Tối 15/11, Đỗ Phú Quí - nam ca sĩ đang được khán giả biết đến sau chương trình Anh Trai Say Hi ra mắt MV mới mang tên Pickleball. Là sản phẩm đầu tiên hậu Anh Trai Say Hi, Đỗ Phú Quí được người hâm mộ show quan tâm. Theo đuổi hình tượng trẻ trung, năng động, Đỗ Phú Quí phát huy thế mạnh ngoại hình trong MV lần này. Nhưng, phản ứng lại không như mong đợi.

MV Pickleball - Đỗ Phú Quí

Lấy cảm hứng từ môn thể thao đang chiếm lĩnh MXH thời gian này, từ nhạc đến lời của bài hát kể trên đều xoay quanh pickleball. Phần âm nhạc được thực hiện bởi đội ngũ xa lạ trên thị trường như nhạc sĩ Tuno, music producer Dio, bài hát Pickleball yếu từ giai điệu cho đến ca từ. Diễn tả chuyện tình yêu trên bối cảnh là môn thể thao pickleball, bài hát này bị ví như "nỗ lực đu trend" nghèo nàn. Giai điệu không lôi cuốn, ca từ mang lại cảm giác cringe (ớn lạnh) là tất cả ấn tượng về ca khúc này.

Đỗ Phú Quí trên sân pickleball

MV nhàm chán, đơn điệu

Nhan sắc không cứu được chất lượng sản phẩm

Chưa kể, phần MV cũng được quay cực tối giản trên sân pickleball. Visual sắc nét của Đỗ Phú Quí cũng không cứu được bối cảnh quá đơn điệu, cùng màu sắc gợi vẻ cũ kỹ, phong cách không có gì để bàn. Chung quy, đây là sản phẩm hời hợt, từ âm nhạc đến hình ảnh.

Netizen chê bai MV mới của Đỗ Phú Quí

Tưởng sẽ tận dụng được sức nóng từ Anh Trai Say Hi, nhưng MV mới của Đỗ Phú Quí lại gây thất vọng toàn tập. Ngay khi lên sóng trên các nền tảng, MV Pickleball vấp phải vô số lời chê bai về lời bài hát sáo rỗng, nhảm nhí, giai điệu nghèo nàn. Trong số 30 anh trai, Đỗ Phú Quí để lại khá ít ấn tượng dù Anh Trai Say Hi là chương trình hot nhất thời gian qua và cũng bị loại từ sớm. Nhiều người nhận xét, Đỗ Phú Quí nhạt từ chương trình ra đến sự nghiệp cá nhân. Để có thể nổi bật giữa thị trường nhiều sự cạnh tranh như hiện tại, Đỗ Phú Quí phải nghiêm túc hơn nữa với sản phẩm của chính mình.