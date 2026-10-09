Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những vận động viên xuất sắc nhất của thể thao Việt Nam, với hàng loạt thành tích nổi bật tại SEA Games và các đấu trường quốc tế. Sau khi chia tay sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, cuộc sống của nữ kình ngư tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng, đặc biệt là câu chuyện về căn hộ tại TP.HCM mà cô đang sinh sống.

Theo chia sẻ của Ánh Viên trong chương trình The Khang Show, nơi ở hiện tại của cô là món quà từ vợ chồng một mạnh thường quân mà cô gọi thân mật là bác Bảy. Món quà này được trao sau khi nữ vận động viên giành 8 Huy chương Vàng tại SEA Games 2015.

Ánh Viên kể: “Năm 2015, tôi đạt được 8 Huy chương Vàng là bác đã cho tôi một căn chung cư ở đó”.

Ánh Viên là huyền thoại bơi lội của Việt Nam.

Không chỉ hỗ trợ chỗ ở, vợ chồng bác Bảy còn dành cho Ánh Viên sự giúp đỡ lâu dài sau khi cô quyết định dừng thi đấu chuyên nghiệp. Nhờ sự hỗ trợ này, nữ kình ngư có điều kiện sử dụng hồ bơi trong khu dự án của bác Bảy để mở câu lạc bộ dạy bơi, tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình.

“Cả bác Bảy trai, bác Bảy gái đều yêu thương tôi và hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ kể từ khi tôi giã từ sự nghiệp bơi lội đỉnh cao”, Ánh Viên chia sẻ.

Nữ vận động viên cho biết cô và gia đình vô cùng bất ngờ, hạnh phúc khi nhận món quà giá trị này. Đáng chú ý, căn hộ đã được chủ nhân trang bị đầy đủ nội thất trước khi trao tặng, giúp Ánh Viên có thể chuyển đến sinh sống ngay mà không phải lo lắng chuyện sắm sửa.

Hiện tại, cô sống tại đây cùng em và một người chị họ. Căn hộ có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và cũng là địa điểm để Ánh Viên phát triển hoạt động dạy bơi.

Bên cạnh căn hộ, Ánh Viên từng được tặng một chiếc xe máy vào năm 2013. Tuy nhiên, đến năm 2021, cô quyết định bán chiếc xe để có thêm nguồn lực phục vụ kế hoạch xây dựng câu lạc bộ bơi lội. Cô cũng tiết lộ phần lớn tiền thưởng kiếm được trong thời gian thi đấu đều gửi về cho cha mẹ.

Sau khi giải nghệ, Ánh Viên lựa chọn tự xây dựng cuộc sống bằng công việc của mình thay vì phụ thuộc vào những khoản tiền tích lũy trước đó. Cô hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Thể dục Thể thao, đồng thời làm huấn luyện viên bơi lội. Công việc hiện tại tập trung vào việc hướng dẫn học viên hoàn thiện kỹ thuật, nhất là những kỹ năng ở trình độ nâng cao.

Trong tương lai, Ánh Viên còn mong muốn phát triển một trung tâm bơi lội chuyên nghiệp, tạo cơ hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được học bơi miễn phí. Xa hơn, cô kỳ vọng có thể tìm kiếm những tài năng trẻ, giúp các em được đào tạo bài bản và phát triển thành những vận động viên thành tích cao.

Từ những tấm huy chương danh giá đến công việc huấn luyện sau giải nghệ, Ánh Viên đang từng bước mở ra chặng đường mới. Sự hỗ trợ của những người từng đồng hành với cô cũng góp phần giúp nữ kình ngư tiếp tục theo đuổi niềm đam mê bơi lội theo một cách khác.

Đáng chú ý, đầu tháng 10/2026, Ánh Viên gây bất ngờ khi trở lại thi đấu bơi thành tích cao sau 4 năm vắng bóng. Tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra ở TP.HCM từ ngày 29/9 đến 2/10, cựu kình ngư giành trọn 4 Huy chương Vàng ở các nội dung 100m ngửa, 200m ngửa, 200m tự do và 200m hỗn hợp cá nhân.

Chia sẻ về quyết định tái xuất, Ánh Viên cho biết cô trở lại không phải để chạy theo huy chương hay chứng minh khả năng thắng thua, mà bởi vẫn còn tình yêu với bơi lội. Nữ kình ngư mong muốn được tiếp tục tập luyện, sống với đam mê và lan tỏa tình yêu đường đua xanh, đặc biệt tới các em nhỏ.