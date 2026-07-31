Ở tuổi 100, khi nhiều người đã nghỉ ngơi hoàn toàn, bác sĩ Teru Kasamatsu (Nhật Bản) vẫn đều đặn đến bệnh viện thăm khám cho bệnh nhân ba buổi mỗi tuần. Với bà, việc duy trì công việc, ăn uống điều độ và không ngừng học hỏi chính là nền tảng để giữ gìn sức khỏe suốt nhiều thập kỷ.

Bác sĩ Teru Kasamatsu sống trọ trăm tuổi, hiện vẫn còn làm việc. Ảnh The Yomiuri Shimbun.

Tại một bệnh viện ở thành phố Kainan, tỉnh Wakayama (Nhật Bản), hình ảnh nữ bác sĩ tóc bạc trong chiếc áo blouse trắng cẩn thận xem hồ sơ, hỏi han bệnh nhân đã trở thành điều quen thuộc. Dù đã bước sang tuổi 100, bà Teru Kasamatsu vẫn giữ tinh thần làm việc tích cực và sự tận tâm với nghề.

Bà bắt đầu theo đuổi ngành y từ năm 1948. Sau khi kết hôn với bác sĩ Shigeru Kasamatsu ở tuổi 24, hai vợ chồng cùng điều hành bệnh viện gia đình. Có thời điểm, bà tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân mỗi ngày, thường xuyên trực đêm để xử lý các ca cấp cứu. Ngoài công việc khám chữa bệnh, bà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như phát thuốc, quản lý sổ sách và hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân nội trú.

Gần 80 năm gắn bó với nghề, bà vẫn giữ được sự minh mẫn và niềm đam mê với công việc.

Bác sĩ điểm danh 4 loại rau xanh luôn có trong thực đơn

Khi được hỏi về chế độ sinh hoạt, bà Kasamatsu cho biết mình luôn ưu tiên rau xanh trong các bữa ăn hằng ngày. Đặc biệt, bốn loại rau được bà sử dụng thường xuyên gồm:

- Cải bó xôi

- Bông cải xanh

- Bắp cải

- Đậu bắp

Đây đều là những loại rau phổ biến, giá thành rẻ và dễ tìm tại các chợ cũng như siêu thị ở Việt Nam.

Theo bà, việc ăn nhiều rau xanh giúp bữa ăn cân bằng hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cung cấp nguồn năng lượng ổn định cho cơ thể.

Ảnh minh họa

Vì sao rau xanh được đánh giá cao?

Các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến khích tăng cường rau xanh trong khẩu phần ăn hằng ngày. Nhóm thực phẩm này chứa nhiều vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như sắt, canxi và magie, góp phần hỗ trợ hệ miễn dịch, sức khỏe xương và tim mạch.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong rau giúp cải thiện tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu.

Nhiều loại rau còn giàu các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid và carotenoid, có vai trò bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, góp phần làm chậm quá trình lão hóa và hỗ trợ duy trì chức năng não bộ.

Sau khi chồng qua đời vào năm 2012, bà Kasamatsu vẫn sống tự lập trong ngôi nhà cạnh bệnh viện. Ở tuổi 100, bà có thể tự đi lại mà không cần dùng gậy và vẫn giữ được sự minh mẫn.

Mỗi ngày, bà dành khoảng 1-2 giờ để giải ô chữ nhằm rèn luyện trí nhớ. Ngoài ra, bà còn có niềm đam mê với piano bộ môn bà bắt đầu học từ năm 70 tuổi sau khi được chồng truyền cảm hứng.

Điều đặc biệt là bà chưa bao giờ ngừng học. Bà vẫn thường xuyên đọc các tài liệu y khoa để cập nhật kiến thức chuyên môn và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đối với nữ bác sĩ trăm tuổi, sức khỏe bền bỉ không đến từ một loại thực phẩm hay một bí quyết duy nhất, mà là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ ăn cân bằng, duy trì vận động, rèn luyện trí não và giữ tinh thần yêu nghề trong suốt cuộc đời.