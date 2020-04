Anh trai Goo Hara đăng tâm thư chấn động: "Bạn trai cũ chính là nguyên nhân chính khiến con bé đi đến quyết định tự tử"

Goo Hara qua đời vào ngày 24/11 năm ngoái sau khi tự tử tại nhà riêng, hưởng dương 28 tuổi. Đã 5 tháng trôi qua kể từ vụ tự tử chấn động của nữ idol đình đám, gia đình, bạn bè và người hâm mộ vẫn chưa khỏi nguôi ngoai và thương nhớ Goo Hara. Không ít người, đặc biệt gia đình vẫn còn băn khoăn về nguyên nhân dẫn đến cái chết đầy thương tâm của người nghệ sĩ trẻ này.

Cho đến mới đây, Goo Ho In (anh trai của Goo Hara) đã bất ngờ viết tâm thư dài trên Instagram, yêu cầu trừng phạt thật mạnh trường hợp của Choi Jong Bum - bạn trai cũ từng bị bắt vì tội hành hung, đe doạ Goo Hara. Chưa hết, Goo Ho In còn tiết lộ, Choi Jong Bum chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Goo Hara đi đến quyết định tự tử. "Gần đây, nhiều người hỏi về phiên toà tháng 5 sắp tới của Choi Jong Bum, tôi xin được đưa ra lời tuyên bố như sau với tư cách là người đại diện của gia đình", Goo Ho In mở đầu tâm thư.

Anh trai Goo Hara cho hay, bạn bè thân thiết và gia đình cố nghệ sĩ vô cùng tức giận vì động thái của Choi Jong Bum trước và sau phiên toà đầu tiên: "Như các bạn đều đã biết, Choi Jong Bum nhận lệnh quản chế tạm thời trong suốt thời gian diễn ra phiên toà đầu tiên và y vẫn có thể trở lại hoạt động xã hội bình thường. Nhưng ngay sau khi được thả, Choi đã mở ngay một tiệm salon tóc mới và bất ngờ thay còn tổ chức tiệc ra mắt, thể hiện thái độ mà một kẻ phạm tội không nên có. Gia đình chúng tôi cùng những người yêu quý Hara vô cùng tức giận và không thể chịu đựng nổi trước hành động của hắn".

Goo Ho In nhấn mạnh: "Thậm chí đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn không thể hiểu nổi lý do y được toà án tha bổng trong phiên toà đầu tiên dù dính cáo buộc quay phim lén. Chúng tôi cũng không thể nào hiểu nổi tại sao hắn có thể trở về với cuộc sống bình thường sau khi nhận án tù treo. Trước đó, hắn còn từng thừa nhận, bản thân hắn biết rõ rằng nạn nhân sẽ phải chịu đựng vết thương tâm lý nặng nề như thế nào sau khi bị hắn hành hung, đe dọa. Một lần nữa tôi mong toà án trừng phạt nghiêm khắc Choi Jong Bum. Hắn chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Goo Hara đi đến quyết định tự tử".

Năm ngoái, Choi Jong Bum đã chính đối mặt với toà án với 5 cáo buộc: gây thương tích, tống tiền, đe doạ, vi phạm Luật đặc biệt về bạo lực tình dục (bao gồm hành vi quay lén), và phá hoại tài sản. Tháng 8 năm ngoái, toà đã đưa ra mức án cho Choi là 1 năm 6 tháng tù gia, 3 năm quản chế, nhưng đây chưa phải là phán quyết cuối cùng. Phiên toà tiếp theo của Choi sẽ diễn ra vào ngày 21/5 tới.

Nguồn: Yonhap News