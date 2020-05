Australia dần quay lại nhịp sống thường nhật thời Covid-19

Hôm 12/5, bang Victoria của Australia vừa công bố thời gian học sinh quay trở lại trường học. Như vậy cho đến nay, tất cả các bang tại Australia đã thông báo lịch trình nới lỏng giãn cách xã hội để từng bước quay trở lại nhịp sống thường ngày.

Một nhân viên vệ sinh đang làm sạch lớp học tại trường tiểu học Meadowglen tại thành phố Melbourne sau khi một giáo viên phát hiện bị Covid-19. Ảnh: AAP.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews cho biết, từ ngày 26/5 tới đây, học sinh lớp 1, 2, 11 và 12 sẽ đi học trở lại và đến ngày 9/6, học sinh tất cả các cấp trong bang Victoria sẽ phải quay trở lại trường. Để đảm bảo cho việc đến trường được an toàn, các giáo viên sẽ được xét nghiệm Covid-19, các nhà trường cũng sẽ đảm bảo các quy định về giãn cách xã hội đối với giáo viên trong khi chính quyền bang sẽ chi 45 triệu AUD để tăng cường điều kiện vệ sinh tại các trường học.

Như vậy cho đến nay, tất cả các bang tại Australia đều có kế hoạch cụ thể đưa học sinh trở lại trường học, trong đó có những bang có ít ca Covid-19 thì học sinh đã đến trường như bang Tây Australai. Việc lên lộ trình cụ thể cho việc học sinh quay trở lại trường học là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới việc đưa xã hội bước vào giai đoạn hồi phục.

Không chỉ ảnh hưởng tới sự vận hành của xã hội Australia, việc chính quyền các bang đưa ra thời hạn học sinh quay lại trường cũng tác động tới kế hoạch học tập của các em học sinh quốc tế. Cho đến lúc này, các cơ quan chức năng của Australia vẫn đang thảo luận về các biện pháp để đưa học sinh, sinh viên quốc tế quay trở lại nước này học tập. Trong khi chính quyền các bang đã đưa ra thời hạn cho việc học sinh quay trở lại trường nhưng chính quyền liên bang vẫn chưa có thông báo về việc nhập cảnh của các em, cha mẹ học sinh phổ thông cần liên hệ trực tiếp với trường để thảo luận về kế hoạch học tập của con em mình.

Ngoài việc lên lộ trình cho học sinh quay lại trường học, tất cả các bang tại Australia đều đã từng bước nới lỏng các quy định như gia tăng số lượng người được gặp mặt ở nơi công cộng, cho phép đến thăm nhau với số lượng giới hạn. Ngoài ra, tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh, mỗi bang lại đưa ra các biện pháp nới lỏng phù hợp với tình hình như cho phép thực hiện các hoạt động cộng đồng hoặc mở cửa các cơ sở dịch vụ.

Trong đó bang Tây Australia, nơi có ít số ca Covid-19 là bang nới lỏng nhiều nhất khi cho biết đến giữa tháng 6, các cơ sở dịch vụ có đông người tham gia như nhà hàng, rạp chiếu phim, các hoạt động thể thao ngoài trời, vườn bách thú….đều được mở cửa trở lại. Trong khi đó bang Queensland cho phép người dân đi du lịch trong phạm vi 500km. Hai bang xuất hiện các ổ dịch gần đây như Victoria và Tasmania hay bang New South Wales, nơi có số ca Covid-19 nhiều nhất Australia có lộ trình nới lỏng thận trọng hơn để phòng tránh sự bùng phát trở lại của dịch bệnh.

Ngày hôm nay cũng xuất hiện tin lạc quan khi bang New South Wales không ghi nhận trường hợp mới nhiễm Covid-19 trong 24h qua. Tuy vậy, quan chức y tế bang New South Wales cũng như các bang khác đều kêu gọi người dẫn tiếp tục thận trọng, duy trì khoảng cách an toàn tại nơi công cộng, rửa tay thường xuyên và đi xét nghiệm khi xuất hiện triệu chứng để không làm dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Trong giai đoạn đầu dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, việc phản ứng nhanh và chính sách thận trọng đã giúp Australia hạn chế được sự lây lan. Cho đến nay, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của người dân, Australia cũng đã kiểm soát dịch bệnh trong thời gian ngắn hơn so với kế hoạch ban đầu. Giờ đây, khi dịch bệnh được kiểm soát tốt, việc tiếp tục chính sách thận trọng sẽ giúp Australia từng bước trở lại nhịp sống thường ngày trong lúc không làm dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.