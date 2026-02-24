"Chiêu" nâng khống vốn điều lệ

Ngày 24/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Thị Hòa (sinh năm 1958, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị truy tố cùng tội có: Nguyễn Thị Thùy Linh (sinh năm 1981, cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1990, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) và Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1987).

Riêng bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1977) bị truy tố về 2 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Rửa tiền”.

Theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, từ 10/2020 đến tháng 6/2023, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Lan Hương và Phạm Thị Hòa đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ đối với Tập đoàn Sen Tài Thu để huy động vốn dưới hình thức ký kết chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Các bị can thuê các cộng tác viên, nhân viên, sale rồi đưa các tài liệu về chiến lược kinh doanh của công ty mà Linh và Hương đã tạo ra không đúng sự thật để các nhân viên này tư vấn, giới thiệu với các nhà đầu tư là Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển rất tốt, đang mở nhiều chi nhánh, cơ sở hoạt động, thu nhiều lợi nhuận.

Khách hàng có tiền đầu tư, gửi tiền vào công ty dưới hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được nhận lợi tức, mức lãi suất cao.

Ngoài ra, các bị can Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương, đưa ra bảng biểu lãi suất đầu tư hấp dẫn cho khách hàng theo thời hạn, từ 9% đến 13,5%, tuỳ vào thời hạn ký hợp đồng và cam kết trả lợi nhuận đúng thời hạn, nhà đầu tư còn được rút vốn trước hạn.

Tuy nhiên thực tế, Viện kiểm sát xác định sau khi góp vốn vào Tập đoàn Sen Tài Thu, các nhà đầu tư không được trao quyền lợi cổ đông và không được ghi danh vào sổ cổ đông.

Bị can Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu.

Chiếm đoạt 757 tỷ đồng của nhà đầu tư

Kết quả, có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỷ đồng để tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa tại doanh nghiệp này.

Sau khi nhận tiền, các bị can Phạm Thị Hòa, Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã sử dụng hơn 737,2 tỷ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Hơn 988 tỷ đồng còn lại, bà chủ Tập đoàn Sen Tài Thu cùng đồng phạm chiếm đoạt hết.

Đến nay, có 266 người bị hại đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc chuyển tiền cho Tập đoàn Sen Tài Thu để ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với tổng số tiền hơn 971 tỷ đồng. Các nhà đầu tư này đã được Hòa và đồng phạm chi trả hơn 213 tỷ đồng và còn bị chiếm đoạt hơn 757 tỷ đồng.

Đối với bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú, cáo trạng xác định, các bị can này không có chức năng nhiệm vụ, không có khả năng “chạy án” cho bị can Nguyễn Thị Lan Hương nhưng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo trong ngành Công an nên có thể giúp Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu không bị xử lý hình sự hoặc giảm nhẹ tội và nhận 26 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền “chạy án”, Nguyễn Thị Ngọc Lan cùng đồng phạm đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng để nhờ tư vấn pháp luật cho Hương.

Số tiền 25 tỷ đồng còn lại, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt, dùng để mua căn hộ chung cư tại Khu đô thị Royal City với giá 9,5 tỷ đồng; gửi tiết kiệm đứng tên con gái là Mai Thùy Linh nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.