Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa điều trị thành công một trường hợp biến chứng nặng do viêm xoang ở trẻ nhỏ. Bệnh nhi 4 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốt cao tới 40 độ C, mắt trái sưng to, lồi rõ, kèm ho và chảy mũi kéo dài. Trước đó, gia đình cho trẻ dùng kháng sinh tự mua nhưng bệnh không thuyên giảm.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận mắt trái sưng nề, kết mạc phù, mũi ngạt, vòm khẩu cái sưng và rỉ mủ. Kết quả chụp CT cho thấy ổ áp xe dưới màng xương hốc mắt trái, viêm lan rộng các xoang sàng - hàm, kèm tổn thương vách ngăn mũi. Xét nghiệm và nuôi cấy vi khuẩn xác định tác nhân là Staphylococcus aureus với tình trạng kháng nhiều loại kháng sinh, chỉ số nhiễm trùng tăng cao.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa, bệnh nhi được chẩn đoán viêm xoang cấp biến chứng ổ mắt trái và được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp. Ekip đã tiến hành nội soi dẫn lưu áp xe ổ mắt, xoang hàm, vách ngăn mũi và vùng khẩu cái. Trong quá trình mổ, các bác sĩ lấy ra nhiều dịch mủ vàng đặc, làm sạch các ổ viêm, giải phóng chèn ép giúp giảm lồi và căng nhãn cầu.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tiếp tục được điều trị tích cực với phác đồ phối hợp ba loại kháng sinh theo kháng sinh đồ, đồng thời theo dõi sát tại khoa Ngoại chuyên khoa. Sau 15 ngày điều trị, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, trẻ hồi phục tốt, sinh hoạt bình thường và đã được xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Văn Việt, áp xe dưới màng xương ổ mắt do viêm xoang là biến chứng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em. Nhiễm trùng từ xoang có thể lan nhanh vào hốc mắt và nội sọ, gây giảm thị lực, mù lòa vĩnh viễn, viêm màng não, áp xe não hoặc huyết khối xoang hang, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện sưng đau quanh mắt, lồi mắt, hạn chế vận nhãn, sốt cao, nghẹt mũi, chảy dịch mũi mủ, giảm thị lực hoặc đau đầu, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để thăm khám sớm. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý dùng kháng sinh tại nhà, tránh làm tăng nguy cơ kháng thuốc và biến chứng nguy hiểm.