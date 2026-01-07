ASUS ra mắt loạt ProArt mới tại CES 2026: Tablet PZ14 chạy Snapdragon X2 Elite và ProArt GoPro Edition dùng AMD Strix Halo

Tại sự kiện, ASUS đã công bố các phiên bản mới cho dòng laptop ProArt, đáng chú ý nhất là mẫu tablet tháo rời ProArt PZ14 và phiên bản hợp tác ProArt GoPro Edition. Các thiết bị này đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang cấu hình tập trung vào xử lý AI và khả năng tối ưu hóa cho các quy trình làm việc di động.

ProArt PZ14: Tablet chạy chip Snapdragon X2 Elite mạnh mẽ

ProArt PZ14 là mẫu máy tính bảng tháo rời được ASUS giới thiệu như thiết bị di động nhất trong toàn bộ dải sản phẩm ProArt năm nay.

Máy sử dụng vi xử lý Snapdragon X2 Elite 18 nhân, đi kèm NPU có năng lực xử lý AI lên tới 80 TOPS, qua đó đáp ứng tiêu chuẩn Copilot PC thế hệ mới.

Với cấu hình này, PZ14 có thể xử lý trực tiếp nhiều tác vụ AI ngay trên thiết bị, từ phân loại dữ liệu bằng StoryCube cho tới phác thảo hình ảnh với MuseTree, thay vì phải phụ thuộc vào kết nối đám mây.

Điểm nhấn lớn tiếp theo nằm ở màn hình. ProArt PZ14 sở hữu màn hình Lumina Pro OLED 14 inch, độ phân giải 3K, hỗ trợ tần số quét 144Hz VRR và độ sáng tối đa 1.000 nits.

Để phục vụ nhu cầu làm việc linh hoạt, đặc biệt là ngoài trời, ASUS trang bị thêm lớp phủ chống phản chiếu, đồng thời hoàn thiện khung vỏ bằng nhôm CNC đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.

Dù vậy, thân máy vẫn rất gọn nhẹ, chỉ nặng khoảng 0,79 kg và mỏng 9 mm, con số ấn tượng với một thiết bị có màn hình lớn và cấu hình mạnh.

Ngay cả khi có ốp bảo vệ, chiếc máy vẫn rất gọn gàng.

Bút được giữ bằng kết nối nam châm.

Về phụ kiện, ProArt PZ14 đi kèm hệ sinh thái khá đầy đủ, bao gồm bút ASUS Pen 3.0 với phản hồi haptic, bàn phím Bluetooth rời và bao da bảo vệ tích hợp chân đế.

Bao da có một khoảng trống để bảo vệ thêm cho bút.

ProArt PZ14 tích hợp camera để sử dụng khi cần thiết.

Ngoài ra, khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP52 cũng giúp thiết bị yên tâm hơn khi sử dụng trong các môi trường làm việc không cố định, đúng với tinh thần "di động cho dân sáng tạo" mà ASUS đang hướng tới với dòng ProArt.

ProArt GoPro Edition: Kết hợp cùng AMD Strix Halo và hệ sinh thái GoPro

Song song với dòng tablet, ASUS ra mắt ProArt GoPro Edition (dựa trên mẫu PX13), một chiếc laptop xoay gập 13 inch nhắm đến người dùng thường xuyên làm việc với các thiết bị ghi hình hành động.

Thiết kế mặt sau của ASUS ProArt GoPro Edition mang phong cách tối giản nhưng đậm chất bền bỉ, lấy cảm hứng trực tiếp từ các thiết bị camera hành trình của GoPro.

Toàn bộ phần nắp máy được bao phủ bởi các đường kẻ sọc dọc song song, tạo nên kết cấu bề mặt độc đáo giúp tăng độ bám khi cầm nắm và hạn chế bám dấu vân tay.

Ở góc dưới bên trái, logo ProArt được chạm khắc tinh tế với tông màu vàng đồng đặc trưng của dòng sản phẩm sáng tạo cao cấp từ ASUS. Đối xứng ở góc trên bên phải là logo GoPro nhỏ gọn, khẳng định sự hợp tác độc quyền giữa hai thương hiệu.

Tổng thể mặt sau sử dụng tông màu đen xám, mang lại cảm giác chuyên nghiệp và cứng cáp. Phần bản lề được thiết kế chắc chắn, hỗ trợ khả năng xoay gập 360 độ linh hoạt để chuyển đổi giữa chế độ laptop và máy tính bảng. Thiết kế này không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn nhấn mạnh tính thực dụng cho những nhà sáng tạo.

Máy trang bị vi xử lý AMD Ryzen AI Max 395 (kiến trúc Strix Halo) với NPU 50 TOPS. Điểm nổi bật về phần cứng là bộ nhớ hợp nhất (Unified Memory) lên đến 128GB, hỗ trợ tốt cho việc xử lý video nhiều lớp và các tác vụ đồ họa nặng trong thời gian thực.

Về tính năng chuyên biệt, máy tích hợp phím cứng GoPro Hotkey để người dùng truy cập nhanh vào ứng dụng GoPro Player và dịch vụ lưu trữ đám mây.

Một điểm nhấn quan trọng trên mẫu máy này là sự hiện diện của ASUS DialPad, cho phép người dùng thực hiện các thao tác điều chỉnh màu sắc chính xác và điều khiển trực quan các phần mềm sáng tạo.

Sản phẩm cũng hỗ trợ bút cảm ứng.

Với thiết kế xoay gập 360 độ, trong lượng chỉ 1.39 kg và màn hình cảm ứng 3K Lumina OLED, ProArt GoPro Edition đã nhận được giải thưởng Sáng tạo tại CES 2026.

Ứng dụng StoryCube đi kèm được thiết kế để đồng bộ hóa nội dung từ GoPro Cloud, hỗ trợ sắp xếp và biên tập video 360 độ dựa trên dữ liệu thời gian và vị trí. Người dùng phiên bản này cũng được cung cấp 12 tháng sử dụng gói GoPro Premium với bộ công cụ chỉnh sửa nâng cao và dung lượng lưu trữ không giới hạn.