ASUS Zenbook 14 UX3480: Chiếc laptop trẻ trung, năng động cho một ngày dài

Hai tuỳ chọn màu sắc mới là Komodo Coral và Arctic Blue, hoàn thiện với vỏ Ceraluminum và cân nặng từ 1,1kg, màn hình ASUS Lumina OLED 16:10 và nền tảng AI Copilot+ PC. Đây là chiếc laptop dành cho những ai muốn làm việc, học tập và sáng tạo ở bất cứ đâu mà không phải lo lắng về một thiết bị nặng nề.

Zenbook 14 UX3480 là gì? Một thân máy, hai nền tảng, nhiều điểm mạnh

Zenbook 14 UX3480 là mẫu laptop AI 14 inch của ASUS, ra mắt với hai phiên bản: UX3480AA mang trong mình sức mạnh của vi xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất và UX3480QA hoạt động trên nền tảng Snapdragon X. Hai phiên bản dùng chung ngoại hình, bàn phím, touchpad và bộ tính năng AI của Windows, nhưng mỗi bên lại có thế mạnh riêng ở hiệu năng, màn hình, pin hay kết nối.

Sắc màu Zen thế hệ mới: Komodo Coral, Arctic Blue

Điều đầu tiên khiến Zenbook 14 nổi bật không phải là thông số mà là vẻ ngoài bắt mắt, đặc biệt là những phối màu mới đầy trẻ trung và năng động theo xu hướng thời đại. Thay vì quanh quẩn trong gam bạc, đen và xám, ASUS mang đến hai tông màu lấy cảm hứng từ thiên nhiên:

Komodo Coral: sắc hồng rực rỡ nhưng đầy tinh tế, tái hiện những bãi cát hồng nổi danh của Indonesia. Đây là màu dành cho ai muốn chiếc laptop là tâm điểm trên bàn làm việc hay quán cà phê. Arctic Blue: vẻ trong trẻo, yên bình nguyên sơ của miền sông băng tuyết trắng, trẻ trung nhưng không phô trương.

Điểm gây ấn tượng mạnh trên chiếc Zenbook 14 này là cách ASUS xử lý màu theo phong cách tone-sur-tone: logo, nắp máy, thân máy và cả bàn phím cùng chung một hệ màu, tạo nên tổng thể hài hòa thay vì chỉ sơn mỗi nắp máy.

Trong phân khúc laptop mỏng nhẹ vốn chuộng sự thanh lịch và sang trọng, một chiếc máy dám chọn màu hồng san hô hay xanh băng là tuyên ngôn rõ ràng dành cho thế hệ người dùng trẻ phá cách, những người xem laptop không chỉ là công cụ, mà còn là một phần khẳng định phong cách cá nhân.

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Màu sắc chỉ là phần nổi. Với khoảng 1,1kg, Zenbook 14 UX3480 là chiếc laptop khiến bạn luôn muốn nhét vào ba lô để đi học, đi làm, đi cà phê hay đi du lịch mà không thấy nặng vai. Máy có khung kim loại cùng nắp Ceraluminum, loại vật liệu kết hợp độ nhẹ, độ cứng của gốm với tính dễ gia công của nhôm.

Tổng thể máy rất mỏng với cân nặng chỉ từ 1.1kg

Ceraluminum là loại gốm công nghệ cao vốn dùng trong hàng không vũ trụ và đồng hồ xa xỉ, nhẹ hơn 30% nhưng có độ cứng gấp 3 lần nhôm anodized truyền thống nhờ quy trình gốm hóa. Sự cộng hưởng này mang đến cho bề mặt máy độ bền ấn tượng với kết quả từ các bài kiểm tra như sau:

Mặt lưng với phối màu Arctic Blue hoàn thiện từ Ceralumium

Chống mài mòn, trầy xước: chịu hơn 18.000 lần chà sát tại một điểm mà không để lại vết xước. Chịu lực, chống va đập: thả quả cân 1kg từ độ cao 30cm vẫn không làm nứt vỡ bề mặt. Chống bám bẩn, vân tay: độ bóng dưới 20 giúp bề mặt lì mịn, không bám dấu vân tay.

Một chi tiết nhỏ nhưng thiết thực khác là bản lề easy-lift: có thể dễ dàng mở bằng một tay chỉ trong nháy mắt, trong khi màn hình vẫn giữ vững, chắc chắn và không rung lắc khi gõ phím.

