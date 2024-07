Bắc Giang: Phát hiện thêm một ca dương tính với bệnh bạch hầu

Ca bệnh là Bùi Hương G (SN 1995), tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (thường trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình). G là một trong 16 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh Moong Thị B và là một trong 8 F1 có kết quả âm tính trong lần xét nghiệm đầu tiên (ngày 9/7).

Xe của TTYT huyện Hiệp Hòa vận chuyển Bùi Hương G lên bệnh viện tuyến trên điều trị.

Như Báo Bắc Giang thông tin, từ ngày 25 đến 28/6, B và một người bạn cùng quê là Moong Thị S (SN 2006) ở chung phòng tại ký túc xá Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kỳ Sơn với Pịt Thị C (sáng 5/7, C tử vong do mắc bệnh bạch hầu).

Ngày 1/7, B và S bắt xe từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa, làm việc tại cơ sở karaoke Quán Lá, thôn Trung Tâm. Từ ngày 2 đến 5/7, B và S có mặt tại 4 quán karaoke trên địa bàn các xã: Hợp Thịnh, Thường Thắng, Đại Thành (cùng huyện Hiệp Hòa) và quán karaoke 1990 ở thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội). Thời gian có mặt từ 19 giờ 30 phút đến 23 giờ.

Ngay sau khi xác định dương tính với bệnh bạch hầu, chiều 7/7, B được chuyển ra Bệnh viện Các bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2) điều trị. Cũng trong chiều 7/7, CDC tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hiệp Hòa xác định có 8 trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh (F1), đồng thời lấy mẫu gửi xét nghiệm.

Trong đó lấy mẫu lần 2 đối với Moong Thị S và Ven Thị D (SN 2002), cùng quê và ở chung phòng trọ tại thôn Trung Tâm với B và S; lấy mẫu lần 1 đối với 6 F1 khác. Đến sáng 9/7, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư thông báo, các mẫu này đều có kết quả âm tính.

Mở rộng truy vết, chiều 8 và sáng 9/7, CDC tỉnh, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Hiệp Hòa xác định có thêm 8 trường hợp F1, qua đó nâng tổng số F1 lên 16 trường hợp. Cùng với thực hiện cách ly y tế, sáng 9/7, cơ quan chức năng tiếp tục lấy mẫu lần 2 đối với 6 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1 (không lấy mẫu S, D) và lần 1 đối với 8 trường hợp mới xác định.

Chiều 10/7, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư có kết quả xét nghiệm đối với 14 trường hợp trên, trong đó mẫu xét nghiệm lần 2 của G kết quả dương tính, các mẫu còn lại âm tính.

Tiến hành điều tra dịch tễ ca bệnh Bùi Hương G, CDC tỉnh và cơ quan chức năng huyện Hiệp Hòa xác định, tối các ngày 2 đến 5/7, G đều đến quán Internet tại thôn Trung Tâm và ngồi ăn cơm cùng Moong Thị B.

Từ 23 giờ 33 phút ngày 3/7 đến 2 giờ 50 phút ngày 4/7, G đến quán karaoke Sông Quê ở gần Cầu Vát (xã Hợp Thịnh) hát, uống bia cùng 3 người khách (không rõ là ai, ở đâu). Ngày 7/7, khi biết B dương tính với bệnh bạch hầu, G khai báo dịch tễ tại Trạm Y tế xã Hợp Thịnh rồi về cách ly tại phòng trọ tại thôn Trung Hòa.

Ngay trong chiều 10/7, G được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (cơ sở 2) điều trị. Qua truy vết, bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 7 trường hợp tiếp xúc gần với G. Cả 7 trường hợp này đều có trong danh sách 16 trường hợp F1 đã được xác định và thực hiện cách ly y tế từ ngày 7/7.

"Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, cùng với tiếp tục lấy mẫu lần 2, 3 đối với 7 F1 trên, chúng tôi hướng dẫn Trạm Y tế xã Mai Trung xử lý môi trường, khử trùng bằng Chloramin B với nồng độ 0,1% Clo tại phòng trọ của B; đồng thời chỉ đạo Trạm Y tế xã Mai Trung và Hợp Thịnh theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và điều trị dự phòng bằng kháng sinh. Cùng đó phối hợp với lực lượng công an tiếp tục truy vết, xác minh 3 khách ngồi hát với G tại quán karaoke Sông Quê", bác sĩ Triệu Văn Việt, Phó Giám đốc TTYT huyện Hiệp Hòa cho biết.

Liên quan đến ca bệnh Moong Thị B, sau hơn 3 ngày điều trị tích cực bằng kháng sinh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân không có các triệu chứng của bệnh, thể trạng tốt nên được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục điều trị, cách ly.

Bệnh bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B, lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Bệnh cũng có thể lây khi tiếp xúc với đồ vật bị nhiễm dịch mũi hầu từ người bệnh; lây nhiễm khi tiếp xúc với vùng da tổn thương do bạch hầu.

Thời kỳ ủ bệnh thường từ 2 đến 5 ngày với các biểu hiện lâm sàng chủ yếu như: Sốt, ho, đau họng, hạch góc hàm sưng đau, tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, có giả mạc màu trắng xám, dai, dính ở amidal hoặc thành sau họng. Bệnh nhân cũng có thể bị viêm cơ tim, nhiễm độc thần kinh dẫn đến tử vong do ngoại độc tố của vi khuẩn.

Để phòng bệnh, tiêm vắc-xin là biện pháp quan trọng và hiệu quả nhất. Do đó các địa phương, gia đình cần thực hiện tốt việc tiêm vắc-xin bạch hầu trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Cụ thể tiêm mũi 1 vắc-xin 5 trong 1 khi trẻ được 2 tháng tuổi; mũi 2 và 3 tiêm sau mũi 1 lần lượt 1 và 2 tháng; tiêm mũi 4 khi trẻ được 18 tháng tuổi.

Khi nghi ngờ mắc bệnh, bệnh nhân phải đeo khẩu trang và cách ly ngay tại cơ sở y tế; tiến hành điều trị đặc hiệu ngay cả khi chưa có kết quả xét nghiệm.