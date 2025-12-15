AQI Hà Nội 201 tím lịm sáng 15.12: Chọn mua máy lọc không khí thế nào mới chuẩn?

Ô nhiễm không khí, người dân làm gì để bảo vệ sức khoẻ? Hà Nội và TP.HCM đồng loạt hành động trước tình trạng ô nhiễm không khí Sương mù và bụi mịn: Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh lần này không quá mạnh, gió Đông Bắc suy yếu khiến ô nhiễm không khí quay trở lại. Hiện nay, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội và Hưng Yên ở mức kém, Ninh Bình và Hải Phòng ở mức xấu. Dự báo ngày mai tình trạng tiếp tục kém đến xấu, riêng Hà Nội hiện rất xấu với AQI 201; Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên ở mức xấu (AQI 152–182), Hải Phòng và Phú Thọ ở mức kém.

Trước tình hình đó, dân tình lại xôn xao chuyện mua máy lọc không khí đối phó với ô nhiễm không khí khắp nơi. Theo BS Nguyễn Huy Hoàng ( thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam ), một số bạn vẫn inbox hỏi anh "BS Hoàng ơi, nhà em phòng thế này thì nên nua máy nào, rồi em chỉ có thể mua máy tầm 3 triệu thôi thì chọn loại nào...". Trong bài viết này, chuyên gia sẽ đưa ra các tùy chọn về máy lọc không khí dành cho phòng khách liền bếp tầm 40m2, phòng ngủ master có WC 30m2 và phòng ngủ nhỏ 15m2 với các mức giá từ rất mềm đến mức tiền không phải vấn đề.

Lựa chọn máy lọc không khí cho nhà chung cư ở Hà Nội

1. 3 nguyên tắc kỹ thuật cơ bản

Thứ nhất là CADR. Một không gian nên được làm sạch tối thiểu 4 lần thể tích khí mỗi giờ. Ví dụ phòng 40m², trần 2,7m tương đương hơn 100m³ không khí, CADR phù hợp nên từ 400m³/h trở lên để đảm bảo hiệu quả trong những ngày ô nhiễm cao.

Thứ hai là màng lọc HEPA. Chuẩn H13 là mức nên ưu tiên, nhưng cần xem thêm độ dày màng, mật độ nếp gấp và độ kín khung. Màng tốt nhưng không khí bẩn lọt khe sẽ làm hiệu suất thực tế giảm mạnh.

Thứ ba là công nghệ chủ động như ion, Streamer, Nanoe hoặc UV. Đây là tầng hỗ trợ để ức chế vi khuẩn, nấm mốc và xử lý mùi sâu hơn, đặc biệt hữu ích trong điều kiện vừa ô nhiễm vừa nồm ẩm.

Nguyên tắc chọn máy nên theo thứ tự: CADR phù hợp → HEPA đạt chuẩn → công nghệ bổ trợ đúng nhu cầu, sau đó mới đến thương hiệu và thiết kế.

2. Phòng khách liền bếp 40m²

Đặc điểm kỹ thuật

Phòng khách liền bếp là không gian có tải ô nhiễm tổng hợp cao nhất trong căn hộ. Không khí chịu đồng thời bụi mịn ngoài trời, khí đốt từ bếp, VOCs từ vật liệu nội thất và mùi dầu mỡ. Thiết kế mở khiến chất ô nhiễm lan nhanh và lưu lại lâu. Vì vậy, máy lọc cần CADR lớn, luồng gió mạnh và khả năng khử mùi hiệu quả.

Gợi ý thiết bị:

Ở phân khúc tiết kiệm, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro có CADR khoảng 500m³/h, đủ dư cho phòng 40m² để máy chạy gió vừa, có app theo dõi và tự động tăng công suất khi nấu ăn.

Nếu ưu tiên xử lý mùi bếp và dầu mỡ, Coway Storm (AP-1516D) phù hợp hơn nhờ luồng gió phía trước mạnh, đưa khí sạch đi sâu và cuốn mùi quay về máy. Màng HEPA và than hoạt tính dày, hợp phòng khách dài, nhiều góc khuất.

Daikin MCK55 là phương án cân bằng: Vừa lọc vừa tạo ẩm nhẹ, có Streamer hỗ trợ tự làm sạch màng, phù hợp căn hộ dùng điều hòa nhiều mùa đông. Ở phân khúc cao hơn, LG PuriCare 360 Safe Plus hút - đẩy 360°, có Clean Booster đưa khí sạch đi xa, giúp chất lượng không khí đồng đều trong không gian lớn.

