Ổ nhóm lừa đảo khiến 500 người Việt sập bẫy với số tiền gần 140 tỷ đồng, một bà mẹ đơn thân ở Hà Nội mất 27 tỷ đồng

Theo thông tin từ ngày Dân Trí, ngày 4/12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết Cục vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao, do các đối tượng người Việt Nam câu kết với nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Vương quốc Campuchia.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục C02 phát hiện các đối tượng lừa đảo hoạt động tại 2 tòa nhà ở khu Kim Sa 2, TP Bavet (tỉnh Svayrieng, Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam trong nước, bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án giả mạo của Tập đoàn Vingroup, Doji.

Trước mức độ nghiêm trọng, C02 đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin xác lập chuyên án.

Phía bên trong tòa nhà ở Campuchia, nơi các đối tượng sử mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo nhiều bị hại ở Việt Nam (Ảnh: Báo CAND)

Sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 17/11, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Cục C02 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, lực lượng chức năng Campuchia và công an nhiều địa phương đồng loạt phá án.

Tại Campuchia, lực lượng chức năng bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Ngay trong ngày, các đối tượng và tang vật được bàn giao cho phía Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài.

Cùng thời điểm, lực lượng biên phòng phối hợp Cục C02 bắt giữ thêm 12 đối tượng đang làm thủ tục nhập cảnh.

Trong những đối tượng bị bắt, có Mai Danh Minh, là “điều phối viên” cấp cao, quản lý toàn bộ số đối tượng Việt Nam làm việc tại Campuchia.

Khai thác ban đầu cho thấy hầu hết các đối tượng sang Campuchia theo lời rủ rê trên mạng xã hội, ký hợp đồng làm việc dưới sự điều hành của một đối tượng người Trung Quốc tên “A Xỉ” (khoảng hơn 30 tuổi).

Minh có nhiệm vụ hỗ trợ điều hành, giao chỉ tiêu, thưởng phạt, tổ chức 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 người. Các nhóm sử dụng tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo các tập đoàn lớn để tiếp cận phụ nữ trung niên có điều kiện kinh tế, làm quen, “tán tỉnh” rồi dụ đầu tư.

Đối tượng Mai Danh Minh (áo phông đen) và các đối tượng trong đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (Ảnh: CAND)

Đường dây này tạo các website và app giả mạo tên gần giống thương hiệu các tập đoàn lớn như: vnfast, vinclubid.com, dojiland.dojilb.com…; đồng thời sử dụng tài khoản ngân hàng có tên tương đồng để tạo niềm tin.

Nhân viên sale được yêu cầu thuyết phục bị hại tham gia “quỹ tiết kiệm” với mức lãi suất 6%/tháng, nhận lãi hàng ngày.

Khi khách hàng chuyển tiền, thông tin được chuyển sang “bộ phận đánh khách” - nhóm tiếp tục tán tỉnh, xúi giục bị hại đầu tư thêm.

Khi số tiền đã lớn, chúng khóa chức năng rút tiền và viện lý do phải “nộp thuế”, hoặc “chứng minh nguồn tiền sạch” để buộc nạn nhân nộp tiếp. Khi nạn nhân không còn khả năng chi trả, tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Để kiểm soát hoạt động, các đối tượng được cấp “mã số” riêng, chỉ liên lạc qua mã số và nhóm Telegram, đảm bảo ẩn danh, chia lợi nhuận theo mức chiếm đoạt.

Liên quan đến vấn đề này, báo Công an nhân dân cho hay, Cục Cảnh sát hình sự xác định, qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình, trường hợp bị hại chị T.T.H (SN 1972), trú tại TP Hà Nội. Chị H là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen, chị H đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng với số tiền lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lường Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài, Nguyễn Trọng Nhân.

Hiện, Cục Cảnh sát hình sự đang điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác: Rửa tiền, mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng...; đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự thông báo, ai là bị hại của vụ án này đề nghị liên hệ trực tiếp đến điều tra viên Trung tá Triệu Quốc Việt, số điện thoại liên hệ: 0971521981.