Trải nghiệm nghe nhìn: ASUS Lumina OLED 16:10 sắc nét, Dolby Atmos và Snapdragon Sound

Cả hai phiên bản đều có màn hình OLED 16:10 với tỷ lệ màn hình trên thân máy lên tới 89%, đạt chứng nhận ánh sáng xanh thấp trên thiết bị từ TÜV Rheinland. Tỉ lệ màn hình 16:10 rộng rãi cũng giúp hiển thị nhiều nội dung hơn khi làm việc với tài liệu, bảng tính, trang web hay thanh timeline khi dựng video, còn màu đen sâu và độ tương phản cao là thế mạnh vốn có của tấm nền OLED.

Nếu lấy điểm mạnh của từng phiên bản, ấn tượng nhất là ASUS Lumina OLED 3K 120Hz trên UX3480AA: độ phân giải cao hơn, tần số quét mượt hơn, rất hợp cho người thường xuyên lướt nội dung, chỉnh ảnh hay làm video bằng Canva, CapCut với thông số chi tiết

Chuẩn xác: 100% DCI-P3, 1,07 tỷ màu, Delta E dưới 1 và chứng nhận Pantone. Rõ nét: độ sáng HDR trên 500 nits, độ tương phản 1.000.000:1, đạt VESA TrueBlack và Dolby Vision. Mượt mà: thời gian phản hồi 0,2ms, hạn chế bóng mờ khi chuyển động nhanh. Bảo vệ mắt: chứng nhận TÜV Low Blue Light (giảm 70% ánh sáng xanh có hại), TÜV Flicker-free và SGS Eye Care Display

Còn UX3480QA dùng tấm nền ASUS OLED Full HD, đơn giản hơn nhưng vẫn giữ được những điểm mạnh của tấm nền OLED về màu sắc, độ tương phản và phần nào đó độ phân giải Full HD cũng tối ưu cho thời lượng pin của máy.

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Bên cạnh đó, người dùng vẫn có thể nâng cao trải nghiệm thị giác với tấm nền OLED thông qua ứng dụng MyASUS. Phần mềm này hỗ trợ đổi nhanh gam màu qua Splendid: mặc định là màu gốc rực rỡ, sRGB cho nội dung web, DCI-P3 cho nội dung điện ảnh và Display P3 cho màu sắc chuẩn điện ảnh trong từng thước phim. Chế độ OLED Care tự bật trình bảo vệ màn hình sau 30 phút không hoạt động, cơ chế chống lưu ảnh điều chỉnh dòng điện cho các điểm ảnh đã lão hóa để giữ màu sắc được chính xác, an tâm về tuổi thọ của tấm nền.

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Về âm thanh, Zenbook 14 trang bị loa kép multi-magnet cùng Dolby Atmos. Chất âm thiên hướng trong trẻo, trung thực và tập trung tái tạo dải mid, giọng hát/giọng nói, rất thích hợp cho công việc văn phòng, giải trí nhẹ nhàng và nghe nhạc trữ tình. Khi cần trải nghiệm âm nhạc sôi động hoặc xem phim hành động bom tấn, kết nối thêm tai nghe hoặc loa ngoài sẽ đem lại trải nghiệm trọn vẹn hơn.

UX3480QA còn được hỗ trợ bởi công nghệ Snapdragon Sound, một điểm cộng cho những ai hay dùng tai nghe không dây với khả năng tái tạo âm thanh Hi-Res, giảm độ trễ kết nối cũng như tối ưu cho đàm thoại với giọng nói trong và khử ồn.

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Bàn phím và touchpad là hai thứ chạm nhiều nhất mỗi ngày, và cả hai phiên bản dùng chung phần này. Bàn phím ErgoSense có kích thước tương đối lớn và khoảng cách 19,05mm như những chiếc bàn phím tiêu chuẩn, mặt phím lõm 0,1mm để ngón tay vào đúng điểm tiếp xúc giúp tăng tính chính xác khi gõ.

Bên cạnh đó, bàn phím của máy còn tối ưu rất tốt cho từng lần nhất của người dùng với hành trình phím khá sâu đến 1,7mm cho độ nảy tốt kèm với khả năng hoạt động yên tĩnh bởi sự hỗ trợ của lớp đệm vòm cao su độc quyền. Đội ngũ kỹ sư của ASUS đã đầu tư và nghiên cứu kỹ để đưa tỷ lệ nảy về khoảng 45% đến 60%, với lực nhấn tối đa 62g và lực tiếp xúc 25 đến 34g.