3. Phòng ngủ master 30 m² có WC khép kín

Đặc điểm kỹ thuật

Phòng ngủ có WC khép kín có độ ẩm nền cao hơn, dễ tích tụ mùi và vi sinh vật. Hơi nước sau tắm làm tăng nguy cơ nấm mốc nếu thông gió kém. Đây cũng là không gian yêu cầu độ ồn rất thấp. Máy lọc cần vận hành êm, kiểm soát ẩm và hỗ trợ ức chế vi khuẩn.

Gợi ý thiết bị

Ở mức dễ tiếp cận, Sharp FP-J40E-W vận hành ổn định nhờ Inverter, độ ồn thấp, Plasmacluster ion hỗ trợ kiểm soát mùi và nấm mốc.

Ở phân khúc cao hơn, Daikin MC55UVM6 có thiết kế quạt đặt sâu trong thân máy, tiếng ồn dịu. Streamer xử lý vi sinh vật trên màng lọc, ion plasma xử lý không khí xung quanh, phù hợp phòng ngủ có WC trong phòng.

Nếu ưu tiên thiết kế và luồng gió mềm, LG PuriCare AeroTower là lựa chọn đáng cân nhắc: quạt không cánh, gió không thốc trực diện, tích hợp UV trong đường gió.

4. Phòng ngủ nhỏ 14m²

Đặc điểm kỹ thuật

Phòng ngủ nhỏ có thể tích khí thấp, không cần máy công suất lớn. Gió quá mạnh dễ gây nhiễu luồng và tăng tiếng ồn. Nhu cầu chính là duy trì nền không khí sạch ổn định suốt đêm. Máy phù hợp là loại CADR vừa phải, chạy tốt ở mức gió thấp và tiết kiệm điện.

Gợi ý thiết bị

Sharp FP-J30E-B đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản: Gọn, công suất phù hợp, có ion hỗ trợ xử lý mùi và ẩm nhẹ, chỉ cần chạy một mức gió thấp ổn định.

Nếu cần kết nối thông minh, Xiaomi 4 Compact là phương án thay thế. Với người nhạy tiếng, có thể chọn Coway AP-0509DH (Jeru) hoặc LG PuriCare 360 Hit, thiết kế cho phòng lớn hơn nhưng vận hành mức thấp trong phòng 14 m² sẽ rất êm mà vẫn lọc nhanh.

5. Máy lọc kiêm hút ẩm: Nên tách hay gộp?

Máy 2-trong-1 nghe tiện, nhưng chế độ hút ẩm thường khá ồn và khó bật ban đêm. Việc tích hợp block nén cũng khiến diện tích màng lọc bị giảm, CADR thường thấp hơn máy lọc chuyên dụng cùng tầm giá.

Với khí hậu miền Bắc, phương án tách riêng máy lọc không khí và máy hút ẩm thường hiệu quả và bền hơn. Máy lọc có thể chạy gần như 24/7, máy hút ẩm chỉ bật khi nồm. Cách này giúp màng lọc bền hơn, than hoạt tính ít phát mùi ngược, đặc biệt quan trọng với lõi lọc đắt tiền.

6. 3 combo tham khảo cho căn hộ Hà Nội



BS Nguyễn Huy Hoàng đưa ra 3 combo gợi ý:

Combo tiết kiệm (~10–11 triệu đồng)

- Phòng khách: Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

- Phòng master: Sharp FP-J40E-W

- Phòng nhỏ: Sharp FP-J30E-B

Combo cân bằng (~20–23 triệu đồng)

- Phòng khách: Coway Storm (AP-1516D)

- Phòng master: Daikin MC55UVM6

- Phòng nhỏ: Philips AC0850/20

Combo cao cấp (~35–40 triệu đồng)

- Phòng khách: LG PuriCare 360 Safe Plus

- Phòng master: LG PuriCare AeroTower

- Phòng nhỏ: LG PuriCare 360 Hit hoặc Coway AP-0509DH

“Dù chọn theo hướng nào, hiệu quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách sử dụng: Đặt máy đúng vị trí, chọn công suất phù hợp với thể tích phòng, để máy vận hành ổn định ở Auto hoặc Sleep và vệ sinh màng lọc thô định kỳ”, BS Hoàng cho hay.