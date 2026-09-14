Phát hiện căn phòng 4,86m2 giá thuê gần 13 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền điện nước

Giá thuê nhà tại Tokyo (Nhật Bản) liên tục tăng khiến những căn hộ có diện tích siêu nhỏ ngày càng được người trẻ chú ý. Thay vì lựa chọn một căn phòng rộng có giá thuê chót vót, đôi khi còn xa trung tâm, xa chỗ làm, không ít người chấp nhận thu hẹp không gian sinh hoạt để đổi lấy vị trí thuận tiện, phù hợp với khả năng tài chính hơn.

Một trong số những người có lựa chọn như vậy là Yamane Hirai (29 tuổi), từng làm việc tại Fukuoka trước khi chuyển lên Tokyo. Sau khi thay đổi công việc, anh chuyển tới sống tại một căn hộ siêu nhỏ ở khu vực Yoyogi-Uehara, quận Shibuya. Điều anh ưu tiên khi tìm nhà là giảm các khoản chi phí cố định, trong khi vẫn muốn ở khu vực thuận tiện cho công việc.

Căn hộ của Yamane nằm cách ga Yoyogi-Uehara khoảng 10 phút đi bộ, thuộc một tòa nhà mới khoảng 6 năm tuổi. Phần diện tích sinh hoạt chính chỉ khoảng 4,86m2. Căn phòng có thiết kế dạng studio với gác lửng, tận dụng phần trần cao khoảng 4m để bố trí khu vực ngủ phía trên.

Căn phòng 4,86m2 của Yamanе

Căn phòng siêu nhỏ được "tách đôi", chỗ ngủ trên gác xép

Với diện tích nhỏ như vậy, từng khoảng trống trong nhà đều được tính toán kỹ. Ngay cạnh cửa ra vào là khu vực đặt máy giặt và bếp. Không gian sinh hoạt phía trong chỉ đủ để bố trí những vật dụng cần thiết. Yamane gần như không có chỗ cho những món đồ ít sử dụng và thừa nhận đôi giày đặt cạnh cửa cũng khiến lối vào trở nên chật chội.

Phòng tắm và nhà vệ sinh được tách riêng, một tiêu chí không dễ tìm thấy ở những căn hộ nhỏ tại khu vực này. Mức giá thuê của căn hộ là 75.500 yên/tháng (khoảng 12,7 triệu đồng), đã bao gồm phí quản lý nhưng chưa bao gồm tiền điện nước.

Yamane cho rằng vị trí, tuổi đời của tòa nhà và thiết kế nhà vệ sinh - phòng tắm tách biệt là những điểm khiến căn hộ này đáng lựa chọn. Nếu tìm một căn hộ có đầy đủ các tiêu chí tương tự nhưng rộng hơn, anh sẽ phải chấp nhận những tòa nhà cũ hơn hoặc trả thêm đáng kể.

Không gian nhỏ cũng buộc Yamane phải thay đổi cách sinh hoạt. Khu bếp mini quá hẹp để thoải mái sơ chế thực phẩm nên khi nấu ăn, anh ưu tiên mua thực phẩm đông lạnh đã sơ chế sẵn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Yamane không cảm thấy diện tích 4,86m2 là vấn đề quá lớn. Với một người chủ yếu trở về nhà để nghỉ ngơi, căn hộ nhỏ lại trở thành lợi thế. Phần gác lửng được dùng làm nơi ngủ, trong khi không gian phía dưới có thể dành cho sinh hoạt và làm việc. Theo Yamane, việc tách khu vực nghỉ ngơi và nơi làm việc bằng cách tận dụng chiều cao của căn phòng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn so với tưởng tượng ban đầu.

Trường hợp của Yamanе không phải cá biệt. Trước đó, một nhân viên văn phòng giấu tên, từng chuyển từ Fukuoka lên Tokyo, cũng lựa chọn một căn phòng có diện tích chưa tới 5m2. Căn hộ nằm cách ga Kita-Senju khoảng 9 phút đi bộ, được xây dựng khoảng 10 năm và có gác lửng. Nhà bếp, nhà vệ sinh và khu vực tắm đều được bố trí gọn trong diện tích rất nhỏ.

Người này chuyển vào ở từ tháng 5 năm trước và trả 62.500 yên/tháng (khoảng 10,5 triệu đồng).

Ở một mình, thuê phòng siêu nhỏ là lựa chọn ổn nhất

Việc sống trong căn phòng siêu nhỏ tất nhiên cũng kéo theo những bất tiện. Người thuê phải chọn tủ lạnh, máy giặt loại nhỏ, đồng thời tìm một chiếc giường đơn ngắn hơn bình thường vì giường tiêu chuẩn không vừa. Quần áo mùa đông như áo khoác và áo phao cũng phải hút chân không, sau đó gửi về nhà bố mẹ vì căn phòng không có nhiều không gian lưu trữ.

Một dân văn phòng khác ở Tokyo cũng thuê căn phòng siêu nhỏ chưa tới 5m2

Những người thuê phòng siêu nhỏ cho biết căn phòng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt. Ba tiêu chí quan trọng gồm đường đi làm thuận tiện không phải đổi tàu, tòa nhà không quá cũ và phòng tắm - nhà vệ sinh tách biệt đều được đáp ứng.

Sức hút của những căn hộ siêu nhỏ xuất hiện trong bối cảnh giá thuê tại Tokyo ngày càng đắt đỏ. Theo số liệu được công bố, giá thuê trung bình của những căn phòng siêu nhỏ dành cho người độc thân tại 23 quận ở Tokyo là 76.360 yên/tháng (khoảng 12,8 triệu đồng).

Một đơn vị quản lý khoảng 100 tòa nhà với tổng cộng 1.500 phòng siêu nhỏ cho biết tỷ lệ lấp đầy của nhóm bất động sản này lên tới khoảng 99%, cho thấy nhu cầu vẫn rất cao dù diện tích hạn chế.

Trong bối cảnh giá thuê ngày càng tăng, những căn phòng chưa tới 5m2 đang tạo ra một cách lựa chọn nhà ở khác tại Tokyo: Hy sinh diện tích để đổi lấy vị trí, công trình còn mới và mức giá dễ chịu hơn. Với những người độc thân, ít đồ đạc hoặc phần lớn thời gian dành cho công việc và các hoạt động bên ngoài, căn phòng siêu nhỏ có thể không còn đơn thuần là giải pháp tình thế mà trở thành một lựa chọn phù hợp với cách sống.

(Nguồn: news.tv-asahi.co.jp)