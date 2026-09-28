Apollo English ghi dấu 10 năm liên tiếp có 90% học sinh đạt điểm tuyệt đối Cambridge

Apollo English và cột mốc 10 năm xác lập chuẩn mực đào tạo Anh ngữ thiếu nhi

Thành tích 90% học sinh thiếu nhi đạt điểm tuyệt đối ở ít nhất một kỹ năng trong các kỳ thi Cambridge suốt một thập kỷ (2016–2026) tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Apollo English.

Triết lý cá nhân hóa: Nền tảng tạo nên sự ổn định hiếm có

Mới đây, Apollo English đã chính thức công bố dữ liệu từ Cambridge Assessment English trên hơn 10.000 thí sinh thuộc hệ thống. Con số 90% học sinh lứa tuổi thiếu nhi đạt điểm tuyệt đối ít nhất một kỹ năng Cambridge suốt 10 năm liên tiếp không chỉ là một chỉ số học thuật ấn tượng, mà còn phản ánh sự bền bỉ về chất lượng đào tạo giữa bối cảnh thị trường giáo dục ngày càng cạnh tranh.

Đằng sau kết quả này là hệ thống vận hành chuyên biệt Apollo Tailored Learning System. Thay vì áp dụng khuôn mẫu cứng nhắc hay chỉ nhìn vào điểm số, mô hình tập trung quan sát cách học, nhịp độ tiếp thu và tâm lý của từng cá nhân. Một đứa trẻ cần thêm thời gian để thẩm thấu, một đứa trẻ cần lời động viên đúng lúc, hay một em nhỏ cần thử thách nâng cao đều được đáp ứng lộ trình riêng biệt. Triết lý "Tailored English Education" – giáo dục vừa vặn – giúp trẻ xây dựng sự tự tin tự thân, học tập chủ động và chinh phục các kỳ thi quốc tế một cách tự nhiên.

30 năm giữ vững chuẩn mực học thuật và cam kết đồng hành của Apollo English

Chia sẻ về cột mốc đáng nhớ, bà Vũ Diệu Trang, CEO Apollo English nhấn mạnh: "Nhìn lại chặng đường 30 năm, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là niềm tự hào và sự biết ơn. Phía sau kết quả duy trì qua nhiều năm là cam kết không đổi của Apollo: giữ vững chuẩn học thuật cao, đồng thời không ngừng thấu hiểu học sinh tốt hơn. Thành quả hôm nay thuộc về nỗ lực của các em, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên và niềm tin trọn vẹn từ các bậc phụ huynh."

Bước sang giai đoạn mới, tổ chức giáo dục này khẳng định tiếp tục kiên định với tinh thần "Vừa Vặn Để Bay Xa", nâng cấp khả năng cá nhân hóa hành trình học tập song song với việc bảo chứng chuẩn quốc tế. Nhân dịp mùa tựu trường 2026, Apollo English triển khai chương trình đánh giá toàn diện về năng lực, cá tính, mục tiêu cùng 2 tuần trải nghiệm học tập miễn phí trên toàn bộ hệ thống trung tâm toàn quốc, tạo cơ hội cho phụ huynh và học sinh trực tiếp tiếp cận phương pháp đào tạo chuẩn mực này.

Về Apollo English

Apollo English là hệ thống Anh ngữ dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, thành lập năm 1995, hiện có 75+ trung tâm tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành, đã đồng hành cùng 1.000.000+ học sinh. Apollo English theo đuổi triết lý Tailored English Education, cá nhân hóa hành trình học tập cho từng học sinh thông qua hệ thống Tailored Learning System