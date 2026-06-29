Lập doanh nghiệp nhưng không góp vốn, không kinh doanh

Ngày 28/6, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp nghiên cứu để xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Trong cáo trạng có 3 bị can: Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát); Văn Đình Toàn (SN 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968), đều là Phó Tổng Giám đốc, cùng bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tháng 9/2020, Khuyên thành lập Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, cuối năm 2022 đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát, trụ sở số 27-V5A khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Sau này điều tra xác định cả ba không góp vốn, không kinh doanh.

Để có tiền chi tiêu, Khuyên với Toàn, Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập thêm các công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, gồm: Truyền thông và tổ chức sự kiện, kinh doanh chuỗi cafe nghệ sỹ, kinh doanh gian hàng tiện ích, kinh doanh bất động sản, kinh doanh kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV…

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư, thấp nhất 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng.

"Gọi vốn" lãi suất cao theo hình thức "thu của người sau trả cho người trước"

Để làm được như vậy, nhóm Khuyên chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện với quy mô lớn, thuê địa điểm tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong sự kiện, nhóm quảng bá không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Tâm Lộc Phát.

Và để nhà đầu tư chính thức "sập bẫy", Khuyên ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10 - 15% hoa hồng từ giá trị hợp đồng góp vốn cho chính nhà đầu tư hoặc cho người giới thiệu; trả lương, thưởng 3% - 7% doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Khoản tiền thu được, Khuyên sử dụng phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang.

Phần lớn số còn lại, Khuyên dùng của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước; trả lương, thưởng; trả thưởng tiền, quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 - 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước, Khuyên với vai trò Tổng giám đốc Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại, thu về tổng số tiền 5.148 tỷ đồng. Sau khi chiết khấu trừ 10 - 15% hoa hồng, nhóm Khuyên đã nhận gần 4.170 tỷ đồng.

Đến nay, các bị can trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, Khuyên sử dụng hết, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại có đầy đủ thông tin họ tên, địa chỉ cụ thể.

Hai bị can Bùi Thị Minh Nguyệt và Văn Đình Toàn dù biết hành vi của Khuyên là sai nhưng giúp sức tích cực trong quản lý công việc huy động vốn của công ty, lấy tiền của nhà đầu tư nộp sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư nộp trước.