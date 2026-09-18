"Anh sếp showbiz" khởi kiện, quyết đưa vợ cũ ra tòa vì 2 năm chỉ được gặp con 6 lần

Vào ngày 17/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Go Ji Yong (thành viên nhóm nhạc huyền thoại Sechs Kies) đã hoàn tất việc nộp đơn lên tòa án, yêu cầu đưa ra biện pháp tạm thời cấm cản trở quyền thăm nom con, đồng thời cấm đăng tải hình ảnh và video của con trai đối với vợ cũ Heo Yang Im.

Go Ji Yong và bác sĩ Heo Yang Im thuận tình ly hôn vào ngày 24/4/2024. Cả 2 đã ký thỏa thuận quyền nuôi con, trong đó có điều khoản Go Ji Yong sẽ được "gặp gỡ con thường xuyên mà không bị hạn chế về địa điểm giao nhận hoặc thăm nom". Tuy nhiên trong khoảng 2 năm qua, anh chỉ được gặp con trai khoảng 6 lần. Nam ca sĩ tố cáo vợ cũ cấm cản thăm con, thường xuyên đăng ảnh con lên mạng xã hội. Anh đã gửi văn bản yêu cầu Heo Yang Im ngừng đăng tải hình ảnh và video của con nhưng yêu cầu này không được chấp nhận.

Go Ji Yong quyết đưa vợ cũ ra tòa. Ảnh: X

"Anh sếp showbiz" giải thích rằng anh đang thường xuyên chi trả tiền cấp dưỡng cho con trai, đồng thời đã 2 lần gửi văn bản phản hồi đề nghị cho phép trả phần tiền chưa thanh toán theo hình thức chia nhỏ. Tuy nhiên đến ngày 5/9 vừa qua, bác sĩ Heo Yang Im cũng gửi đơn lên tòa án, yêu cầu sửa đổi điều khoản thăm con thành mỗi tháng 1 lần, với thời gian và địa điểm cụ thể được xác định thông qua thỏa thuận chung. Phương thức giao nhận con cũng được quy định rõ. Về nguyên tắc, các bên liên quan phải trực tiếp giải quyết, nhưng trong trường hợp bất khả kháng, đứa trẻ có thể được giao cho người thân ruột thịt của đứa trẻ, chẳng hạn như ông bà và họ hàng.

Trước yêu cầu của vợ cũ, Go Ji Yong đưa ra lập trường cứng rắn: “Tôi không thể tiếp tục bỏ qua chuyện này nữa. Tôi sẽ giải quyết theo pháp luật”. Luật sư đại diện cho nam ca sĩ thông báo: “Phía vợ cũ là bên khởi kiện trước và chúng tôi đang tiến hành các thủ tục pháp lý để đáp trả. Sự việc đã dẫn đến cả việc áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản và kiện tụng, vì vậy chúng tôi nhận thấy rất khó giải quyết bằng đối thoại nữa. Chúng tôi muốn công khai tình hình hiện tại để ngăn chặn những thiệt hại thứ cấp do những suy đoán và hiểu lầm gây ra”.

Go Ji Yong đưa ra lập trường cứng rắn đối với những yêu cầu thăm con của vợ cũ. Ảnh: Sports Kyunghang

Trong quá trình kiện tụng, tình trạng sức khỏe của Go Ji Yong cũng được đề cập. Nam thần đẹp trai nhất showbiz 1 thời cho biết: "Sau khi chúng tôi ly hôn thuận tình, tôi đã được đưa đến bệnh viện và phải chuẩn bị tinh thần cho cả cái chết. Bệnh của tôi cũng trở nên trầm trọng hơn trong thời gian hôn nhân, nhưng cả hai đã cùng nhau đi đến thỏa thuận một cách êm đẹp. Sau đó, trong khoảng 2 năm, tôi nhiều lần phải nhập viện và một mình trải qua khoảng thời gian phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Tôi không thể tiếp tục chịu đựng việc một người đang cố gắng hồi phục sức khỏe và trở lại với xã hội như một người bình thường lại bị từ chối đối thoại và bị tiến hành kiện tụng”.

Go Ji Yong và bác sĩ Heo Yang Im kết hôn vào năm 2013 và có 1 con trai tên là Seung Jae. Cặp đôi đã ly hôn từ năm 2024 nhưng đến tháng 7 vừa qua mới công bố, với ly do muốn bảo vệ con trai. Nhưng đến nay, ồn ào kiện tụng xoay quanh quyền nuôi con giữa Go Ji Yong và Heo Yang Im đã làm khuấy động truyền thông Hàn Quốc.

Nam ca sĩ cũng gặp vấn đề sức khỏe, khiến ngoại hình xuống dốc. Ảnh: X

Go Ji Yong sinh năm 1980, ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên của nhóm nhạc Sechs Kies khi vừa tròn 17 tuổi. Sechs Kies nhanh chóng leo lên hàng ngũ nhóm nhạc thần tượng hàng đầu ở Kpop thế hệ 1 nhưng đáng tiếc đã tan rã chỉ sau 3 năm hoạt động. Sau khi nhóm tan rã, Go Ji Yong tạm dừng hoạt động để theo học diễn xuất và có tham gia đóng 1 số bộ phim. Nhưng tới năm 2004, cựu thành viên Sechs Kies bất ngờ tuyên bố rời khỏi showbiz và chuyển hướng sang kinh doanh.

Trong nhiều năm qua, Go Ji Yong có vài lần xuất hiện trên sóng truyền hình khi nhận lời tham gia show The Return of Superman (2017), Same Bed, Different Dreams 2 - You Are My Destiny (2022),... Hiện tại, anh tập trung quản lý công ty riêng, được xem là 1 trong những “anh sếp” nức tiếng ở Kbiz.

Go Ji Yong ra mắt làng giải trí hồi năm 1997, hoạt động ở Kbiz trong khoảng 7 năm trước khi giải nghệ. Ảnh: X

Ở giai đoạn hoàng kim nhan sắc, anh là chàng trai trong mộng của nhiều cô gái nhờ diện mạo điển trai xuất chúng. Ảnh: X

Năm 2013, anh kết hôn với bác sĩ xinh đẹp Heo Yang Im. Dù bác sĩ họ Heo không hoạt động trong showbiz nhưng vẫn được netizen xứ Hàn khen ngợi hết lời nhờ visual xinh đẹp tựa nàng thơ. Cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng 1 năm sau đó. Con trai của Go Ji Yong hiện đã 12 tuổi, được nhận xét là điển trai và thừa hưởng nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ. Đáng tiếc, nam ngôi sao và vợ lại quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân dù đã chung sống với nhau được hơn 10 năm.

Từ năm 2023 tới nay, Go Ji Yong liên tục gây xôn xao với những màn lộ diện khác lạ, xuống sắc tới khó tin. Ngoại hình không thể nhận ra thậm chí còn khiến mỹ nam nức tiếng 1 thời dính tin đồn gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trên sóng truyền hình, anh cho biết mình bị sút cân do uống rượu và gặp nhiều áp lực trong công việc. Nam thần Sechs Kies còn chia sẻ thêm chuyện trước đó anh từng phải nhập viện do chỉ số men gan tăng cao đột biến.

Vợ bác sĩ của Go Ji Yong xinh đẹp không kém người nổi tiếng. Ảnh: X

Ảnh: X

Những năm gần đây, Go Ji Yong tiều tụy do sức khỏe có vấn đề. Ảnh: X

Nguồn: Sports Kyunghang