ASUS ra mắt loạt ProArt mới tại CES 2026: Tablet PZ14 chạy Snapdragon X2 Elite và ProArt GoPro Edition dùng AMD Strix Halo
Tại CES 2026, ASUS tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ProArt với loạt thiết bị mới, phản ánh rõ định hướng tập trung vào AI và xu hướng làm việc linh hoạt của giới sáng tạo.
Tại sự kiện, ASUS đã công bố các phiên bản mới cho dòng laptop ProArt, đáng chú ý nhất là mẫu tablet tháo rời ProArt PZ14 và phiên bản hợp tác ProArt GoPro Edition. Các thiết bị này đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ sang cấu hình tập trung vào xử lý AI và khả năng tối ưu hóa cho các quy trình làm việc di động.
ProArt PZ14: Tablet chạy chip Snapdragon X2 Elite mạnh mẽ
ProArt PZ14 là mẫu máy tính bảng tháo rời được ASUS giới thiệu như thiết bị di động nhất trong toàn bộ dải sản phẩm ProArt năm nay.
Với cấu hình này, PZ14 có thể xử lý trực tiếp nhiều tác vụ AI ngay trên thiết bị, từ phân loại dữ liệu bằng StoryCube cho tới phác thảo hình ảnh với MuseTree, thay vì phải phụ thuộc vào kết nối đám mây.
Để phục vụ nhu cầu làm việc linh hoạt, đặc biệt là ngoài trời, ASUS trang bị thêm lớp phủ chống phản chiếu, đồng thời hoàn thiện khung vỏ bằng nhôm CNC đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H.
Ngoài ra, khả năng kháng bụi và nước đạt chuẩn IP52 cũng giúp thiết bị yên tâm hơn khi sử dụng trong các môi trường làm việc không cố định, đúng với tinh thần "di động cho dân sáng tạo" mà ASUS đang hướng tới với dòng ProArt.
ProArt GoPro Edition: Kết hợp cùng AMD Strix Halo và hệ sinh thái GoPro
Song song với dòng tablet, ASUS ra mắt ProArt GoPro Edition (dựa trên mẫu PX13), một chiếc laptop xoay gập 13 inch nhắm đến người dùng thường xuyên làm việc với các thiết bị ghi hình hành động.
Toàn bộ phần nắp máy được bao phủ bởi các đường kẻ sọc dọc song song, tạo nên kết cấu bề mặt độc đáo giúp tăng độ bám khi cầm nắm và hạn chế bám dấu vân tay.
Ở góc dưới bên trái, logo ProArt được chạm khắc tinh tế với tông màu vàng đồng đặc trưng của dòng sản phẩm sáng tạo cao cấp từ ASUS. Đối xứng ở góc trên bên phải là logo GoPro nhỏ gọn, khẳng định sự hợp tác độc quyền giữa hai thương hiệu.
Tổng thể mặt sau sử dụng tông màu đen xám, mang lại cảm giác chuyên nghiệp và cứng cáp. Phần bản lề được thiết kế chắc chắn, hỗ trợ khả năng xoay gập 360 độ linh hoạt để chuyển đổi giữa chế độ laptop và máy tính bảng. Thiết kế này không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn nhấn mạnh tính thực dụng cho những nhà sáng tạo.
Ứng dụng StoryCube đi kèm được thiết kế để đồng bộ hóa nội dung từ GoPro Cloud, hỗ trợ sắp xếp và biên tập video 360 độ dựa trên dữ liệu thời gian và vị trí. Người dùng phiên bản này cũng được cung cấp 12 tháng sử dụng gói GoPro Premium với bộ công cụ chỉnh sửa nâng cao và dung lượng lưu trữ không giới hạn.