Công an thành phố Đà Nẵng vừa bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc, khép lại hành trình chạy trốn của Choi Minsu (sinh năm 1999), Choi Jinwoo (sinh năm 2000) và Seo Jaeseok (sinh năm 1997), bộ ba tội phạm nằm trong danh sách truy nã đỏ của Interpol .

Từ du khách trở thành nạn nhân

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, nhóm tội phạm này không phải dạng tội phạm công nghệ cao thông thường. Chúng là mắt xích điều hành một đường dây lừa đảo tình cảm kết hợp mua bán người với quy mô xuyên quốc gia, đặt đại bản doanh tại khu phức hợp Bavet , nơi vốn được mệnh danh là “thiên đường tội phạm công nghệ” giáp ranh Campuchia – Việt Nam.

Bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người, giọng nói bằng trí tuệ nhân tạo (công nghệ Deepfake), nhóm đối tượng trên đã tạo ra những “phụ nữ hoàn hảo” với gương mặt xinh đẹp, giọng nói giả lập tinh vi, cử chỉ mềm mại như người thật. Sau đó, các đối tượng tiếp cận các nam giới qua mạng xã hội, xây dựng niềm tin, rồi từ đó đẩy nạn nhân vào cái bẫy ngọt ngào của tình yêu qua mạng mang tên “nhiệm vụ du lịch có trả phí”.

Ba đối tượng (đánh dấu X) được bàn giao cho lực lượng chức năng Hàn Quốc di lý về nước.

Chúng hứa hẹn tài trợ toàn bộ chi phí: vé máy bay, khách sạn, ăn uống; thậm chí còn “hoàn tiền thưởng” sau nhiệm vụ. Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo đến mức nhiều người tin rằng mình vừa trúng được cơ hội đổi đời. Khi nạn nhân đáp chuyến bay đến Việt Nam hoặc Thái Lan, bộ ba lại mở thêm một tầng bẫy khác, tiếp tục dẫn dụ sang Campuchia. Khi đến nơi, từ “thiên đường du lịch” lập tức biến thành địa ngục với các nạn nhân.

Các đối tượng lúc này sẽ tịch thu hộ chiếu, điện thoại của các nạn nhân. Chúng soạn sẵn những kịch bản lừa đảo, ép buộc nạn nhân phải thực hiện các phi vụ chiếm đoạt tài sản trực tuyến.

Từ tháng 8 đến tháng 12/2024, đường dây do 3 đối tượng điều hành đã chiếm đoạt khoảng 1 triệu USD từ các nạn nhân khắp châu Á. Không chỉ lừa đảo, các đối tượng còn trực tiếp tham gia vào quá trình cưỡng ép, giam giữ người, những hành vi khiến Interpol đánh dấu đỏ và Hàn Quốc phát lệnh truy nã quốc tế.

Quá trình bắt 3 đối tượng lẩn trốn tại Đà Nẵng

Sau khi một loạt sào huyệt lừa đảo tại Campuchia bị triệt phá, ba đối tượng bỏ trốn rồi di chuyển sang Việt Nam. Đến giữa tháng 10/2025, ba đối tượng đến Đà Nẵng để lẫn trốn. Tuy nhiên, các hành tung của đối tượng khi đến địa bàn đều không thể qua mặt được lực lượng Công an thuộc Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng.

Từ những thông tin thu thập về các đối tượng khả nghi, liên tục thay đổi chỗ ở, các trinh sát bí mật bám theo, rà soát từng khách sạn trên địa bàn. Chỉ ít ngày sau, manh mối xuất hiện, bộ ba tội phạm truy nã quốc tế đang ẩn náu trong một khách sạn ở phường An Hải.

Đến sáng 28/10, một tổ công tác đặc biệt gồm Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an phường An Hải đồng loạt áp sát khách sạn. Mọi lối ra đều bị chốt chặn. Ba kẻ bị truy nã quốc tế bạc mặt, không kịp phản ứng. Khi được dẫn giải về trụ sở, chúng phải thừa nhận chính mình là đối tượng bị Interpol truy nã đỏ.

Theo pháp luật Hàn Quốc, hình phạt cao nhất mà bộ ba phải đối mặt cho các tội danh lừa đảo, tổ chức tội phạm và mua bán người có thể lên tới tù chung thân.

Đến tối 4/12, lực lượng Công an TP Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao cả ba đối tượng cho cơ quan chức năng Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Đà Nẵng để di lý về nước, chấm dứt chuỗi ngày trốn của những tội phạm công nghệ cao.

Vụ bắt giữ không chỉ đánh dấu nỗ lực phối hợp quốc tế trong truy bắt tội phạm mà còn khẳng định sự chủ động, quyết liệt của Công an TP Đà Nẵng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ xuyên biên giới.