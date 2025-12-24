Area One chính thức khai trương tổ hợp giải trí "all in one" quy mô lớn bậc nhất phía đông Hà Nội

Ngày 20/12, Tổ hợp Vui chơi – Thể thao – Giải trí Area ONE đã chính thức khai trương tại số 140 Đức Giang, phường Việt Hưng (Hà Nội), đánh dấu sự xuất hiện của một mô hình giải trí trong nhà tích hợp "tất cả trong một" quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu vui chơi – vận động – thư giãn cho cả gia đình hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Lưu Mạnh Linh - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao - Giải trí Area ONE nhận định: Area ONE không chỉ là một khu vui chơi, mà là giải pháp giúp các gia đình cân bằng giữa công việc, giải trí và thời gian bên con cái trong nhịp sống đô thị bận rộn."

Với tổng diện tích sử dụng lên tới 4.000m² và mức đầu tư khoảng 01 triệu USD, Area ONE được định vị là tổ hợp giải trí toàn diện hàng đầu khu vực phía Đông Thủ đô. Không gian được thiết kế hiện đại, trần cao, thông thoáng, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn, đặc biệt là phòng cháy chữa cháy theo quy chuẩn.

Điểm nổi bật của Area ONE nằm ở việc phân khu rõ ràng theo độ tuổi và nhu cầu. Khu Area ONE Kidz dành cho trẻ từ 1–5 tuổi mang đến môi trường vui chơi an toàn với nhà bóng, hồ cát và cầu trượt mềm. Trong khi đó, Area ONE Warriors là "thiên đường vận động" cho trẻ từ 5–15 tuổi với hàng loạt trò chơi thử thách như leo núi, nhà liên hoàn, ghế phi hành gia hay đường trượt cỏ tốc độ cao

Không chỉ dành riêng cho trẻ em, Area ONE còn tích hợp 03 sân Pickleball trong nhà, sân Mini Golf phát sáng 18 hố đầu tiên tại Hà Nội cùng khu café – tổ chức sự kiện ngoài trời rộng tới 1.200m², giúp phụ huynh vừa thư giãn, vừa rèn luyện sức khỏe trong lúc con trẻ vui chơi.

Sự ra đời của Area ONE không chỉ bổ sung một điểm đến giải trí mới cho khu vực Long Biên mà còn mở ra xu hướng tiêu dùng "một điểm đến – đa trải nghiệm", góp phần nâng cao chất lượng sống và gắn kết gia đình trong nhịp sống đô thị hiện đại.