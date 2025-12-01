“Anh sếp showbiz” tăng lên gần 100kg hậu say đắm nàng thơ gen Z

Sáng 29/12, tờ Koreaboo đưa tin, "anh sếp showbiz" Hoàng Tử Thao (cựu thành viên EXO) vừa trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội với màn tăng cân gây xôn xao. Theo đó, nam ca sĩ sinh năm 1993 vừa lộ diện trên show Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý với gương mặt tròn trịa, phát tướng trông thấy sau khi liên tục được bắt gặp xuất hiện tình cảm, mùi mẫn bên nàng thơ gen Z Từ Nghệ Dương trong suốt thời gian qua.

Ở 1 phân cảnh, cựu thành viên EXO tự thốt ra 1 câu tiết lộ về cân nặng hiện giờ của bản thân: "Tôi nặng lắm đó, hiện đạt mốc 90kg rồi". Lời chia sẻ của mỹ nam 9X khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng, bởi lẽ hồi còn hoạt động với tư cách thành viên EXO, anh luôn xuất hiện với vóc dáng cao gầy, mảnh khảnh.

Hoàng Tử Thao hiện tăng cân vùn vụt lên thành gần 100kg, trông khác xa so với trước đây (hình phải). Ảnh: Sina

Nhìn hình ảnh "anh sếp showbiz" ở thời điểm hiện tại khiến công chúng tiếc nuối cho thời hoàng kim nhan sắc của nam ca sĩ. Ảnh: Sina

Cũng trong chương trình Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý, nam thần Vương Hạc Đệ bày tỏ sự tò mò trước sự thay đổi ngoại hình chóng mặt của Hoàng Tử Thao sau khi cưới nàng thơ Từ Nghệ Dương: "Kết hôn thực sự sẽ khiến người ta béo lên vì hạnh phúc đúng không ạ?". Đàn em vừa dứt lời, "anh sếp showbiz" liền cố tìm cách gỡ gạc hình tượng: "Thực ra như hiện tại cũng không béo quá đâu, thời kỳ béo nhất của anh cũng đã qua rồi em ơi. Hiện tại thì anh cũng đã giảm cân được 1 chút rồi đó".

Sau khi tập mới đây của Vũ Trụ Lấp Lánh Hãy Chú Ý kết thúc phát sóng, Hoàng Tử Thao đã livestream làm rõ về tình trạng cân nặng của mình ở thời điểm hiện tại. Tại đây, cựu thành viên EXO úp mở tiết lộ rằng, việc anh tăng cân vùn vụt có liên quan tới tài nữ công gia chánh của bà xã Từ Nghệ Dương: "Vợ tôi nấu ăn ngon lắm đó nha. Tôi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc".

Màn tương tác giữa Hoàng Tử Thao - Vương Hạc Đệ đã trở thành chủ đề nóng mới đây. Ảnh: Sohu

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Ngày 16/10 vừa qua, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Cha Hoàng Tử Thao là doanh nhân nổi tiếng trên thương trường. Ảnh: Sohu