Ảnh: Mặc trời mưa, người Hà Nội vẫn xếp hàng dài cả trăm mét để chờ xét nghiệm tại các điểm test nhanh Covid-19

Theo ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 2/4, dù thời tiết tại Hà Nội có mưa lớn nhưng người dân vẫn đổ về các điểm test COVID-19 rất đông để xếp hàng chờ được xét nghiệm.

Ghi nhận tại điểm test nhanh COVID-19 tại Trường THCS Đống Đa (Hà Nội), do người dân đến đông nên lực lượng chức năng phải tăng cường để đảm bảo an ninh và hướng dẫn người dân xếp hàng chờ xét nghiệm. Mỗi người dân đều được hướng dẫn xếp hàng cách xa người bên cạnh 2m để đảm bảo an toàn.

Đến chiều ngày 2/4, ngay sau khi mưa giảm, hàng trăm người đã đổ dồn về khu vực này để xếp hàng dài hàng trăm mét chờ đến lượt. Các lực lượng chức năng cũng được tăng cường tại đây để đảm bảo an ninh, hướng dẫn người dân xếp thành 2 hàng để rút ngắn khoảng cách.

Bên cạnh đó, do lượng người xếp hàng dài nên xe và loa tuyên truyền lưu động cũng được trang bị dọc đường xếp hàng để hướng dẫn người dân các thủ tục và quy định trước khi vào xét nghiệm.

Lượng người dân đến xét nghiệm tăng đột biến so với 2 ngày trước đây.

Trước đó, vào chiều 1/4, phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội mở rộng phạm vi và đối tượng xét nghiệm nhanh COVID-19.

Chủ tịch thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của các quận Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, với những quận này, do nhu cầu của người dân còn lớn, vì vậy mở thêm 2-3 trạm xét nghiệm nhanh.

Chủ tịch thành phố Hà Nội cho biết trong đêm 1/4, Bộ Y tế sẽ tăng cường cho Hà Nội 20.000 bộ test nhanh COVID-19 và đến 2/4 Hà Nội sẽ tiếp nhận thêm 100.000 bộ test nhanh.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong ngày 2/4 tại điểm test nhanh COVID-19 tại điểm Trường THCS Đống Đa:

Do mỗi lượt vào chỉ được 1 người nên người dân phải chờ đợi khá lâu.

Ghi nhận vào chiều cùng ngày, ngay sau khi mưa giảm, lượng người đổ về xếp hàng tăng đột biến.

Người dân được yêu cầu xếp thành 2 hàng để tiết kiệm diện tích do lượng người quá lớn.

Người dân đổ về xếp hàng dài hàng trăm mét.

Cơ quan chức năng tích cực phân luồng giao thông quanh khu vực, tránh tụ tập đông người.

Lực lượng an ninh và các cơ quan chức năng được tăng cường để đảm bảo an ninh khu vực.

Mỗi người dân được khuyến cáo giữ khoảng cách tối thiểu 2m so với những người xung quanh.

An ninh được thắt chặt tại khu vực để xe của người đến xét nghiệm.

Do hàng quá dài nên xe và loa tuyên truyền lưu động cũng được trang bị để hướng dẫn các quy định cho người dân trước khi vào xét nghiệm.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều đến xếp hàng chờ xét nghiệm tại đây.

Người dân cần đến đúng nơi mình sinh sống để được làm các thủ tục vào xét nghiệm.

Người dân được sát khuẩn tay trước khi vào làm các thủ tục xét nghiệm.