "Hôm đó là một ngày đầu tháng 8, có một đôi bạn trẻ ôm con mèo hoang gãy xương chậu chạy vào phòng khám và khóc như mưa.

Nghe đến chi phí phẫu thuật cho chú mèo hoang đó, hai bạn ấy không có tiền, xin trả góp dần, miễn sao cứu được bé mèo. Tôi nhìn thấy tình yêu động vật và trách nhiệm rất lớn ở các em nên quyết định phẫu thuật miễn phí. Khi bé mèo hồi phục, hai bạn đến đón mèo về để nhận nuôi".

Khoảnh khắc nhìn thấy 2 bạn trẻ hạnh phúc đón chú mèo khoẻ mạnh về nhà chăm sóc, khiến bác sĩ Trung thực sự tin rằng: Cứu sống một thú cưng chính là mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình.

Bác sĩ Trung tham gia đào tạo chuyên sâu về da liễu tại Thái Lan.

Ý tưởng làm YouTube đến vào thời điểm dịch Covid-19 năm 2021, khi giãn cách xã hội khiến nhiều phòng khám thú y đóng cửa. Nhiều người nuôi hoang mang, tự tìm cách chữa trị cho thú cưng qua mạng. Lúc ấy, một câu nói của bác sĩ nhân y mà anh tình cờ xem trên mạng đã khắc sâu: "Một ngày ở bệnh viện tôi chỉ tư vấn được cho 20 người, nhưng nhờ video, hàng trăm người có thể tiếp cận kiến thức cùng lúc".

Từ đó, nam bác sĩ thú y quyết định bắt tay vào làm kênh YouTube. Những ngày đầu vô cùng gian nan: Phòng trọ chật hẹp, ánh sáng thiếu, kỹ năng quay dựng còn vụng về.

Anh nhớ lại: "Video đầu tiên tôi quay tối mù mù, tường xấu và gồ ghề. Vợ tôi (khi ấy còn là bạn gái) đã cắt đồng phục cũ để may thành phông xanh cho tôi. Tôi tự nhủ: Thôi cứ làm đi, có gì phải xấu hổ khi chẳng ai xem".

Bác sĩ Trung trong những ngày đầu "tập tành" làm Youtube.

Bằng sự kiên trì, anh dần cải thiện từng chút. Sau 9 tháng, kênh đạt 1.000 người đăng ký. Và sau đúng 4 năm, kể từ ngày 24/8/2021 kênh cán mốc 100.000 lượt theo dõi, chính thức mang về nút bạc YouTube.

"Lúc cầm nút bạc trên tay, tôi không chỉ vui vì thành tích, mà thấy đó là minh chứng rằng những thông tin mình chia sẻ thật sự hữu ích và được công nhận", bác sĩ chia sẻ.

Sau đúng 4 năm, anh hạnh phúc nhận được nút bạc Youtube.

Anh tính toán, nếu mỗi gia đình ở thành phố nuôi 1-2 thú cưng, thì 100.000 người theo dõi đồng nghĩa hơn 150.000 - 200.000 thú cưng đã và đang được hưởng lợi từ những video của anh.

Điều khiến kênh của bác sĩ Lương Đức Trung đặc biệt là anh không bật kiếm tiền, không chạy theo nội dung giải trí ngắn hạn, mà tập trung xuyên suốt vào chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, hành vi thú cưng. Anh muốn chống lại những quan niệm sai lầm: Mèo béo là đáng yêu, chó đi khập khiễng là hài hước, hay những loại thức ăn rẻ tiền được tung hô không căn cứ.

"Tôi không thể dừng lại những video gây cười đó, nhưng tôi có thể mang đến cho mọi người cái nhìn đúng đắn hơn, để thú cưng có một đời sống khỏe mạnh và hạnh phúc. Với tôi, làm youtube không chỉ để nổi tiếng mà còn để người nuôi chó, mèo hiểu đúng hơn về cách chăm sóc chúng".

Nghề thú y không chỉ là chữa bệnh

Bs Trung tham dự khóa đào tạo chấn thương khớp với chuyên gia đến từ Pháp

Ngoài công việc tại phòng khám, bác sĩ Trung hiện hỗ trợ tư vấn và kê đơn điều trị da liễu cho thú cưng online miễn phí. Anh cùng đội ngũ đang lên kế hoạch khi 2 cơ sở phòng khám thú y của mình đi vào hoạt động ổn định sẽ tổ chức khám bệnh, tiêm phòng dại miễn phí cho thú cưng ở vùng cao. Đây là hoạt động vừa mang chăm sóc y tế đến vùng xa, vừa góp phần ngăn chặn bệnh dại lây lan trong cộng đồng.

Với anh, nghề thú y không chỉ là chữa bệnh. Đó còn là việc trở thành "tiếng nói đại diện" cho thú cưng, nhất là khi chúng bị bỏ rơi hoặc đối xử bất công.

Hành trình lan tỏa tình yêu với thú cưng tiếp tục tại cơ sở mới ở Hải Phòng, hiện đại hơn, gần gũi hơn.

Khi được hỏi về lời nhắn gửi đến các bạn trẻ theo đuổi ngành thú y, bác sĩ Trung nói đầy cảm xúc: "Bạn đang học một nghề rất đáng tự hào. Bạn là người đại diện cho thú cưng khi chúng bệnh tật hoặc bị bỏ rơi. Sẽ có lúc bạn mệt mỏi, nghi ngờ chính mình. Nhưng xin đừng từ bỏ, vì còn rất nhiều người bạn bốn chân đang chờ bạn cứu sống."

Kết thúc buổi trò chuyện, anh gói gọn cả hành trình của mình trong một câu: "Không hoài nghi - chỉ tiến lên phía trước".