Chỉ một ngày sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm vào ngày 26/7, Otis tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào liên quan đến bạn gái là diễn viên Ribi Sachi.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên đăng tải loạt ảnh chụp cùng Ribi Sachi trong chuyến du lịch biển. Trong bức hình, anh còn tình tứ ôm vai của nửa kia.

Đáng chú ý, Otis còn kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Nốt mặt sau của lá thư". Ở bức ảnh cuối cùng, nam diễn viên hé lộ mặt sau của tấm thiệp do Ribi Sachi viết tay. Dòng chữ bằng tiếng Anh có nội dung: "Can't wait to create more beautiful memories with you (Tạm dịch: Rất mong chờ cùng anh tạo nên thêm nhiều kỷ niệm đẹp).

Otis đăng tải hình ảnh mới bên bạn gái Ribi Sachi trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Anh chia sẻ dòng chữ ở mặt sau bức thư do bạn gái Ribi Sachi viết. Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 26/7, Otis xác nhận đang hẹn hò với diễn viên Ribi Sachi sau thời gian dài vướng tin đồn tình cảm. Trên mạng xã hội, nam diễn viên đăng tải loạt ảnh chụp cùng bạn gái kèm những khoảnh khắc ngọt ngào, chính thức công khai chuyện yêu đương với người hâm mộ.

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó cả hai nhiều lần bị bắt gặp đồng hành trong công việc và cuộc sống nhưng chưa từng lên tiếng xác nhận. Sau khi công khai, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.

Vào ngày 26/7, Otis xác nhận đang hẹn hò với diễn viên Ribi Sachi sau thời gian dài vướng tin đồn tình cảm. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ giữa cặp chị - em chênh lệch 7 tuổi đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Ảnh: FBNV

Về đời tư, Otis từng có mối tình được nhiều khán giả quan tâm với Thảo Trang sau khi cả hai nên duyên từ chương trình Tỏ tình hoàn mỹ. Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào và nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tuy nhiên, chuyện tình này khép lại sau một thời gian gắn bó, khiến không ít khán giả tiếc nuối.

Otis, tên thật là Đỗ Nhật Trường, sinh năm 1993. Anh bắt đầu được khán giả biết đến khi hoạt động tại FAP TV, ghi dấu ấn qua nhiều dự án web-drama thu hút hàng triệu lượt xem như Chàng trai của em, Thanh xuân ký, Friendzone, Hoa vương... Sở hữu ngoại hình điển trai cùng hình ảnh gần gũi, Otis dần xây dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả trẻ. Thời gian gần đây, nam diễn viên tiếp tục mở rộng hình ảnh khi góp mặt tại Anh trai Say Hi, nhận nhiều sự quan tâm nhờ khả năng trình diễn và tinh thần lăn xả trong chương trình.

Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1990. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô từng theo học ngành Quản lý giáo dục tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sở hữu gương mặt ngọt ngào, đôi mắt to tròn cùng phong cách nữ tính, Ribi Sachi sớm được cộng đồng mạng biết đến như một trong những hot girl đình đám đời đầu. Cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ ảnh thời trang, MV ca nhạc và nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội.