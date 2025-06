Apollo English – Đại diện Đông Nam Á duy nhất tỏa sáng tại EdTech Breakthrough Awards 2025

Ngày 4/6 vừa qua, Apollo English chính thức được xướng tên tại hạng mục "Learning Analytics Solution Provider of the Year" (tạm dịch: Giải pháp giáo dục cá nhân hóa thông qua các phân tích chuyên sâu) tại EdTech Breakthrough Awards 2025 – giải thưởng quốc tế uy tín bậc nhất trong lĩnh vực công nghệ giáo dục toàn cầu. Không chỉ là chiến thắng vang dội, Apollo English còn là đại diện Đông Nam Á duy nhất góp mặt trong danh sách chiến thắng năm nay, sánh vai cùng những ông lớn toàn cầu như Grammarly, Zoom, Canva for Education, Lenovo, Britannica Education…

Đáng chú ý, đây là giải thưởng thứ hai cho thấy dấu ấn đột phá của Apollo chỉ trong thời gian ngắn. Trước đó, Apollo English đã vinh dự nằm trong top 30 doanh nghiệp FDI tiêu biểu tại Việt Nam và được trao tặng giải thưởng Rồng Vàng – Giải thưởng thường niên lớn bậc nhất do Thời Báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức – ở hạng mục danh giá "Organisation Most Devoted To Vietnamese Education" (Tạm dịch: tổ chức có nhiều cống hiến nhất cho giáo dục Việt Nam). Và khảo sát của EY-Parthenon (công ty phân tích thị trường độc lập, Singapore) thực hiện đánh giá thị trường dạy tiếng Anh Việt Nam vào cuối năm 2024, cũng đã khẳng định Apollo English hiện là đơn vị số 1 trong phân khúc giáo dục tiếng Anh cao cấp nhờ luôn tiên phong mang đến trải nghiệm học tập vượt trội và kết quả tốt nhất cho học viên.

Hai giải thưởng uy tín – một trong nước, một quốc tế – là minh chứng rõ nét cho nỗ lực cải tiến không ngừng của hơn 2000 nhân sự Apollo làm việc không ngừng nghỉ để mỗi hành trình học tập được "đo ni đóng giày" cho từng em: đúng năng lực, đúng mục tiêu, đúng tốc độ.

Phụ huynh & học sinh Apollo tại lễ trao chứng chỉ Cambridge

Vượt qua hơn 2.700 đề cử từ các công ty công nghệ giáo dục hàng đầu thế giới, Apollo English đã thuyết phục hội đồng chuyên môn tại EdTech Breakthrough Awards nhờ vào giải pháp phân tích học tập cá nhân hóa đột phá, giúp giáo viên không chỉ dạy, mà còn hiểu sâu sắc từng học viên, từng tiềm năng đang chờ được khai phá.

Không chạy theo chuẩn mực chung – Apollo chọn lối đi "đo ni đóng giày" cho từng học viên

Song song với chất lượng giáo viên, công nghệ là một phần không thể thiếu giúp các con học vui, nhanh và tiến bộ hơn. Từ đó, mỗi học viên được thiết kế một lộ trình riêng biệt, không ai phải "gồng mình theo chuẩn", mà được phát triển theo đúng chất riêng của mình. Kết quả không chỉ thể hiện ở điểm số. Phụ huynh có thể thấy từng bước tiến rõ ràng bao gồm: Con tự tin lớn lên mỗi ngày; Con tiến bộ đều đặn, bền vững và niềm vui học tập từ sự thấu hiểu.

Mỗi học sinh được thiết kế lộ trình riêng để tỏa sáng chất riêng

Giải thưởng là điểm tựa – Chuyến hành trình tiếp theo đã sẵn sàng cất cánh

Giải thưởng kép của Rồng Vàng và EdTech Breakthrough là sự công nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ mà Apollo theo đuổi suốt nhiều năm: Mang đến trải nghiệm học tập hiện đại, nhân văn và cá nhân hóa thực sự.

Nhưng Apollo không dừng lại ở đây. Thành tựu hôm nay chỉ là bước đệm cho hành trình đổi mới tiếp theo, nơi học sinh không chỉ học tiếng Anh mà còn được truyền cảm hứng để khám phá chính mình. Một chương mới đang dần hé mở… và Apollo đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện của những hành trình học tập "đo ni đóng giày" với một năng lực mới, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, sắp được ra mắt.

"Chúng tôi tự hào về giải thưởng kép này nhưng điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất vẫn là nụ cười và sự tiến bộ của từng em học viên mỗi ngày." - Đại diện Apollo English chia sẻ.