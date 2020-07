Bà nội trợ và nữ kế toán chia nhau 91 tỷ đồng nhờ tấm vé Vietlott mua sát giờ mở thưởng

Thông tin VnExpress cho biết, sáng nay (08/7), Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải cho khách hàng trúng Jackpot Mega 6/45 trong đợt mở thưởng cuối tháng trước. Giải thưởng 91 tỷ đồng này được chia đôi cho 2 người cùng trúng thưởng.

Như trước đó đã đưa tin, vào tối ngày 19/6, kỳ quay số mở thưởng thứ 601 loại hình xổ số Mega 6/45 đã xác định được chủ nhân của tấm vé trúng giải Jackpot, trị giá 91.368.222.000 đồng, cao nhất của tháng 6.

Giải thưởng khủng này đã tìm được chủ nhân sau khi công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố 2 chiếc vé của những người chơi may mắn cùng trúng giải.

Hai người trúng Jackpot Mega 6/45 vào đợt mở thưởng ngày 19/6 đến nhận giải vào sáng nay (08/7). Ảnh VnExpress.

Thông tin trên Tuổi trẻ ngày 19/6 cho biết, Đại diện Vietlott cho biết qua tra soát trên hệ thống, một vé trúng thưởng giải Jackpot này được phát hành tại điểm bán có địa chỉ 85 đường 15, Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM.

Vé số may mắn còn lại được bán ra điểm bán hàng ở 75A Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, Long An.

Sau gần 3 tuần công bố người trúng giải, sáng nay (08/7), Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải cho 2 khách hàng trúng thưởng.

"Hôm nay nhận thưởng cùng với một người khác tôi mới tin trúng thật", VnExpress dẫn lời bà H. - 1 trong 2 người trúng giải.

Bà cũng cho biết thêm, chiếc vé được bà mua tại một đại lý gần nhà khi đang trên đường đón con. Vé gồm 3 dãy số do thiết bị đầu cuối chọn, trong đó một dãy 04 – 12 – 17 – 19 – 32 – 45 trúng độc đắc.

Giải Jackpot cao nhất tháng 6 của Vietlott.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, cả hai khách hàng đều cho hay không rõ cách dò số nên chỉ biết thông tin trúng độc đắc khi người thân thông báo. Đặc biệt hơn, cả 2 chiếc vé đều được mua "sát giờ" mở thưởng.

"Vé này tôi cùng chồng mua ở Long An, khi xuống đây chơi kết hợp làm từ thiện. Chúng tôi mua khoảng 400.000 đồng gần sát giờ xổ số", VnExpress dẫn lời bà N. - người trúng thưởng còn lại.

Được biết, bà H. là nhân viên kế toán một công ty in, còn bà N. đang là nội trợ ở nhà, nguồn trên cho biết.