Bàn phím ErgoSense tối ưu tốt cho trải nghiệm gõ

Touchpad ErgoSense có kích thước 127 x 79mm theo tỷ lệ vàng 16:10, hành trình nhấn 0,23mm cho cảm giác đầm tay và hạn chế bấm nhầm. Toucpad có trang bị một lớp đệm hỗ trợ giảm tiếng ồn khi nhấn, hợp với những buổi họp hay học trong không gian yên tĩnh. Bề mặt có lớp phủ kháng nước cho cảm giác lướt mịn, cùng lớp phủ PVD chống vân tay, sau hơn 10.000 lần vuốt vẫn mịn như mới. Các thao tác cử chỉ thông minh cho phép vuốt ở cạnh để tăng giảm âm lượng, độ sáng hoặc tua nhanh video cũng vô cùng tiện lợi.

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Đây là nơi hai phiên bản bổ sung cho nhau rõ nhất.

Hiệu năng Zenbook UX3480AA (Intel)

UX3480AA là phiên bản dành cho hiệu năng. Tối đa Intel Core Ultra 9 386H có 16 nhân (4 nhân P, 8 nhân E và 4 nhân LPE), đồ họa tích hợp kiến trúc Xe3, NPU thế hệ 5 tốc độ 50 TOPs và bộ xử lý hình ảnh IPU thế hệ 7.

Thông số CPU Panther Lake

Intel thật sự đã làm rất tốt với thế hệ Panther Lake, với cùng một mức tiêu thụ điện năng khi so với so với Lunar Lake và Arrow Lake:

So sánh hiệu năng CPU Panther Lake với thế hệ trước

So sánh hiệu năng CPU Panther Lake với thế hệ trước

Hiệu năng đơn nhân cao hơn tới 10% Hiệu năng đa nhân cao hơn tới 50%

Chiếc Zenbook này hỗ trợ tới 24GB RAM LPDDR5X-7467 và SSD PCIe 4.0 512GB. Hệ thống tản nhiệt cải tiến với quạt lớn hơn 1,32 lần và luồng khí tăng 1,79 lần, cùng cơ chế chống bụi, hỗ trợ TDP duy trì 35W, cao hơn 25% so với thế hệ trước. Mức TDP này cho phép máy giữ hiệu năng mạnh mẽ và ổn định khi đa nhiệm nặng, chỉnh ảnh hay dựng video.

Bài test Cinebench R23 - Đơn nhân: 2,103 - Đa nhân: 17,626

Bài test Cinebench R24 - Đơn nhân: 121 - Đa nhân: 1,020

Bài test PC Mark 10 - Điểm GPU: 2,995

GPU Intel Graphics với 4 nhân Xe có hiệu năng tương đối ổn xét trên một dòng máy văn phòng. Máy có khả năng đáp ứng nhu cầu giải trí với game AAA ở setting phù hợp, với trải nghiệm tương đối ổn. Các tựa game casual hoặc game esport online ở VN như Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, FC Online đều có thể chơi tốt.

Cyberpunk 2077 ở độ phân giải Full HD - Thiết lập High - Có XeSS - Không Frame Gen - Không Ray Tracing

Test hiệu năng Gaming với Cyberpunk 2077

FPS trung bình đạt 28.14 FPS min - max: 23 - 35

Black Myth Wukong ở độ phân giải Full HD - Thiết lập Low - Có XeSS - Có Frame Gen - Không Ray Tracing

Test hiệu năng Gaming với Black Myth Wukong

Hiệu năng Zenbook UX3480QA (Snapdragon)

FPS trung bình: 47 FPS min - max: 37 - 52

Trong khi đó UX3480QA lại là phiên bản dành cho người dùng yêu thích sự yên tĩnh và tối ưu về thời lượng pin. Snapdragon X là SoC 4nm với CPU Oryon 8 nhân, GPU Adreno và NPU Hexagon 45 TOPS, công suất tối đa 28W, đi cùng tới 16GB RAM LPDDR5X-8533 và SSD tới 512GB. Vi xử lý này còn được trang bị Micro NPU nằm trong Qualcomm Sensing Hub, hoạt động ở mức điện năng cực thấp để hỗ trợ các tác vụ bảo mật, quyền riêng tư và khởi động nhanh từ chế độ sleep. Máy chạy êm, ít nóng cho các tác vụ như duyệt web, soạn thảo, họp trực tuyến hay học tập.

