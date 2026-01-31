Bà ngoại 82 tuổi gây sốt mạng Trung Quốc với kỹ năng điều khiển drone nông nghiệp và bán hàng livestream

Ở tuổi mà nhiều người đã chọn cuộc sống nghỉ ngơi an nhàn, bà Dai Shuying, 82 tuổi, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc, lại bất ngờ trở thành gương mặt được cộng đồng mạng quan tâm đặc biệt. Không phải nhờ một trào lưu nhất thời, bà nổi tiếng bởi hình ảnh một người nông dân cao tuổi điều khiển máy bay không người lái phun phân bón trên cánh đồng rộng hàng chục hecta, đồng thời tự tin xuất hiện trước ống kính livestream để bán nông sản do chính gia đình mình làm ra.

Sau khi ba trong số năm người con của bà chuyển đến sống ở thành phố, bà Dai vẫn ở lại làng cùng với con trai cả và người cháu trai 40 tuổi, và cùng nhau họ quản lý hơn 40 hecta đất nông nghiệp.

Sinh năm 1943 tại làng Laomei, thị trấn Xindu, thành phố Tongcheng, bà Dai từng là một trong số ít người được coi là “có học” ở vùng quê này. Khi còn trẻ, bà làm kế toán và có khả năng đọc, viết, tính toán thành thạo, điều hiếm gặp ở nông thôn Trung Quốc thời bấy giờ. Những kỹ năng ấy không chỉ giúp bà trong công việc, mà còn đặt nền tảng cho khả năng tiếp cận công nghệ sau này.

Trong quá trình nuôi dạy năm người con, cuộc sống của bà Dai gắn liền với ruộng đồng. Khi ba người con chuyển lên thành phố sinh sống, bà ở lại quê cùng con trai cả và cháu trai Wang Tiantian. Ba thế hệ cùng nhau quản lý hơn 600 mẫu Trung Quốc đất canh tác, tương đương khoảng 40 hecta. Dù tuổi cao, bà Dai vẫn duy trì sức khỏe tốt, chỉ giảm bớt những công việc đòi hỏi nhiều thể lực.

Việc chuyển đổi từ lao động thủ công sang công nghệ máy bay không người lái đã giúp tăng đáng kể sản lượng nông nghiệp của gia đình.

Bước ngoặt đến khi Wang Tiantian mang về một chiếc drone nông nghiệp cỡ lớn để hỗ trợ sản xuất. Trước thiết bị công nghệ tưởng như xa lạ ấy, bà Dai không tỏ ra e dè mà ngược lại, bị thu hút bởi sự mới mẻ. Bà chủ động đề nghị cháu trai hướng dẫn cách sử dụng. Với sự kiên nhẫn của người dạy và tinh thần ham học của người học, bà Dai nhanh chóng nắm được các thao tác cơ bản, từ lắp pin nặng khoảng 15 kg cho đến điều khiển cất cánh.

Không dừng lại ở mức làm quen, bà Dai dần trở nên thành thạo trong việc vận chuyển drone, mở cánh, đổ phân bón và điều khiển thiết bị phun phân chính xác trên diện rộng. Theo chia sẻ của bà, sự thay đổi này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trước đây, một người phải mất cả ngày mới xử lý được hơn 10 mẫu ruộng, trong khi với drone, toàn bộ 600 mẫu có thể hoàn thành chỉ trong một ngày, tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức.

Nhận thấy những khoảnh khắc đời thường giữa bà và công nghệ hiện đại có thể mang lại điều gì đó thú vị, Wang Tiantian lập tài khoản video ngắn mang tên “Old Farmer, Gratefully Loved”. Những đoạn video ghi lại cảnh bà ngoại điều khiển drone hay hai bà cháu trò chuyện giản dị đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, giúp tài khoản này đạt hơn 210.000 người theo dõi trên Douyin.

Từ sự quan tâm đó, hai bà cháu tiếp tục mở rộng hoạt động sang livestream bán hàng. Gạo, dầu ăn và các sản phẩm nông nghiệp do gia đình tự trồng được giới thiệu trực tiếp tới người xem. Đáng chú ý, bà Dai không chỉ xuất hiện trước ống kính mà còn có thể tự vận hành thiết bị livestream, cho thấy sự thích nghi nhanh chóng với công nghệ mới.

Theo Wang Tiantian, điều quan trọng nhất khi dạy người cao tuổi không nằm ở trình độ ban đầu mà ở sự kiên nhẫn. Bà Dai học đọc, học viết nhanh, nhưng trên hết là luôn giữ tinh thần cởi mở và sẵn sàng thử nghiệm. Với bà, những trải nghiệm mới không phải gánh nặng mà là niềm vui.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, bà Dai cho biết bà cảm thấy hạnh phúc khi con cháu ở bên, công việc nông nghiệp hiệu quả hơn và thu nhập được cải thiện. Ở tuổi ngoài 80, việc có thể tiếp cận công nghệ, giao lưu với nhiều người qua mạng và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn là điều khiến bà trân trọng nhất.

Câu chuyện của bà Dai đã tạo nên làn sóng tích cực trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, gọi bà là “bà ngoại cứng” như một cách tôn vinh tinh thần mạnh mẽ và không ngừng học hỏi. Trong bối cảnh nông thôn đang chuyển mình nhờ công nghệ, hình ảnh bà Dai Shuying trở thành minh chứng sống động cho việc tuổi tác không phải rào cản, nếu con người sẵn sàng đón nhận cái mới và giữ tinh thần lạc quan với cuộc sống.

Đức Khương