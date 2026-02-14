Bà mẹ ở Hà Nội chia sẻ: Tôi từng chi hơn 50 triệu cho một cái Tết và năm nay, ở tuổi trung niên, tôi chọn tối giản để giữ lại tiền và sự bình yên

Đó là lời chị Thu Hà (48 tuổi, Hà Nội) kể lại khi nhìn bảng chi tiêu Tết cách đây 3 năm. Khi ấy, chị vẫn nghĩ: Tết phải rộn ràng, phải đủ đầy, phải "bằng chị bằng em". Nhưng càng bước vào tuổi trung niên, chị càng nhận ra một điều rất thật: Năm mới thì dễ đến, còn cuộc sống sau Tết mới là bài toán dài hạn.

Năm nay, chị chọn một cách khác: Tết tối giản - không phô trương, không mua sắm theo cảm xúc, không tiêu để lấp đầy nỗi lo vô hình.

Từ Tết "cho bằng người ta" đến Tết "vừa đủ là vui"

Chị Hà kể: "Trước đây cứ tháng Chạp là tôi lao vào guồng quay mua sắm. Làm tóc, làm móng, sắm đồ mới cho cả nhà, mua đầy bàn bánh kẹo, trái cây sấy, rượu ngoại… Nhìn thì vui mắt, nhưng ví thì đau."

Tổng kết một cái Tết "hoành tráng" của chị từng như thế này:

BẢNG CHI TIÊU TẾT NĂM 2023 (Trước khi tối giản)

Khoản chi Số tiền (đ) Quần áo mới cả nhà 12.000.000 Làm tóc, làm móng, spa 3.500.000 Biếu Tết nội ngoại 10.000.000 Bánh kẹo, trái cây sấy 6.000.000 Rượu, nước ngọt, tiếp khách 4.500.000 Thực phẩm mâm cỗ 3 ngày 9.000.000 Lì xì 5.000.000 TỔNG 50.000.000

Chị nói thẳng: "Sau Tết tôi hụt hẫng thật sự. Không phải vì thiếu tiền ăn, mà vì thấy mình đã tiêu nhiều hơn mức cần thiết. Trong khi năm đó chồng tôi không có thưởng Tết".

Đó là lần đầu tiên chị tự hỏi: Nếu cứ mỗi năm "vung tay" như vậy, 5-10 năm nữa mình còn bao nhiêu cho tuổi già?

5 thay đổi giúp tôi tiết kiệm gần 20 triệu mỗi mùa Tết

1. Không còn chạy theo dịch vụ làm đẹp ồ ạt

Trước đây, chị thường đặt lịch làm tóc, nối mi, làm móng từ sớm. Tổng chi phí khoảng 3-4 triệu đồng.

"Năm nay tôi chỉ cắt tóc gọn gàng và tự sơn móng ở nhà. Trang điểm nhẹ. Tôi nhận ra mình không cần lộng lẫy để được tôn trọng", chị nói.

Chi phí làm đẹp Tết giảm từ 3.500.000đ xuống còn khoảng 800.000đ.

2. Không mua chất đầy bánh kẹo "cho có không khí"

Chị cười: "Có năm tháng 5 vẫn còn hạt dưa, mứt gừng chưa ăn hết."

Tết năm nay, chị chỉ mua đủ cho 2–3 ngày đầu, nếu thiếu sẽ ra siêu thị mua thêm. Không còn tâm lý "mua sớm cho yên tâm".

Chi phí bánh kẹo giảm từ 6.000.000đ xuống còn 2.500.000đ.

3. Bỏ cuộc đua mâm cỗ hoành tráng

Chị thừa nhận, trước đây mình từng bị cuốn vào việc "đăng mâm cỗ giao thừa lên Facebook". Phải đủ 8–10 món, phải bày đẹp.

"Nấu xong là mệt rã rời, ăn không hết lại phải xử lý đồ thừa 3–4 ngày."

Năm nay, chị quyết định:

- Chỉ nấu 5–6 món vừa phải

- Tập trung món cả nhà thích

- Không đặt nặng số lượng

Chi phí thực phẩm giảm từ 9.000.000đ xuống còn 5.000.000đ.

4. Không mua pháo hoa, không tiêu cho những thứ "cháy trong 3 phút"

Gia đình chị ở khu chung cư, trước đây vẫn mua pháo hoa mini cho có không khí.

"Nhưng tôi nghĩ, vài trăm nghìn bắn lên trời rồi hết. Trong khi tiền điện, tiền học thêm của con vẫn phải lo".

Khoản này năm nay chị bỏ hẳn.

5. Không gửi lời chúc Tết hàng loạt vô hồn

Thay vì nhắn tin copy–paste cho cả danh bạ, chị chọn gọi điện hoặc gửi tin nhắn cá nhân cho những người thực sự quan trọng.

"Ít mà chất. Tôi thấy mình đỡ áp lực hơn rất nhiều."

Bảng chi tiêu Tết năm nay và sự nhẹ nhõm đi kèm