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Bài test Cinebench R23 - Đơn nhân: 975 - Đa nhân: 7,558

Bài test hiệu năng GPU Adreno X1-45

Bài test PC Mark 10 - Điểm GPU: 934

Điểm GPU: 934

Benchmark Cyberpunk 2077 - Low setting - FHD

Test hiệu năng Gaming với Cyberpunk 2077

FPS trung bình: 17.7

Benchmark Black Myth Wukong - Low setting - FHD - Có Frame Gen

Test hiệu năng Gaming với Black Myth Wukong

FPS trung bình: 23

Trải nghiệm FC Online 4 Low setting - FHD

Trải nghiệm game FC Online

FPS ổn định: 60

GPU Adreno X1-45 có hiệu năng ở mức ổn, đáp ứng tốt các tác vụ văn phòng, media cơ bản. Có thể giải trí ổn với các tựa game esport ở setting phù hợp. Chưa phù hợp cho các tác vụ nặng về GPU cũng như game AAA mới trên thị trường.

Pin và sạc: Thoải mái cả ngày dài

Về thời lượng pin, theo công bố của ASUS, cả hai phiên bản đều đạt tới 18 giờ lướt web liên tục. Khi phát video, UX3480QA dẫn đầu với trên 30 giờ dù chỉ có pin 50Wh, còn UX3480AA đạt trên 29 giờ với pin 70Wh, dung lượng lớn hơn khoảng 40%. Cần lưu ý đây là kết quả đo ở độ sáng 150 nits và hai cấu hình dùng màn hình khác nhau (3K 120Hz với bản Intel, Full HD với bản Snapdragon), nên thời lượng thực tế còn phụ thuộc vào setting và tác vụ của người dùng.

Cả hai đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W nhỏ gọn, dùng chung được cho điện thoại và máy tính bảng. Về tốc độ sạc, UX3480QA nhanh hơn với 50% trong 30 phút, còn UX3480AA đạt 60% trong 49 phút (khi máy tắt hoặc ở chế độ chờ).

Chế độ Battery Care trong MyASUS còn cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin

AI trên Copilot+ PC: Tối ưu trải nghiệm nhỏ nhất

Cả hai phiên bản đều là Copilot+ PC với NPU chuyên dụng: tối đa 50 TOPS trên UX3480AA và 45 TOPS trên UX3480QA. Cả hai đều vượt ngưỡng 40 TOPS mà Microsoft yêu cầu, nên chênh lệch này ít ảnh hưởng đến người dùng phổ thông; điều đáng quan tâm hơn là những tiềm năng mà NPU mở ra.

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Copilot Vision chỉ đúng vị trí nút cần bấm trong phần mềm lạ, Live Captions hiển thị phụ đề tiếng Anh theo thời gian thực cho video tiếng nước ngoài và Copilot Voice cho phép hỏi thời tiết, tin tức rảnh tay.Click to Do tóm tắt, tinh chỉnh nội dung văn bản và hình ảnh ngay trên màn hình; Windows Studio Effects cân bằng ánh sáng, làm mờ hậu cảnh và giữ ánh mắt hướng camera; Live Captions hỗ trợ họp với khách quốc tế.Cocreator biến bản phác thảo thành hình ảnh chất lượng cao, Relight in Photos thay đổi nguồn sáng trong ảnh và Super Resolution nâng độ phân giải ảnh để đăng mạng hay in ấn.

Zenbook 14 vẫn mang trong mình nét đặc trưng của laptop ASUS, máy hỗ trợ đầy đủ cổng kết nối: USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1, USB-C 3.2 Gen 2 và jack âm thanh 3,5mm trên cả hai phiên bản. Điều này giúp người dung có thể kết nối nhanh chóng đến mọi thiết bị ngoại vi mà không cần bận tâm mua thêm hub rời. Đặc biệt với phiên bản UX3480AA được trang bị hai cổng Thunderbolt 4 băng thông lớn, vô cùng tiện lợi tiện khi cắm dock để góc setup thêm gọn gàng, kết nối màn hình ngoài với độ phân giải cao hoặc ổ lưu trữ tốc độ lớn.

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Về bảo mật, cả hai có camera FHD hồng ngoại hỗ trợ Windows Hello, mở khóa bằng khuôn mặt nhanh chóng, cùng chip Microsoft Pluton tích hợp trong bộ xử lý để lưu passkey và dữ liệu nhạy cảm.



