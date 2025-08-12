Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong hai ngày 12-13/8, đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và phía Nam tỉnh Phú Thọ trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ 14/8, nắng nóng ở các khu vực trên giảm dần.

Tại vùng núi Bắc Bộ, đêm 12/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, 3 tỉnh vùng núi Bắc Bộ có thể xảy ra lũ quét, sạt lở. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh)

Trong 3-6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến 5-10mm, có nơi trên 20mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh này, đặc biệt tại các xã/phường:

Lai Châu: Bình Lư, Pu Sam Cáp, Bum Nưa, Sìn Hồ, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Tà Tổng, Tủa Sín Chải.

Lào Cai: Bảo Thắng, Phong Hải, Bản Liền, Bảo Nhai, Cao Sơn, Cốc Lầu, Bắc Hà, Bản Lầu, Tằng Loỏng, Thượng Hà, Văn Bàn, Võ Lao , Xuân Quang, Bảo Hà.

Điện Biên: Mường Tùng, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Mùn, Mường Nhé, Nà Tấu, Nậm Nèn, phường Điện Biên Phủ, Pa Ham, Pú Nhung, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sính Phình, Thanh Nưa, Thanh Yên, Tủa Chùa, Tủa Thàng.

Ngày và đêm 12/8, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi 60mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Chiều tối và tối cùng ngày, Thanh Hóa - Nghệ An, từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 13/8 đến ngày 21/8, cơ quan khí tượng cho biết, những ngày đầu thời kỳ dự báo, Bắc Bộ phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, vùng núi chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày 15-16/8, khu vực này mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ 17/8, ven biển và đồng bằng mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông rải rác trong khoảng thời gian từ đêm 13 đến ngày 14/8, chủ yếu vào chiều tối và đêm, cục bộ mưa to. Từ 15-20/8, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Từ Đà Nẵng đến phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Giai đoạn 15-17/8, khu vực này khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; từ ngày 19/8, lượng mưa giảm dần.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong ba ngày 15-17/8, khu vực này có thể có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khoảng từ 20/8 mưa khả năng giảm dần.

Trên biển, ngày và đêm 12/8, vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến TP.HCM và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3m.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm 12/8//2025

TP Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng cục bộ. Đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng cục bộ, đồng Bằng nắng nóng. Vùng núi đêm có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C, đồng bằng 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C, có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc nắng nóng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.