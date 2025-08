Hà Nội: Mưa trắng trời, bãi xe ngập sâu

Theo ghi nhận, khoảng 19 giờ, gió thổi mạnh từng cơn tại các quận nội thành. Nhiều người đang lưu thông trên đường phải tấp vào lề, trú tạm dưới mái hiên vì gió giật mạnh và bụi bay mù mịt. Các xe bán hàng rong, xe đẩy nhỏ bị thổi nghiêng ngả.

Clip: NXH

Không lâu sau, mưa lớn bắt đầu đổ xuống diện rộng. Cơn mưa lớn giúp "giải nhiệt" phần nào cái nóng oi ả kéo dài nhiều ngày qua. Tuy nhiên, mưa lớn cũng gây ngập sâu tại nhiều khu vực. Tại Võ Chí Công xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Video: Chung LE

Ghi nhận một bãi gửi xe thuộc siêu thị lớn trên đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), mưa lớn đổ xuống trong thời gian ngắn nhưng với lượng nước dồn ứ quá nhanh đã khiến khu vực này ngập sâu bất ngờ.

Nhiều xe máy của khách hàng bị ngập đến nửa bánh, thậm chí có xe chết máy ngay khi vừa rời khỏi bãi.

Nước ngập ngang bánh xe (Ảnh: Vân Đức)

(Ảnh: Vân Đức)

Nhiều xe bị chết máy (Ảnh: Vân Đức)

Người dân vất vả dắt xe ra ngoài (Ảnh: Vân Đức)

(Ảnh: Vân Đức)

Tại đường Doãn Kế Thiết, nước cũng ngập sâu (Ảnh: Vân Đức)

(Ảnh: Vân Đức)

Hàng loạt xe chết máy khi đi qua khu vực này (Ảnh: Vân Đức)

Nhiều người buộc phải dắt bộ (Ảnh: Vân Đức)

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ ngày 6/8, nắng nóng ở Đồng bằng Bắc Bộ mới dịu dần nhờ rãnh thấp gây ra mưa dông ở khu vực này từ chiều tối nay. Cụ thể, dự báo từ chiều nay đến đêm 6/8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to tập trung vào chiều tối và đêm với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Chiều và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Sáng 7-8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

TP.HCM: Người dân vất vả dọn dẹp sau cơn mưa lớn

Cũng trong chiều tối 5/8, cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ tại TP.HCM đã khiến nhiều tuyến đường ở Phường Linh Xuân (TP.HCM) ngập sâu, nước tràn cả vào nhà dân (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Đến tối cùng ngày, người dân tại đây vẫn đang hối hả dọn dẹp, tát nước ra khỏi nhà và kiểm tra lại tài sản bị ảnh hưởng. (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Nhiều hộ kinh doanh buôn bán buộc phải đóng cửa sớm do nước tràn vào nhà, kê cao hàng hóa để tránh bị ướt hư (Ảnh: Di Anh)

Nhiều người buộc phải dắt xe qua những đoạn nước ngập sâu (Ảnh: Di Anh)

Theo ghi nhận, dù mưa đã ngớt nhưng nước rút chậm, đặc biệt ở các điểm trũng thấp (Ảnh: Di Anh)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, nhiệt độ hôm nay cao nhất khoảng 35-36 độ C, tuy nhiên nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể lên đến 42 độ C, và cảm giác thực tế dưới bóng râm là 38 độ C, khá nóng bức.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.