Ngày 10/1/2026 tại Hà Nội, Hãng phim Kunva tổ chức showcase giới thiệu Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác – dự án hành động, võ thuật được ấp ủ suốt hơn một thập kỷ. Dù không xuất hiện tại showcase, nhưng thông tin "anh tài" Nguyễn Trần Duy Nhất góp mặt trong phim đã thu hút đông đảo sự chú ý của mọi người. Từ một “anh tài” trên võ đài, anh bước sang địa hạt điện ảnh với vai Sói Xám – nhân vật đại diện cho sức mạnh cương mãnh, thực dụng của Muay Thái, đồng thời là đối trọng trực diện của tuyến chính.

Diễn viên LongKa

Ở chiều ngược lại, trung tâm câu chuyện là nhân vật Chiến Nam do Longka thủ vai. Chiến Nam là một chiến sĩ cảnh sát chìm, bị cuốn vào hành trình phá án kéo dài suốt 10 năm liên quan đến tập đoàn Thái Minh Legend. Từ nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng, thâm nhập thế giới ngầm đến những mất mát cá nhân chồng chất, Chiến Nam buộc phải đối diện với bóng tối không chỉ của tội phạm, mà còn của chính bản thân mình. Đây là vai diễn đòi hỏi Longka phải thể hiện song song hai lớp nhân vật: một người thực thi công lý và một con người liên tục đứng trước ranh giới mong manh giữa lý trí và bản năng.

Nguyễn Trần Duy Nhất

Nếu Sói Xám của Nguyễn Trần Duy Nhất đại diện cho lối đánh trực diện, dồn ép và không khoan nhượng, thì Chiến Nam lại mang tinh thần của Votado – võ đạo pháp chú trọng rèn luyện nội tâm, vận hành trên ba trụ cột Khí – Tuệ – Thần. Trong cách tiếp cận này, võ thuật không chỉ là công cụ chiến đấu, mà là phương thức để nhân vật kiểm soát cảm xúc, làm chủ hơi thở và giữ vững bản lĩnh trước những cám dỗ, đe dọa từ thế giới tội phạm.

Nguyễn Trần Duy Nhất cho biết anh đặc biệt hứng thú khi được đưa Muay Thái – môn võ gắn liền với sự nghiệp thi đấu – lên màn ảnh rộng trong một bối cảnh thực chiến. “Những pha va chạm trên phim gần như hoàn toàn là thật. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được cái nóng, cái đau và sự khốc liệt trong từng khung hình”, anh nói. Sự đối đầu giữa Sói Xám và Chiến Nam vì thế không mang tính phô diễn, mà đặt nặng cảm giác va chạm và sức nặng của từng đòn thế.

Đoàn làm phim

Về phía Longka, vai Chiến Nam được xem là thử thách lớn trong sự nghiệp khi anh phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt để thể hiện trọn vẹn tinh thần Votado. Nhân vật này không chỉ đánh nhau để chiến thắng, mà mỗi trận đấu còn là một lần tự vấn, tự lột bỏ lớp vỏ cũ của bản thân – đúng với tinh thần “ve sầu thoát xác” mà bộ phim theo đuổi.

Chiến Nam: Ve Sầu Thoát Xác lựa chọn phong cách hành động thực chiến, hạn chế tối đa kỹ xảo, giảm sử dụng dây treo và cắt cảnh vụn. Các pha đánh được dàn dựng liền mạch, diễn viên trực tiếp thực hiện sau quá trình tập luyện nghiêm ngặt, nhằm mang lại cảm giác chân thực về nhịp thở, sức nặng và sự khốc liệt của từng cuộc đối đầu.

Với trục nhân vật đối lập giữa Chiến Nam và Sói Xám, bộ phim không chỉ kể câu chuyện phá án, mà còn đặt ra cuộc đối thoại giữa hai con đường võ học, hai lựa chọn sống trong thế giới bị thao túng bởi quyền lực và đồng tiền. Bộ phim đã được Cục Điện ảnh cấp phép phổ biến và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 30/01/2026, hứa hẹn mang đến diện mạo mới cho dòng phim võ thuật Việt Nam trên màn ảnh rộng.