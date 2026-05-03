Bà nội hỏi “về nhà ngoại chơi được cho bao nhiêu tiền”, đứa trẻ 7 tuổi đáp một câu không ai chê được!

Một bà mẹ TP.HCM mới đây chia sẻ tình huống xảy ra với con trai 7 tuổi của mình. Cách cậu bé phản ứng khiến không ít người lớn phải gật gù.

Câu chuyện bắt đầu sau chuyến về quê nội vài ngày dịp lễ. Như thường lệ, ông bà ngoại cho cháu một khoản tiền nhỏ trước khi lên thành phố, như một cách thể hiện tình thương rất quen thuộc của người lớn.

Người mẹ đã nhẹ nhàng dặn con từ trước khi về: nếu có ai hỏi về số tiền ông bà cho, con không cần nói cụ thể. Không phải để giấu giếm mà để tránh những so sánh không cần thiết giữa hai bên gia đình. Bởi thực tế, trong nhiều gia đình, dù không ai nói ra, vẫn tồn tại những so đo rất tinh tế: bên nội cho nhiều hay ít, bên ngoại quan tâm ra sao…

Vài ngày sau khi trở lại thành phố, trong một cuộc gọi video, bà nội bất ngờ hỏi đùa cháu: “Ông bà ngoại cho con bao nhiêu tiền vậy, có để dành mua quà cho nội không?”. Đó là một câu hỏi không hiếm gặp. Với nhiều đứa trẻ, câu trả lời thường rất trực tiếp: một con số, kèm theo sự vô tư đúng với lứa tuổi. Nhưng với cậu bé trong câu chuyện này phản ứng lại khác.

Không hề lúng túng, cũng không né tránh, em cười nhẹ rồi trả lời: “Con không biết ạ, con đưa hết cho mẹ giữ rồi. Bà hỏi mẹ nhé!”. Câu trả lời khiến người mẹ đứng cạnh vừa bất ngờ, vừa thấy buồn cười.

Thực tế, những tình huống như vậy không hề hiếm. Trong các mối quan hệ gia đình, đặc biệt là giữa hai bên nội - ngoại, sự “so sánh ngầm” đôi khi tồn tại như một điều khó tránh. Không phải vì ai đó hơn thua mà bởi tình cảm dành cho con cháu khiến người lớn dễ nhạy cảm hơn.

Chính vì vậy, cách người lớn định hướng cho con lại trở nên quan trọng. Việc người mẹ trong câu chuyện không dạy con né tránh một cách cứng nhắc mà giải thích nhẹ nhàng về cảm xúc của người khác, thực chất là đang dạy con về sự tinh tế trong giao tiếp. Đó không phải là kỹ năng nói cho khéo, mà là khả năng hiểu rằng: đôi khi, không phải điều gì cũng cần nói ra đầy đủ.

Ở một góc nhìn khác, câu chuyện cũng phản ánh một điều quen thuộc: với nhiều ông bà, việc cho cháu tiền hay quà không nằm ở giá trị mà ở cảm giác được gắn bó, được thể hiện tình thương. Khi điều đó vô tình bị đặt lên bàn cân, dù chỉ qua một câu hỏi nhỏ, cũng có thể khiến cảm xúc trở nên nhạy cảm hơn. Một đứa trẻ biết cách trả lời vừa đủ, giữ được sự tôn trọng với cả hai bên, thực chất đang góp phần giữ gìn sự hài hòa trong gia đình.

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người cho rằng, giáo dục cảm xúc nên bắt đầu từ những điều rất nhỏ như vậy. Không cần những bài học lớn lao, đôi khi chỉ là cách trả lời một câu hỏi cũng đủ để thấy một đứa trẻ đang được nuôi dạy như thế nào.

Một câu hỏi nhỏ, một cách trả lời vừa đủ, nhưng lại là bước đầu giúp trẻ học được sự tinh tế trong giao tiếp và cách giữ gìn sự hài hòa trong gia đình.