B Ray lại bị tố

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều bài đăng chứa nội dung nhạy cảm liên quan đến rapper B Ray, thu hút sự chú ý lớn. Trước làn sóng bàn tán, phía công ty quản lý của nam rapper lên tiếng phủ nhận.

Theo đại diện đơn vị quản lý, các thông tin đang lan truyền đều chưa được kiểm chứng nhưng vẫn bị nhiều tài khoản và trang mạng chia sẻ rộng rãi, gây tác động tiêu cực đến danh dự nghệ sĩ cũng như hoạt động của công ty.

B Ray nhiều lần gây tranh cãi liên quan đến ca từ trong sản phẩm âm nhạc.

Phía B Ray cho rằng việc sử dụng hình ảnh nghệ sĩ kèm theo các nội dung mang tính vu khống không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân nam rapper mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi đang tiến hành lập vi bằng đối với các cá nhân, tổ chức có hành vi sai phạm, đồng thời trình báo cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật”, thông báo nêu.

Ngoài ra, công ty mong khán giả tiếp cận thông tin một cách tỉnh táo, tránh chia sẻ hoặc tin theo các nội dung chưa được xác minh nhằm hạn chế ảnh hưởng đến những cá nhân liên quan và môi trường mạng.

Trao đổi thêm với Tiền Phong , phía B Ray cho biết tài khoản đầu tiên đăng tải bài viết tố nam rapper hiện đã ẩn bài viết, khóa tài khoản. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn một số fanpage và tài khoản tiếp tục chia sẻ thông tin liên quan đến vụ việc.

B Ray tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993. Anh được biết đến qua những ca khúc như Ex’s hate me, Anh nhà ở đâu thế , Con trai cưng … Nam rapper cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Rap Việt trong hai mùa liên tiếp là 2023 và 2024.

Năm 2025, B Ray tiếp tục thu hút chú ý khi tham gia chương trình Anh trai say hi mùa 2.

Trước vụ việc lần này, nam rapper từng nhiều lần gây tranh cãi liên quan đến ca từ trong sản phẩm âm nhạc. Gần đây, anh vấp phản ứng dữ dội khi thể hiện một câu rap có nội dung nhạy cảm trong livestream: “Vì anh muốn ngủ với tất cả em xinh”.

Sau làn sóng chỉ trích, B Ray đã lên tiếng xin lỗi và chủ động ẩn livestream. Tại họp báo ngày 23/4, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã tiếp nhận phản ánh liên quan đến nam rapper và đang phối hợp các đơn vị liên quan để xem xét vụ việc theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực nghệ thuật.

Trước đó, ca khúc Để ai cần cũng gây nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho là tiêu cực và phản cảm. Đầu năm 2024, nam rapper làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM liên quan đến sản phẩm này, đồng thời cùng công ty quản lý gỡ bỏ ca khúc khỏi các nền tảng số.