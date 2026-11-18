Ngày 17/11 (giờ Mỹ), trang TMZ đăng loạt ảnh Anne Hathaway xuất hiện trên đường phố New York cùng một em bé sơ sinh được địu gọn trước ngực. Theo Hollywood Reporter, đây là lần đầu nữ diễn viên đoạt giải Oscar lộ diện trước công chúng kể từ khi sinh con, cũng là cách cô ngầm xác nhận vợ chồng mình đã chào đón thành viên thứ 3. Đến thời điểm hiện tại, phía Anne chưa đưa ra thông báo chính thức, tên, giới tính hay ngày sinh của em bé cũng chưa được tiết lộ.

Anne Hathaway lần đầu lộ diện sau sinh, địu con nhỏ trước ngực trên phố New York ngày 17/11. Ảnh: Weibo

Không xe đẩy, không cầu kỳ, chỉ một chiếc địu và nụ cười

Trong buổi đi dạo, Anne chọn trang phục giản dị nhưng vẫn rất "ra dáng" ngôi sao: áo khoác dạ dáng dài màu xám nhạt phủ qua gối, quần ống rộng trắng, giày da lộn nâu, mũ lưỡi trai và kính râm. Em bé nằm gọn trong chiếc địu màu nâu, khuôn mặt được giấu kín, chỉ để lộ chiếc mũ len có quả bông nhỏ xíu ló ra khỏi cổ áo mẹ. Suốt quãng đường, cô vừa đi vừa trò chuyện, cười tươi cùng một người bạn đi bên cạnh.

Nữ diễn viên vừa đi vừa trò chuyện, cười tươi cùng một người bạn. Ảnh: Weibo

Hình ảnh này nhanh chóng lan sang mạng xã hội Trung Quốc và nhận về cơn mưa lời khen. Nhiều cư dân mạng nhận xét đúng là siêu sao có khác, nhan sắc đỉnh cao đã hiếm, đằng này thể lực còn tốt đến mức vừa sinh xong đã sung sức ra phố, không cần xe đẩy mà địu luôn con trên người. Ở tuổi 44, gương mặt sau cặp kính râm của Anne vẫn tươi tắn, không hề có vẻ mệt mỏi thường thấy ở một bà mẹ mới sinh.

Ở tuổi 44, Anne vẫn tươi tắn, không có vẻ mệt mỏi của một bà mẹ mới sinh. Ảnh: Weibo

Một năm 5 phim, mang bầu chạy quảng bá khắp thế giới

Điều khiến công chúng càng nể phục là cường độ làm việc của Anne trong suốt thai kỳ. Năm 2026, cô có tới 5 phim lần lượt ra rạp trong vòng chưa đầy 6 tháng gồm Mother Mary, The Devil Wears Prada 2, The Odyssey, The End of Oak Street và Verity, theo Hello! Magazine. Trong đó, The Devil Wears Prada 2 và The Odyssey thuộc nhóm phim lớn nhất năm, theo Newsweek.

Theo một nguồn tin trong ngành chia sẻ với tạp chí People, Anne đã âm thầm mang thai suốt chuỗi quảng bá toàn cầu của The Devil Wears Prada 2 hồi tháng 4 và tháng 5 mà không ai hay biết. Đến ngày 19/6, cô mới chính thức công bố tin vui bằng một đoạn video trên Instagram: nữ diễn viên bước vào khung hình, khoanh tay che bụng rồi bất ngờ để lộ vòng 2 lùm lùm, mỉm cười và chạy vụt đi, nền nhạc là ca khúc "Baby, I'm Yours" của Barbara Lewis. Khi hãng AP hỏi xác nhận, người phát ngôn của cô chỉ đáp gọn rằng đoạn video đã quá rõ ràng.

Anne Hathaway tại buổi họp báo The Devil Wears Prada 2 hồi tháng 4, thời điểm cô được cho là đã âm thầm mang thai. Ảnh: Republic of Korea / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Xuất hiện trên chương trình Late Night with Seth Meyers ngày 13/7, Anne thừa nhận vợ chồng cô đã rất sốc khi biết tin, và ví em bé như một cú ném "buzzer-beater", tức pha ghi điểm ở giây cuối cùng của trận bóng rổ. Trả lời People tại buổi ra mắt The Odyssey ở London, cô mô tả giai đoạn sự nghiệp này là "cực kỳ siêu thực".

Anne Hathaway và bạn diễn Matt Damon tại buổi ra mắt The Odyssey ở New York ngày 14/7. Ảnh: Philip Romano

Bầu bí vẫn là tâm điểm thời trang thảm đỏ

Suốt mấy tháng mang thai, Anne không né ống kính mà biến mỗi lần xuất hiện thành một màn trình diễn thời trang bầu. Cùng stylist lâu năm Erin Walsh, cô lần lượt diện bộ jumpsuit đỏ của Ashlyn (mà theo W Magazine là cô đã mặc ngược), váy Prada đính pha lê ở buổi ra mắt The Odyssey tại New York, áo choàng cổ yếm của Atelier Prabal Gurung phối quần jeans cạp trễ ở buổi ra mắt The End of Oak Street tại Los Angeles, rồi chiếc váy dạ hội cúp ngực cũng của Prabal Gurung ở buổi ra mắt Verity tại New York. Vòng 2 của cô luôn được đặt ở vị trí trung tâm thay vì bị che giấu.

Vòng 2 lùm lùm của Anne trên thảm đỏ The Odyssey tại New York. Ảnh: Philip Romano

Nữ diễn viên rạng rỡ tạo dáng trước ống kính dù đang mang thai. Ảnh: Philip Romano

Dù vậy, chính Anne lại là người từ chối được tung hô. Trong cuộc phỏng vấn với AP, cô nói mọi người đừng quá đề cao một nữ diễn viên được chiều chuộng như mình, bởi ngoài kia có rất nhiều phụ nữ mang thai vẫn đi làm, vẫn lo việc nhà mà chẳng có ai làm móng cho họ mỗi sáng. Tại buổi ra mắt Verity, cô thừa nhận phía sau mình luôn có "cả một đội quân" hỗ trợ ở từng bước và cảm thấy bản thân thực sự may mắn.

Anne Hathaway mang bầu dự sự kiện Serpenti Infinite trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang New York tháng 9. Ảnh: Marie Claire Korea

Khi khép lại chuỗi quảng bá Verity, bộ phim cuối cùng trong năm của mình, Anne từng tuyên bố sẽ "biến mất trong một làn khói", theo Hola!. Cô cũng nói với AP rằng mình sắp được nghỉ ngơi và không nghĩ sẽ giữ mãi nhịp độ này. Trên CBS Mornings hồi tháng 10, cô chia sẻ cả nhà đang tận hưởng những ngày cuối cùng còn là gia đình 4 người. Và giờ đây, khi làn khói tan đi, người hâm mộ gặp lại cô trong vai trò quen thuộc nhất: một người mẹ.

Anne Hathaway kết hôn với diễn viên, nhà thiết kế trang sức Adam Shulman vào tháng 9/2012. Cặp đôi có con trai đầu Jonathan sinh tháng 3/2016 và con trai thứ hai Jack sinh tháng 11/2019. Nữ diễn viên luôn giữ kín đời tư của các con, hiếm khi để con lộ mặt trước truyền thông. Hồi tháng 8, khi được vinh danh là Huyền thoại Disney (Disney Legend), cô mới lần đầu cùng chồng và hai con trai xuất hiện công khai, theo Hello! Magazine.