ATAR vượt trội quan trọng thế nào trong cuộc đua vào đại học Úc?

Học sinh học chương trình phổ thông Úc tại Nam Úc Scotch AGS (TP.HCM)

ATAR vượt trội quan trọng ra sao?

Theo SACE Board - Ủy ban Trung học Nam Úc, ATAR là thứ hạng phần trăm phản ánh vị trí của một học sinh so với toàn bộ học sinh cùng niên khóa hoàn thành chương trình THPT của Úc. Một học sinh đạt ATAR 90 có nghĩa em đó đứng trong nhóm 10% học sinh có kết quả học tập cao nhất của năm tốt nghiệp. ATAR được các trường đại học Úc sử dụng như công cụ chính để so sánh năng lực học thuật giữa các thí sinh.

Theo South Australian Tertiary Admissions Center (SATAC) - cơ quan quản lý tuyển sinh đại học, cao đẳng tại Nam Úc, ATAR giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xét tuyển vào các ngành có tính cạnh tranh cao như Y khoa, Luật, Kỹ thuật, Kinh doanh hay Khoa học dữ liệu. Với những ngành này, chênh lệch ATAR chỉ vài điểm có thể quyết định việc trúng tuyển hay không. ATAR càng cao, học sinh càng có nhiều lựa chọn về ngành học, trường đại học và cơ sở đào tạo, thay vì bị giới hạn trong một số ít phương án.

Năm học 2024-2025, thế hệ học sinh đầu tiên của Nam Úc Scotch AGS đã tốt nghiệp với những thứ hạng ATAR vượt trôi

Không dừng lại ở tuyển sinh, theo phân tích của các chuyên gia giáo dục Úc, ATAR còn phản ánh mức độ sẵn sàng học tập ở bậc đại học. Các nghiên cứu về giáo dục đại học cho thấy những sinh viên có ATAR cao thường thích nghi tốt hơn trong năm nhất, đặc biệt với các ngành có cường độ học tập lớn và yêu cầu tự học cao. Nói cách khác, ATAR vượt trội không đơn thuần mở cửa vào đại học, mà còn là dấu hiệu cho thấy học sinh đã có nền tảng học thuật đủ vững để theo kịp nhịp học ở bậc cao hơn.

Vì vậy, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng rõ nét, một thứ hạng ATAR vượt trội thường được nhiều học sinh nhắm đến như một lộ trình học tập được chuẩn bị bài bản từ sớm. Việc học sinh có ATAR vượt trội ngày càng gắn chặt với cách các em được định hướng môn học, phương pháp học tập và môi trường học thuật ngay từ những năm đầu THPT.

AGS Talent - Lộ trình hướng tới ATAR vượt trội

Xuất phát từ thực tế đó, chương trình AGS Talent của Trường Nam Úc Scotch AGS được thiết kế như một lộ trình dành riêng cho học sinh xuất sắc với trọng tâm là hỗ trợ các em tối ưu thứ hạng ATAR một cách bền vững. Thay vì chỉ tập trung vào việc "luyện thi" ở giai đoạn cuối, AGS Talent chú trọng xây dựng nền tảng học thuật và phương pháp học tập phù hợp với chuẩn đánh giá của Tú tài Úc SACE ngay từ sớm.

Chương trình AGS Talent cung cấp lộ trình cho học sinh sở hữu ATAR vượt trội, đồng thời có nền tảng vững vàng trước khi bước vào những trường đại học quốc tế

Một trong những yếu tố then chốt của AGS Talent tại Trường Nam Úc Scotch AGS là môi trường học tập có mức độ học thuật cao hơn so với lộ trình đại trà. Khi học cùng nhóm học sinh có năng lực tương đồng, các em được thử thách nhiều hơn về tư duy, yêu cầu phân tích và khả năng tự học. Đây chính là những yếu tố có tác động trực tiếp đến kết quả các môn học, làm cơ sở để chinh phục ATAR vượt trội. Được học đúng "nhịp độ năng lực", học sinh sẽ phát huy tối đa tiềm năng, thay vì bị kìm hãm bởi một chương trình quá an toàn.

Bên cạnh đó, AGS Talent tại Nam Úc Scotch AGS còn chú trọng chuẩn bị kỹ năng học tập ở bậc đại học, thông qua việc cho học sinh trải nghiệm sớm một số học phần mang tính đại học. Thông qua các học phần này, học sinh làm quen với cách học thiên về tự nghiên cứu, tư duy phản biện và đánh giá học thuật, là những kỹ năng không chỉ cần thiết cho đại học.

Đại diện Trường Nam Úc Scotch AGS chia sẻ ATAR vượt trội sẽ đến từ cách học đúng và môi trường học phù hợp. AGS Talent vì vậy được định vị như một lộ trình giúp học sinh xuất sắc vừa tối ưu kết quả ATAR, vừa chuẩn bị năng lực học tập thực chất cho bậc đại học. Trong bối cảnh cuộc đua vào đại học Úc ngày càng cạnh tranh, việc đầu tư sớm vào một lộ trình học tập bài bản đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều gia đình có định hướng dài hạn cho mỗi học sinh.