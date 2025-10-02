Áp lực học hành, 38.000 trẻ tiểu học phải uống thuốc trầm cảm

Theo tờ Maeil Business, số lượng yêu cầu bảo hiểm y tế liên quan đến trầm cảm ở trẻ em Hàn Quốc đã tăng vọt sau cơn sốt "kỳ thi cho trẻ 4 tuổi" và "kỳ thi cho trẻ 7 tuổi", tức là những kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào các trường mẫu giáo tiếng Anh và các học viện tiếng Anh.

Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về những tác động tiêu cực từ áp lực học tập quá sớm, quá mức và kỳ vọng xã hội đối với sức khỏe tâm thần trẻ nhỏ, đặc biệt tại khu Gangnam bao gồm nhóm ba quận Gangnam, Seocho và Songpa - khu vực dẫn đầu Hàn Quốc về mức độ đầu tư vào giáo dục tư nhân.

Trẻ tiểu học uống thuốc trầm cảm

Đầu năm ngoái, một học sinh lớp 6 tên A bắt đầu gặp khó khăn trong việc học tập, khó tập trung trên lớp và ngày càng cáu gắt với cha mẹ vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi gia đình lo lắng đưa em đến gặp bác sĩ, họ phát hiện con mình mắc chứng trầm cảm ở trẻ em.

"Chúng tôi cứ nghĩ con chỉ đang ở tuổi dậy thì sớm, vì cháu vẫn chơi đùa vui vẻ với bạn bè nên không ai nghi ngờ trầm cảm. Cuối cùng con lại phải dùng thuốc điều trị", cha mẹ của A chia sẻ.

Học sinh 4 tuổi đã đối mặt với các kỳ thi tiếng Anh

Số học sinh tiểu học được kê đơn thuốc chống trầm cảm đã tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua. Điều này gióng lên hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần của trẻ em. Theo số liệu từ Cơ quan Đánh giá và Thẩm định Bảo hiểm Y tế Hàn Quốc, năm ngoái, số học sinh tiểu học (từ 7-12 tuổi) được kê đơn thuốc chống trầm cảm là trên 38.000 em, cao hơn gấp đôi so với con số gần 19.000 của năm 2021. Trong cùng giai đoạn, số học sinh cấp hai và cấp ba (từ 13-17 tuổi) cũng tăng khoảng 73% (từ gần 57.000 lên khoảng 99.000 em). Mặc dù tổng số học sinh ở bậc lớn cao hơn, mức độ gia tăng ở bậc tiểu học lại lớn hơn đáng kể.

Tổng số bệnh nhân dưới 17 tuổi được kê đơn các loại thuốc tâm thần gồm thuốc chống loạn thần, chống trầm cảm, giải lo âu và thuốc ngủ (thuốc an thần và gây ngủ), là gần 518.000 người vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt mốc 500.000. Trong nhóm thanh thiếu niên, bệnh nhân nữ chiếm tỷ lệ đặc biệt cao. Số nữ sinh được kê đơn thuốc chống trầm cảm tăng 75%, từ gần 34.000 vào năm 2021 lên hơn 59.000 em năm 2024. Số đơn thuốc giải lo âu cũng đi theo xu hướng này khi tăng 23% trong cùng thời kỳ, từ gần 46.000 lên khoảng 57.000 đơn.

Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về những tác động tiêu cực từ áp lực học tập quá sớm, quá mức và kỳ vọng xã hội đối với sức khỏe tâm thần trẻ nhỏ, đặc biệt tại khu Gangnam bao gồm nhóm ba quận Gangnam, Seocho và Songpa - khu vực dẫn đầu Hàn Quốc về mức độ đầu tư vào giáo dục tư nhân.

Theo số liệu nghị sĩ Jin Sun Mi, thành viên Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, nhận được từ Cơ quan Đánh giá và thẩm định bảo hiểm y tế (HIRA), số ca trẻ em dưới 9 tuổi sống tại ba quận Gangnam, Seocho và Songpa mắc trầm cảm và rối loạn lo âu đã tăng gấp hơn ba lần trong vòng 5 năm qua.

Theo đó, tính tổng cộng trong 5 năm qua, ba quận này đã ghi nhận 19.943 lượt yêu cầu thanh toán bảo hiểm liên quan đến các bệnh lý trầm cảm và rối loạn lo âu ở trẻ nhỏ.

Riêng trong năm 2024, quận Songpa ghi nhận 1.442 lượt, quận Gangnam có 1.045 lượt và quận Seocho có 822 lượt, nâng tổng số lên 3.309 lượt.

Trung bình, mỗi quận trong nhóm ba quận này ghi nhận 1.103 lượt, cao gấp 3,8 lần mức trung bình của toàn thành phố Seoul là 291 lượt.

Áp lực thi cử quá mức

Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là áp lực học tập khắc nghiệt trong khu vực nhóm 3 quận này, nơi nổi tiếng với "cơn sốt giáo dục tư nhân" cao nhất toàn Hàn Quốc.

Theo Sở Giáo dục Thành phố Seoul, tính đến năm ngoái, trong số 240 trường mẫu giáo tiếng Anh ở thành phố, có 59 trường tập trung tại ba quận Gangnam, chiếm 25% tổng số. Trung bình, mỗi quận ở Gangnam có 19,7 trường, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 9,6 trường tại các quận khác.

Nếu không có sự quan tâm từ gia đình, nhà trường thì mọi biện pháp hỗ trợ tâm lý đều không hiệu quả - Ảnh: YONHAP NEWS

Giáo sư Shin Eui-jin, khoa Tâm thần Trẻ em tại Bệnh viện Severance, cho biết: "Số trẻ mắc các chứng rối loạn cảm xúc đang tiếp tục gia tăng. Ngày nay, các em phải tiếp xúc với áp lực học tập quá sớm do bắt đầu giáo dục sớm hoặc học nâng cao từ lứa tuổi tiểu học, điều này có thể đã gây ra tác động".

Trước thực trạng trên, nghị sĩ Seo Young-seok, thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc, kiêm thành viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội, kêu gọi Bộ Y tế và Phúc lợi rà soát toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, đồng thời xây dựng một chiến lược đồng bộ với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng để có thể can thiệp sớm và điều trị tâm lý cho các em.

Chính phủ Hàn Quốc công bố một loạt biện pháp nhằm cải thiện tình hình. Theo kế hoạch, đến năm 2027, nước này dự kiến sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho 1 triệu người, trong đó ưu tiên nhóm trẻ em có nguy cơ cao .

Bắt đầu từ năm 2025, chương trình kiểm tra sức khỏe tâm thần quốc gia sẽ được mở rộng, với tần suất kiểm tra cho nhóm tuổi từ 20 đến 34 tuổi giảm từ 10 năm xuống còn 2 năm một lần. Mục tiêu là phát hiện sớm các dấu hiệu của các bệnh tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực, từ đó can thiệp kịp thời .

Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ thành lập các trung tâm hỗ trợ khẩn cấp về sức khỏe tâm thần tại 17 khu vực trên toàn quốc, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát để xử lý các trường hợp khẩn cấp 24/7. Đồng thời, số lượng nhân viên tư vấn tại các đường dây nóng sẽ được tăng cường, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân trong thời gian tới.

Mặc dù các biện pháp này được kỳ vọng sẽ cải thiện tình hình sức khỏe tâm thần ở trẻ em, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để tạo ra môi trường học tập lành mạnh, giảm bớt áp lực học hành và khuyến khích trẻ em phát triển toàn diện.