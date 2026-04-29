Bà trùm Kardashian chi 2,6 tỷ "cải lão hoàn đồng", ngờ đâu sau 1 năm phải nhận kết đắng

Cách đây hơn 1 năm, "bà trùm" Kris Jenner đã khiến công chúng ngỡ ngàng với diện mạo "cải lão hoàn đồng", trẻ trung không kém gì các cô con gái nổi tiếng. Lý do là bởi bà đã chi ra 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) thực hiện phẫu thuật căng da mặt do bác sĩ Steven M. Levine - người được mệnh danh là "bậc thầy nâng cơ mặt" - để lấy lại vẻ ngoài trẻ trung.

Nhưng đến gần đây, da mặt Kris Jenner đã chùng nhão trở lại. Trong những bức ảnh mới nhất do paparazzi chụp lại được, "bà trùm" đế chế Kardashian - Jenner để mặt mộc và lộ rõ những vết nhăn đúng với độ tuổi 71.

Kris Jenner lộ rõ tuổi tác trong ảnh mới.

Theo những nguồn tin thân cận, Kris Jenner không hài lòng với kết quả của cuộc phẫu thuật. Nữ doanh nhân quyền lực trong ngành giải trí này đang "vô cùng tức giận" sau khi so sánh kết quả của mình với những người bạn nổi tiếng như Denise Richards và Lori Loughlin, những người đều trông rất đẹp sau khi phẫu thuật thẩm mỹ.

“Bà ấy cảm thấy nhan sắc của mình đang dần phai nhạt, cảm thấy hiệu quả không giữ được như mong đợi” - nguồn tin thân cận nói với Radar Online. Ca phẫu thuật đã xuống cấp, bà mẹ 6 con không hài lòng với kết quả và đang rất muốn thực hiện phẫu thuật chỉnh sửa.

Ca phẫu thuật da mặt trị giá 2,6 tỷ đồng xuống cấp chỉ sau 1 năm.

Cách đây tròn đúng 1 năm, Kris Jenner trở thành hiện tượng với diện mạo trẻ trung chưa từng thấy. Được biết, Kim Kardashian rất tán thành ca phẫu thuật của mẹ. Trong cuộc phỏng vấn với Vogue Arabia vào tháng 9/2025, Kris Jenner đã chia sẻ về việc cần "làm mới" diện mạo sau ca phẫu thuật căng da mặt mà bà đã thực hiện 15 năm trước.

“Tôi quyết định phẫu thuật căng da mặt vì muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, và điều đó khiến tôi hạnh phúc” - nữ doanh nhân quyền lực nói. Trong cuộc phỏng vấn, Kris Jenner đã tiết lộ quan điểm của mình về quá trình lão hóa, nói rằng: "Chỉ vì bạn già đi, không có nghĩa là bạn nên từ bỏ chính mình. Nếu bạn cảm thấy thoải mái với ngoại hình của mình và muốn lão hóa một cách tự nhiên – nghĩa là bạn không muốn can thiệp gì cả – thì đừng làm gì cả. Nhưng đối với tôi, đây mới là lão hóa một cách tự nhiên. Đó là phiên bản của riêng tôi”.

Kris Jenner năm ngoái và hiện tại.

Kris Jenner sinh năm 1955 tại San Diego, California, Hoa Kỳ, là một doanh nhân, nhà sản xuất truyền hình, nhân vật truyền thông và người quản lý nghệ sĩ nổi tiếng. Bà là linh hồn đứng sau sự nổi tiếng của gia đình Kardashian - Jenner, một trong những gia tộc có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Hollywood.

Kris Jenner bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi chương trình Keeping Up with the Kardashians ra mắt năm 2007 trên kênh E!. Bà không chỉ là nhà sản xuất điều hành của chương trình mà còn là người xây dựng hình ảnh, quản lý truyền thông và định hướng thương hiệu cá nhân cho từng thành viên trong gia đình. Từ đó, Kris Jenner được mệnh danh là “momager” (sự kết hợp giữa “mom” – mẹ và “manager” – quản lý), nổi tiếng với khả năng biến mọi tình huống đời thường thành cơ hội kinh doanh và truyền thông.

Về đời tư, Kris từng kết hôn với Robert Kardashian, luật sư nổi tiếng trong vụ án O.J. Simpson. Hai người có bốn người con: Kourtney, Kim, Khloé và Rob Kardashian. Sau khi ly hôn năm 1991, bà kết hôn với Bruce Jenner – vận động viên huyền thoại đoạt huy chương vàng Olympic, sau này chuyển giới và trở thành Caitlyn Jenner. Cuộc hôn nhân này mang đến cho Kris hai con gái là Kendall Jenner và Kylie Jenner, đều là những ngôi sao hàng đầu trong làng thời trang và kinh doanh.

Kris Jenner cũng là người điều hành công ty Jenner Communications, trụ sở tại Los Angeles, phụ trách quản lý hình ảnh và hợp đồng thương hiệu cho các con. Bà góp phần đưa Kim Kardashian trở thành ngôi sao truyền hình thực tế, Kylie Jenner thành tỷ phú tự thân trẻ tuổi, và Kendall Jenner trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới.

Dưới bàn tay chiến lược của Kris, thương hiệu Kardashian - Jenner mở rộng sang nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, truyền hình, mạng xã hội và thương mại điện tử, tạo nên đế chế truyền thông trị giá hàng tỷ USD. Với khả năng nhìn xa, bản lĩnh kinh doanh và trực giác truyền thông sắc bén, Kris Jenner được xem là “bà trùm” quyền lực nhất Hollywood, người biến tên tuổi gia đình mình thành một thương hiệu toàn cầu.

Nguồn: Page Six